12 de marzo de 2026 - 11:43
Calendario.

Próximo feriado en Argentina: ¿se viene un nuevo fin de semana largo?

El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y la cercanía con un día no laborable previo genera expectativas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo es el próximo fin de semana largo 2026.

Cuándo es el próximo fin de semana largo 2026.

El cronograma de feriados en Argentina vuelve a ser tema de interés entre los empleados. Tras el reciente fin de semana largo por Carnaval, muchas personas se preguntan cuándo será la próxima fecha de descanso y si podrán disfrutar de otro fin de semana largo.

El siguiente feriado será el martes 24 de marzo, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A este día se suma el lunes 23 de marzo, declarado no laborable con fines turísticos.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina.

Esta combinación genera la posibilidad de un descanso de cuatro días consecutivos, aunque no todos los trabajadores tendrán libre esa jornada adicional.

Lunes 23 de marzo: por qué no todos tendrán descanso

El lunes 23 de marzo no figura como feriado nacional, sino como una jornada no laborable destinada al turismo, lo que significa que su otorgamiento depende de la decisión de cada empleador dentro del ámbito privado.

En el sector público, así como en bancos y compañías de seguros, normalmente se concede la jornada como día libre. Sin embargo, en varias empresas privadas la actividad puede continuar con normalidad.

El calendario nacional marca un nuevo descanso en marzo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Cuando la empresa opta por mantener la actividad laboral, los empleados recibirán su remuneración habitual sin alteraciones.

Cómo sería el fin de semana largo de marzo

Si el lunes 23 se concede como día libre, algunas personas podrán disfrutar de un receso extendido de cuatro días consecutivos:

  • Sábado 21 de marzo
  • Domingo 22 de marzo
  • Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos
  • Martes 24 de marzo: feriado nacional
Por la fecha en que cae, muchos se preguntan si habrá un fin de semana largo.

El martes 24, al ser un feriado nacional, se aplica la legislación que regula los días de descanso equivalentes al domingo. Esto implica que los trabajadores que presten servicios ese día recibirán el doble de su remuneración habitual.

Feriados pendientes en Argentina durante 2026

El calendario oficial aún contempla varios días de asueto a lo largo del año. Entre los feriados inamovibles más relevantes se encuentran:

  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 3 de abril: Viernes Santo
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
El calendario oficial todavía incluye varias fechas de descanso durante el año.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

