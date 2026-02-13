El imperdible oasis natural cerca de Mendoza perfecto para unas escapadas en familia

A una hora de la capital de Mendoza se encuentra este sitio ideal para desconectarse del bullicio.

Mendoza se perfila como uno de los puntos turísticos más concurridos de Argentina . Sus paisajes imponentes y su riqueza cultural atraen a miles de visitantes que buscan pasar unas escapadas en un escenario único . No obstante, muchos viajeros se sienten perdidos al momento de decidir por dónde iniciar su recorrido .

Al organizar unas vacaciones en esta reconocida provincia , la extensa oferta de actividades y sitios para conocer puede resultar intimidante. Por ello, conviene tener en cuenta los intereses y preferencias de cada turista para elegir qué lugares explorar primero .

Para quienes disfrutan del turismo de aventura y las actividades acuáticas , y desean estar inmersos en los majestuosos paisajes montañosos de Mendoza , el Dique Potrerillos se presenta como un destino inmejorable .

Sus aguas , que varían en intensos tonos de azul , capturan la atención de todos los visitantes , mientras que los alrededores ofrecen múltiples opciones de recreación y deportes .

Cómo llegar a Dique Potrerillos.

Ubicación del Dique Potrerillos

El embalse de Potrerillos se encuentra sobre el río Mendoza, a unos 60 kilómetros de la ciudad capital de la provincia. Con una extensión aproximada de 1.500 hectáreas, el dique regula el flujo del río y forma un vasto espejo de agua de tonalidades que van del azul al verde, convirtiéndose en un punto turístico imperdible en la región.

Qué puedo hacer en Dique Potrerillos.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Dique Potrerillos?

Turismo de aventura: Entre las experiencias más destacadas que ofrece este maravilloso rincón de Mendoza se encuentran actividades como rafting , rappel , ciclismo de montaña , escalada y tirolesa . También se puede explorar cada uno de sus paisajes mediante caminatas por senderos o recorridos a caballo , ideales para admirar entornos únicos y disfrutar en familia .

Entre las que ofrece este de se encuentran como , , , y . También se puede explorar cada uno de sus mediante o , ideales para y disfrutar en . Actividades acuáticas: El embalse de Potrerillos se convierte en el escenario perfecto para practicar deportes sobre el agua. Tanto principiantes como expertos pueden divertirse haciendo kayak, windsurf o canotaje. Para quienes prefieren un plan más relajado, también es posible disfrutar del lago a bordo de un paseo en velero.

Entre las principales actividades recreativas de este increíble destino mendocino se encuentran rafting, rappel, mountain bike, escalada y tirolesa.

Pesca recreativa: Los aficionados a la pesca encuentran en este lugar un destino predilecto , ideal para capturar especies como truchas arcoíris y marrones , además de pejerreyes . La zona cuenta con áreas específicamente delimitadas para la práctica de esta actividad .

Los encuentran en este lugar un , ideal para capturar como y , además de . La cuenta con para la práctica de esta . Termas de Cacheuta: Aunque no están dentro del área del dique, vale la pena acercarse a las reconocidas Termas de Cacheuta, que ofrecen aguas termales naturales y servicios de spa. Localizadas a apenas 12 kilómetros, son perfectas para descansar y recuperarse después de una jornada llena de aventuras.

Cómo llegar a Dique Potrerillos

Para quienes parten desde la ciudad de Mendoza, el acceso al Dique Potrerillos implica recorrer la emblemática Ruta Nacional 40 y luego enlazar con la Ruta Nacional 7.

Posteriormente, se debe tomar un desvío por la Ruta Provincial 89, que conduce directamente al embalse. En total, el recorrido abarca aproximadamente 70 kilómetros, equivalentes a un viaje en auto de alrededor de una hora.