23 de diciembre de 2025 - 16:42
Turismo.

Así es San Francisco, un pueblo del norte lejos del ruido perfecto para descansar

Entre montañas y senderos, este paraje tranquilo cautiva con sus tradiciones, aguas termales escondidas y paisajes que invitan a desconectarse.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El destino del norte con poca gente y con paisajes únicos.

Ubicado en pleno corazón de la Yunga jujeña, el pueblo de San Francisco se presenta como un refugio para quienes buscan unas escapadas con calma absoluta. A diferencia de los destinos más conocidos del norte argentino, este pequeño paraje conserva el ritmo sereno de las comunidades andinas.

Allí, las tradiciones ancestrales permanecen intactas y la conexión con la naturaleza se convierte en protagonista. Rodeado de cerros tapizados de vegetación frondosa, San Francisco permite al visitante escaparse del bullicio urbano y disfrutar de caminatas memorables en medio de un entorno natural único.

El destino del norte con poca gente y con paisajes únicos.

Caminos que llevan a cascadas escondidas, aguas termales y miradores panorámicos permiten disfrutar de paisajes sorprendentes por su diversidad, mientras se pueden observar aves y otras especies autóctonas de la zona.

Aunque se encuentra alejado de las rutas más frecuentadas, el encanto de San Francisco se potencia gracias a su autenticidad: viviendas sencillas, comedores familiares y pequeños alojamientos donde los habitantes comparten relatos y tradiciones que se transmiten de generación en generación.

Dónde queda San Francisco, Jujuy.

Dónde queda San Francisco, Jujuy

Situado a lo largo de la Ruta Provincial 83, San Francisco se encuentra a aproximadamente 1.400 metros sobre el nivel del mar, a solo 20 km del Parque Nacional Calilegua.

Se puede llegar desde Libertador General San Martín, ciudad ubicada a 64 km, desde donde sale un colectivo cada mañana que retorna por la tarde. Durante la temporada estival, las lluvias frecuentes pueden generar cortes de camino o deslizamientos, por lo que se aconseja verificar el estado de la ruta antes de emprender el viaje.

San Francisco, en Jujuy, es un destino ideal para el turismo de naturaleza en Argentina, ofreciendo paisajes únicos y poca afluencia de visitantes.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en San Francisco, Jujuy?

El principal atractivo es la travesía hacia las Termas del río Jordán, un recorrido de aproximadamente siete horas ida y vuelta, accesible entre mayo y noviembre. En este lugar, los visitantes pueden disfrutar de piletones naturales con aguas a 30°C, destacándose especialmente la “Laguna Azul”, famosa por su color turquesa intenso.

Otra actividad recomendable es explorar la Cascada La Toma, un salto de agua rodeado de selva y aves autóctonas. El sendero, de dificultad intermedia, abarca 6,5 km en total y permite deleitarse con el canto de la fauna y la sombra de los árboles nativos durante la caminata.

Rodeado de montañas cubiertas por una vegetación exuberante, San Francisco ofrece al viajero la posibilidad de desconectarse del ruido urbano.

Para quienes buscan experiencias más aventureras, se puede visitar Valle Grande, un pueblo situado a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Desde allí, se abren caminos hacia Caspalá, Pampichuelas y Valle Colorado, perfectos para quienes disfrutan del turismo rural y cultural.

Cómo llegar a San Francisco, Jujuy

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la manera más habitual de llegar es tomar un vuelo hacia San Salvador de Jujuy, que se encuentra a unos 165 km de San Francisco. Desde allí, se puede continuar por carretera, siguiendo la Ruta Provincial 83, que atraviesa el Parque Nacional Calilegua y permite disfrutar de paisajes montañosos de gran belleza.

Embed

En cuanto a transporte público, un colectivo conecta San Francisco con Libertador General San Martín, ubicado a 64 km, con salida por la mañana y regreso por la tarde.

Se aconseja llevar calzado apropiado para caminatas, avisar en el pueblo antes de emprender recorridos largos y optar por alojamientos en hosterías, cabañas o casas de familia, que brindan un entorno sencillo y acogedor.

