El conflicto de Medio Oriente en primera persona: "Vivimos entre alarmas"

La vida cotidiana en Israel transcurre entre alarmas, refugios y una tensión permanente. Así lo relató Joseph Eduardo Kleiner, intelectual y psicólogo que vive en ese país, quien describió en primera persona cómo es convivir con los ataques y la incertidumbre diaria en medio del conflicto en Medio Oriente .

“La situación es muy peculiar. Yo la llamo una situación loca desde el punto de vista psicológico”, explicó durante el contacto con Canal 4. Según contó, la rutina diaria está marcada por las sirenas que alertan sobre posibles ataques y obligan a la población a buscar refugio de inmediato.

“Te acuestas a dormir y de golpe suena la alarma. Tenés que salir corriendo al refugio”, relató. Solo en la noche previa a la entrevista, en su ciudad se registraron cuatro alarmas que interrumpieron el descanso de los habitantes.

A pesar de ese contexto, muchas personas intentan sostener una rutina lo más normal posible. “Entre alarma y alarma tratamos de seguir una vida normal. Algunos podemos trabajar, pero no todos tienen permiso para salir”, explicó. Además, existen restricciones para las reuniones: no se permiten encuentros de más de 50 personas y solo pueden funcionar los lugares que cuentan con refugios cercanos.

En ese marco, la población también intenta sobrellevar la tensión con algo de humor. Kleiner mencionó incluso una aplicación que circula entre los ciudadanos y que sugiere el mejor momento para realizar actividades cotidianas, como bañarse, según la frecuencia de las alarmas registradas en los últimos días.

“Es casi cómico, porque uno entra a bañarse y justo ahí puede sonar la alarma”, comentó.

El psicólogo también expresó su preocupación por la circulación de desinformación en redes sociales durante el conflicto. “Hay una enorme cantidad de fake news. Son mentiras tan evidentes que generan mucha bronca, porque no hay mucho que uno pueda hacer frente a eso”, señaló.

Según explicó, gran parte de la población sigue atentamente las noticias cada vez que suenan las sirenas para conocer qué ocurrió. “Entramos a ver si el misil fue interceptado o dónde cayó”, indicó.

De acuerdo con los datos que mencionó, desde el inicio de la actual escalada, hace aproximadamente una semana y media, se registraron más de 46.500 alarmas en todo el país. “Millones de personas tienen que salir de donde están y correr a refugiarse”, afirmó. Hasta el momento, el balance incluía al menos 18 civiles muertos por los ataques.

Para Kleiner, la sensación de vivir en un conflicto permanente no es nueva. “La idea de que esto es un conflicto crónico la tenemos desde hace décadas”, sostuvo.

Sin embargo, en medio de la crisis también existe una esperanza de que la situación pueda generar un cambio geopolítico en la región. “Queremos poder vivir en paz, pasear tranquilos y tener buenas relaciones con nuestros vecinos”, concluyó.

El conflicto de Medio Oriente en primera persona con Joseph Kleiner

Kleiner es un rabino, psicólogo e intelectual israelí de origen argentino. A lo largo de sus 30 años de actividad en las áreas judaica y psicológica ha guiado espiritualmente sinagogas en Argentina, Chile, Francia e Israel. También ha desempeñado funciones educativas como maestro y conferencista, dictando conferencias sobre diversos temas judaicos tales como Biblia, exégetas bíblicos, Ley Judía, Talmud, tradición y costumbres judías, en instituciones judías de EE.UU., Argentina, Chile, España, Suecia, Francia e Israel.