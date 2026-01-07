Isla y naturaleza: un rincón escondido de Chaco ideal para visitar en tus próximas escapadas

En Chaco se encuentra un tesoro natural algo escondido que vale la pena descubrir antes de que termine el verano: la Isla del Cerrito . Este lugar conquista a quienes lo visitan con sus playas de arena blanca y su historia fascinante , que lo hacen un destino singular en Argentina . Agenda este destino para tus próximas escapadas.

Turismo. Así es el pueblo catamarqueño entre naturaleza y vida rural ideal para tus escapadas de enero

En vivo. El hijo de Nicolás Maduro llamó al pueblo a salir a la calle

Situada en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay , esta joya chaqueña sorprende por su tranquilidad y sus paisajes encantadores, ofreciendo un refugio ideal para escapar del bullicio urbano .

Uno de los principales puntos de interés de la isla es la Punta Norte , un mirador natural que regala panorámicas impresionantes del encuentro entre dos ríos importantes, formando uno de los paisajes más impactantes de la zona .

La isla combina un valioso patrimonio histórico , que incluye su rol durante la Guerra de la Triple Alianza y la presencia de un antiguo leprosario, con experiencias al aire libre , como observación de aves, pesca deportiva y caminatas por senderos rodeados de vegetación exuberante .

Este rincón de Chaco ofrece la oportunidad de sumergirse en la naturaleza mientras se recorre su patrimonio histórico, con edificaciones de fines del siglo XIX que mantienen su estilo colonial original. Los turistas pueden participar en actividades al aire libre como caminatas por senderos o paseos a caballo, o bien disfrutar del descanso junto a la costa, degustando platos preparados con ingredientes frescos provenientes del río.

Cómo llegar a Isla Del Cerrito.

Escapadas: ¿Dónde queda Isla Del Cerrito?

La Isla del Cerrito se ubica en el sector oriental de la provincia de Chaco, dentro del departamento Bermejo. Esta isla fluvial se encuentra justo en la confluencia del río Paraguay con el río Paraná, separada de la costa chaqueña por el río Ancho, también conocido como arroyo Guaycurú, Atajo o Guáscara.

Con una extensión aproximada de 12.000 hectáreas, la isla funciona como una prolongación natural del territorio chaqueño en su límite este, a unos 55 kilómetros de Resistencia, la capital de la provincia.

Un pueblo en medio de una isla.

Qué puedo hacer en Isla Del Cerrito

La isla propone una variedad de experiencias y entretenimiento para todos los visitantes:

Pasear por el casco histórico del pueblo , reconocible por su diseño en forma de herradura y sus construcciones coloniales de fines del siglo XIX.

, reconocible por su y sus construcciones coloniales de fines del siglo XIX. Conocer la historia local en el Museo Histórico Regional Isla del Cerrito , donde se relata la vida de los fundadores y el impacto de los conflictos bélicos en la zona.

en el , donde se relata la vida de los fundadores y el impacto de los conflictos bélicos en la zona. Visitar el antiguo Hospital Aberastury, también llamado leprosario, a través de recorridos guiados que muestran su legado.

Isla del Cerrito, Chaco.

Disfrutar de las playas de arena blanca y relajarse contemplando el río desde la orilla.

y relajarse contemplando el río desde la orilla. Hacer caminatas por senderos naturales , rodeados de árboles centenarios y paisajes verdes.

, rodeados de árboles centenarios y paisajes verdes. Participar de paseos a caballo o en bicicleta , recorriendo los caminos internos de la isla y conectando con su entorno natural.

, recorriendo los caminos internos de la isla y conectando con su entorno natural. Admirar desde Punta Norte la impresionante unión de los ríos Paraná y Paraguay , un espectáculo natural único.

la impresionante unión de los ríos , un espectáculo natural único. Practicar pesca deportiva y tentar capturas como dorados, surubíes, manguruyúes, bogas, patíes y pacúes .

y tentar capturas como . Pasar la noche en el camping municipal , para vivir una experiencia plena rodeado de naturaleza.

, para vivir una experiencia plena rodeado de naturaleza. Hospedarse en la hostería del centro del pueblo , que ofrece comodidades modernas y confort .

, que ofrece . Probar la gastronomía local, con platos tradicionales preparados con ingredientes frescos del río.

Embed

Cómo llegar a Isla Del Cerrito

Para alcanzar la Isla del Cerrito desde Resistencia, es necesario recorrer unos 55 kilómetros, un trayecto que demanda aproximadamente una hora y cuarto por caminos de ripio.

El único acceso terrestre a la isla se realiza a través del puente San Pedro, que atraviesa el riacho Ancho en el extremo suroeste. Allí se encuentran las rutas provinciales 39 y 63, ambas de tierra, que unen la isla con las localidades de Margarita Belén y Barranqueras, respectivamente.