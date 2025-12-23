Así es San Francisco, un pueblo del norte lejos del ruido perfecto para descansar

Ubicado en pleno corazón de la Yunga jujeña , el pueblo de San Francisco se presenta como un refugio para quienes buscan unas escapadas con calma absoluta . A diferencia de los destinos más conocidos del norte argentino , este pequeño paraje conserva el ritmo sereno de las comunidades andinas.

Allí, las tradiciones ancestrales permanecen intactas y la conexión con la naturaleza se convierte en protagonista. Rodeado de cerros tapizados de vegetación frondosa , San Francisco permite al visitante escaparse del bullicio urbano y disfrutar de caminatas memorables en medio de un entorno natural único.

Caminos que llevan a cascadas escondidas, aguas termales y miradores panorámicos permiten disfrutar de paisajes sorprendentes por su diversidad , mientras se pueden observar aves y otras especies autóctonas de la zona.

Aunque se encuentra alejado de las rutas más frecuentadas , el encanto de San Francisco se potencia gracias a su autenticidad : viviendas sencillas, comedores familiares y pequeños alojamientos donde los habitantes comparten relatos y tradiciones que se transmiten de generación en generación .

Dónde queda San Francisco, Jujuy.

Situado a lo largo de la Ruta Provincial 83, San Francisco se encuentra a aproximadamente 1.400 metros sobre el nivel del mar, a solo 20 km del Parque Nacional Calilegua.

Se puede llegar desde Libertador General San Martín, ciudad ubicada a 64 km, desde donde sale un colectivo cada mañana que retorna por la tarde. Durante la temporada estival, las lluvias frecuentes pueden generar cortes de camino o deslizamientos, por lo que se aconseja verificar el estado de la ruta antes de emprender el viaje.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en San Francisco, Jujuy?

El principal atractivo es la travesía hacia las Termas del río Jordán, un recorrido de aproximadamente siete horas ida y vuelta, accesible entre mayo y noviembre. En este lugar, los visitantes pueden disfrutar de piletones naturales con aguas a 30°C, destacándose especialmente la “Laguna Azul”, famosa por su color turquesa intenso.

Otra actividad recomendable es explorar la Cascada La Toma, un salto de agua rodeado de selva y aves autóctonas. El sendero, de dificultad intermedia, abarca 6,5 km en total y permite deleitarse con el canto de la fauna y la sombra de los árboles nativos durante la caminata.

Para quienes buscan experiencias más aventureras, se puede visitar Valle Grande, un pueblo situado a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, se abren caminos hacia Caspalá, Pampichuelas y Valle Colorado, perfectos para quienes disfrutan del turismo rural y cultural.

Cómo llegar a San Francisco, Jujuy

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la manera más habitual de llegar es tomar un vuelo hacia San Salvador de Jujuy, que se encuentra a unos 165 km de San Francisco. Desde allí, se puede continuar por carretera, siguiendo la Ruta Provincial 83, que atraviesa el Parque Nacional Calilegua y permite disfrutar de paisajes montañosos de gran belleza.

En cuanto a transporte público, un colectivo conecta San Francisco con Libertador General San Martín, ubicado a 64 km, con salida por la mañana y regreso por la tarde.

Se aconseja llevar calzado apropiado para caminatas, avisar en el pueblo antes de emprender recorridos largos y optar por alojamientos en hosterías, cabañas o casas de familia, que brindan un entorno sencillo y acogedor.