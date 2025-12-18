jueves 18 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de diciembre de 2025 - 18:39
Turismo.

Ciclismo de montaña y vistas de película: el pueblo del norte que fascina a todos los extranjeros

Este lugar de La Rioja es ideal para amantes de la naturaleza y el 4x4, con acceso exclusivo mediante guías y vehículos adecuados.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Este rincón de La Rioja es perfecto para los fanáticos de la naturaleza.

Este rincón de La Rioja es perfecto para los fanáticos de la naturaleza.

En La Rioja se encuentra un paisaje natural poco conocido por los turistas: la Quebrada del Yeso. Este pueblo apartado ofrece formaciones geológicas sorprendentes, senderos irregulares y un trasfondo histórico ligado al traslado de ganado hacia Chile por rutas poco comunes. Agendalo para tus próximas escapadas.

Lee además
El pueblo con exuberante vegetación de yungas, lagunas y paisajes montañosos.
Turismo.

Hace una visita a este pueblo del norte con una vegetación impactante, lagunas y montañas
El pueblo del norte ideal para los amantes del vino y la historia.
Turismo.

El pueblo del norte ideal para los amantes del vino, la historia y los paisajes imponentes

Es un trayecto de tierra seca, rocas blanquecinas y aventura, perfecto para quienes desean alejarse de los circuitos turísticos habituales en Argentina. Su ingreso, limitado a vehículos 4x4 y guiado por expertos autorizados, ayuda a mantener su esencia salvaje y exclusiva.

Cómo llegar a Quebrada del Yeso

Los visitantes se asombran ante la diversidad de actividades que se pueden disfrutar en la zona. Desde caminatas por senderos y paseos en bicicleta hasta capturar imágenes de su impresionante paisaje o recorrer sus caminos en vehículos 4x4, la Quebrada del Yeso se transforma en un verdadero espacio natural para quienes buscan aventura y exploración.

Dónde queda Quebrada del Yeso

La Quebrada del Yeso se sitúa en el noroeste de La Rioja, dentro del departamento Vinchina. El ingreso principal comienza en Jagüé y sigue el curso del río Umango, alcanzando lugares emblemáticos como El Condado y Villa Castelli. A partir de allí, los senderos se vuelven más retadores y visualmente impactantes.

Dónde queda Quebrada del Yeso.

El trayecto completo abarca aproximadamente 50 kilómetros, y siguiendo la misma ruta es posible enlazar con el circuito hacia la Laguna Brava, otro de los atractivos más destacados de la zona. Según relatan los habitantes locales, este camino fue antiguamente utilizado para el traslado de ganado hacia Chile, y hoy mantiene su relevancia tanto paisajística como cultural.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Quebrada del Yeso, pueblo de La Rioja?

El área resulta ideal para quienes desean vivir emociones fuertes y al mismo tiempo sumergirse en la naturaleza. Entre las experiencias más destacadas se encuentran:

  • Recorridos todoterreno: el terreno resulta perfecto para 4x4 preparados, con subidas pronunciadas, cruces de arroyos y extensos arenales que ponen a prueba la habilidad al volante.
  • Bicicleta de montaña: los senderos sinuosos y el paisaje desértico representan un reto físico único, enmarcado por un entorno natural impresionante.
  • Senderismo: caminar permite explorar con tranquilidad la riqueza de los paisajes y las formaciones minerales que caracterizan la zona.
Un lugar en La Rioja donde se puede disfrutar de la travesía en 4x4.
  • Fotografía: los tonos del yeso y los contrastes cromáticos convierten este lugar en un escenario visual excepcional para capturar imágenes.
  • Observación de flora y fauna: la fauna y flora propia del desierto se deja descubrir entre arbustos y matorrales, ideal para quienes valoran los detalles de la naturaleza.

Cómo llegar a Quebrada del Yeso

El ingreso a la Quebrada del Yeso exige contar con vehículos 4x4 en óptimas condiciones y la compañía de guías certificados o empresas turísticas especializadas. Aventurarse por cuenta propia no resulta aconsejable, dado que los caminos pueden ser complejos y las condiciones del entorno cambian con rapidez.

Embed

El transporte público llega hasta Vinchina, pasando por Villa Castelli, donde se puede hospedar y contratar excursiones guiadas. Otra opción es establecer base en Villa Unión. Para quienes viajen en caravana, se recomienda seguir el mismo procedimiento: desplazarse siempre con asistencia profesional y orientación experta.

La Quebrada del Yeso se destaca como un rincón que impresiona por su soledad, encanto y fuerza cautivante. Es un destino reservado para exploradores auténticos, al que solo se puede llegar con respeto, planificación y disposición para adentrarse en territorios poco conocidos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hace una visita a este pueblo del norte con una vegetación impactante, lagunas y montañas

El pueblo del norte ideal para los amantes del vino, la historia y los paisajes imponentes

Un bosque energético y cascadas únicas: así es el pueblo norteño que deslumbra a los turistas

El maravilloso pueblo de Jujuy donde podés caminar por las nubes

Así es el pueblo catamarqueño que sorprende a todos con su naturaleza y tranquilidad

Lo que se lee ahora
Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.  
Economía.

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Paraguas en mano.

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán

Anuario Escolar 2026 en Jujuy.
Educación.

Anuario escolar 2026 en Jujuy: todas las fechas del ciclo lectivo

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025.  
Economía.

ANSES: ¿Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025?

Dólares cara chica.
Economía.

Dólares "cara chica": qué pasará con los billetes antiguos y deteriorados en los bancos

Violenta pelea a la salida de un boliche en Salta video
Sociedad.

Violenta pelea a la salida de un boliche en Salta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel