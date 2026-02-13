viernes 13 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de febrero de 2026 - 16:59
Turismo.

El imperdible oasis natural cerca de Mendoza perfecto para unas escapadas en familia

A solo minutos de la ciudad, este espejo de agua ofrece paisajes de ensueño y actividades al aire libre ideales para relajarse y reconectar con la naturaleza.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
A una hora de la capital de Mendoza se encuentra este sitio ideal para desconectarse del bullicio.

A una hora de la capital de Mendoza se encuentra este sitio ideal para desconectarse del bullicio.

Mendoza se perfila como uno de los puntos turísticos más concurridos de Argentina. Sus paisajes imponentes y su riqueza cultural atraen a miles de visitantes que buscan pasar unas escapadas en un escenario único. No obstante, muchos viajeros se sienten perdidos al momento de decidir por dónde iniciar su recorrido.

Lee además
El pueblo abandonado que atrae al turismo en Mendoza.
Turismo.

Así es el pueblo fantasma de Mendoza con historia, naturaleza y leyendas que fascina a los turistas
Qué puedo hacer en San Pedro de Colalao, Tucumán.
Turismo.

San Pedro de Colalao: el pueblo de Tucumán donde con platos únicos y paisajes imponentes

Al organizar unas vacaciones en esta reconocida provincia, la extensa oferta de actividades y sitios para conocer puede resultar intimidante. Por ello, conviene tener en cuenta los intereses y preferencias de cada turista para elegir qué lugares explorar primero.

A una hora de la capital de Mendoza se encuentra este sitio ideal para desconectarse del bullicio.

Para quienes disfrutan del turismo de aventura y las actividades acuáticas, y desean estar inmersos en los majestuosos paisajes montañosos de Mendoza, el Dique Potrerillos se presenta como un destino inmejorable.

Sus aguas, que varían en intensos tonos de azul, capturan la atención de todos los visitantes, mientras que los alrededores ofrecen múltiples opciones de recreación y deportes.

Cómo llegar a Dique Potrerillos.

Ubicación del Dique Potrerillos

El embalse de Potrerillos se encuentra sobre el río Mendoza, a unos 60 kilómetros de la ciudad capital de la provincia. Con una extensión aproximada de 1.500 hectáreas, el dique regula el flujo del río y forma un vasto espejo de agua de tonalidades que van del azul al verde, convirtiéndose en un punto turístico imperdible en la región.

Qué puedo hacer en Dique Potrerillos.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Dique Potrerillos?

  • Turismo de aventura: Entre las experiencias más destacadas que ofrece este maravilloso rincón de Mendoza se encuentran actividades como rafting, rappel, ciclismo de montaña, escalada y tirolesa. También se puede explorar cada uno de sus paisajes mediante caminatas por senderos o recorridos a caballo, ideales para admirar entornos únicos y disfrutar en familia.
  • Actividades acuáticas: El embalse de Potrerillos se convierte en el escenario perfecto para practicar deportes sobre el agua. Tanto principiantes como expertos pueden divertirse haciendo kayak, windsurf o canotaje. Para quienes prefieren un plan más relajado, también es posible disfrutar del lago a bordo de un paseo en velero.
Entre las principales actividades recreativas de este increíble destino mendocino se encuentran rafting, rappel, mountain bike, escalada y tirolesa.
  • Pesca recreativa: Los aficionados a la pesca encuentran en este lugar un destino predilecto, ideal para capturar especies como truchas arcoíris y marrones, además de pejerreyes. La zona cuenta con áreas específicamente delimitadas para la práctica de esta actividad.
  • Termas de Cacheuta: Aunque no están dentro del área del dique, vale la pena acercarse a las reconocidas Termas de Cacheuta, que ofrecen aguas termales naturales y servicios de spa. Localizadas a apenas 12 kilómetros, son perfectas para descansar y recuperarse después de una jornada llena de aventuras.
Embed

Cómo llegar a Dique Potrerillos

Para quienes parten desde la ciudad de Mendoza, el acceso al Dique Potrerillos implica recorrer la emblemática Ruta Nacional 40 y luego enlazar con la Ruta Nacional 7.

Posteriormente, se debe tomar un desvío por la Ruta Provincial 89, que conduce directamente al embalse. En total, el recorrido abarca aproximadamente 70 kilómetros, equivalentes a un viaje en auto de alrededor de una hora.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así es el pueblo fantasma de Mendoza con historia, naturaleza y leyendas que fascina a los turistas

San Pedro de Colalao: el pueblo de Tucumán donde con platos únicos y paisajes imponentes

El pueblo de Salta con paisajes que parecen de otro planeta y sorprende a todos los turistas

Un sismo de 6.1 grados sacudió el norte de Chile 

Un jubilado en Mendoza ganó casi $6.000 millones

Lo que se lee ahora
Se confirmaron dos casos de lepra en Orán, Salta.
Salud.

Salta: detectan dos casos de lepra en Orán

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo y sorprende a la comunidad científica.
Mundo.

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo: sorpresa en la comunidad científica

Hubo tres peatones atropellados y 450 atenciones durante el Jueves de Comadres en Jujuy video
Balance final.

Tres personas atropelladas y más de 450 asistencias durante el Jueves de Comadres en Jujuy

Ayuda escolar.
Hacienda.

Confirmaron cuándo se paga la ayuda escolar y el monto en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel