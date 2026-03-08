Inicia el regreso de argentinos que quedaron varados por la guerra en Medio Oriente

La espera en medio de la tensión bélica comenzará a llegar a su fin para decenas de argentinos que quedaron varados en Dubái por la guerra en Medio Oriente . El Gobierno confirmó que este domingo y el lunes saldrán desde esa ciudad dos vuelos que repatriarán a los primeros de los más de 630 compatriotas que solicitaron ayuda para abandonar la región afectada por el conflicto.

Se trata de dos vuelos de la empresa Emirates Airlines que despegarán desde el aeropuerto de Dubái y realizarán una escala en Río de Janeiro , Brasil, antes de continuar su recorrido hasta Buenos Aires .

Las gestiones para concretar el traslado fueron encabezadas por la Cancillería argentina junto con autoridades diplomáticas en Medio Oriente y representantes de la aerolínea. En la coordinación del operativo participaron el canciller Pablo Quirno, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri.

A ocho días del inicio de la escalada bélica en la región, ya son más de 630 los argentinos que pidieron asistencia a través de los distintos canales consulares para abandonar la zona de conflicto.

Aunque los primeros vuelos parten desde Dubái, la mayoría de los ciudadanos argentinos que solicitaron ayuda se encontraban inicialmente en Israel y Qatar, desde donde debieron trasladarse hacia otros países ante el cierre del espacio aéreo provocado por los ataques y las posteriores represalias militares.

image

Desde el Gobierno explicaron que las representaciones diplomáticas trabajan con distintas aerolíneas para conseguir lugares disponibles en los vuelos que se habilitan de manera intermitente. En ese marco, se aplica un sistema de prioridad para casos considerados urgentes, como menores de edad o personas con problemas de salud.

En las últimas horas, además, las embajadas argentinas en Medio Oriente difundieron nuevas recomendaciones e información sobre posibles rutas terrestres hacia países cercanos que todavía mantienen conexiones aéreas regulares.

El canciller Pablo Quirno explicó días atrás que el cierre del espacio aéreo complicó seriamente la salida de los viajeros. “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente”, señaló.

El impacto del conflicto también se refleja en la actividad aérea internacional. De acuerdo con reportes del sector, entre el sábado y el lunes se cancelaron al menos 12.903 vuelos, lo que representa cerca del 40% de las conexiones programadas en la región. Según datos de la empresa de análisis aeronáutico Cirium, el volumen de asientos diarios supera los 900.000, por lo que la cantidad de pasajeros afectados podría superar el millón en todo el mundo.