Ciclismo de montaña y vistas de película: el pueblo del norte que fascina a todos los extranjeros

Este rincón de La Rioja es perfecto para los fanáticos de la naturaleza.

En La Rioja se encuentra un paisaje natural poco conocido por los turistas: la Quebrada del Yeso. Este pueblo apartado ofrece formaciones geológicas sorprendentes , senderos irregulares y un trasfondo histórico ligado al traslado de ganado hacia Chile por rutas poco comunes. Agendalo para tus próximas escapadas.

Es un trayecto de tierra seca, rocas blanquecinas y aventura , perfecto para quienes desean alejarse de los circuitos turísticos habituales en Argentina. Su ingreso, limitado a vehículos 4x4 y guiado por expertos autorizados, ayuda a mantener su esencia salvaje y exclusiva .

Los visitantes se asombran ante la diversidad de actividades que se pueden disfrutar en la zona. Desde caminatas por senderos y paseos en bicicleta hasta capturar imágenes de su impresionante paisaje o recorrer sus caminos en vehículos 4x4 , la Quebrada del Yeso se transforma en un verdadero espacio natural para quienes buscan aventura y exploración .

La Quebrada del Yeso se sitúa en el noroeste de La Rioja , dentro del departamento Vinchina . El ingreso principal comienza en Jagüé y sigue el curso del río Umango , alcanzando lugares emblemáticos como El Condado y Villa Castelli . A partir de allí, los senderos se vuelven más retadores y visualmente impactantes .

Dónde queda Quebrada del Yeso.

El trayecto completo abarca aproximadamente 50 kilómetros, y siguiendo la misma ruta es posible enlazar con el circuito hacia la Laguna Brava, otro de los atractivos más destacados de la zona. Según relatan los habitantes locales, este camino fue antiguamente utilizado para el traslado de ganado hacia Chile, y hoy mantiene su relevancia tanto paisajística como cultural.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Quebrada del Yeso, pueblo de La Rioja?

El área resulta ideal para quienes desean vivir emociones fuertes y al mismo tiempo sumergirse en la naturaleza. Entre las experiencias más destacadas se encuentran:

Recorridos todoterreno: el terreno resulta perfecto para 4x4 preparados, con subidas pronunciadas, cruces de arroyos y extensos arenales que ponen a prueba la habilidad al volante.

el terreno resulta perfecto para 4x4 preparados, con subidas pronunciadas, cruces de arroyos y extensos arenales que ponen a prueba la habilidad al volante. Bicicleta de montaña: los senderos sinuosos y el paisaje desértico representan un reto físico único, enmarcado por un entorno natural impresionante.

los senderos sinuosos y el paisaje desértico representan un reto físico único, enmarcado por un entorno natural impresionante. Senderismo: caminar permite explorar con tranquilidad la riqueza de los paisajes y las formaciones minerales que caracterizan la zona.

Un lugar en La Rioja donde se puede disfrutar de la travesía en 4x4.

Fotografía: los tonos del yeso y los contrastes cromáticos convierten este lugar en un escenario visual excepcional para capturar imágenes.

los tonos del yeso y los contrastes cromáticos convierten este lugar en un escenario visual excepcional para capturar imágenes. Observación de flora y fauna: la fauna y flora propia del desierto se deja descubrir entre arbustos y matorrales, ideal para quienes valoran los detalles de la naturaleza.

Cómo llegar a Quebrada del Yeso

El ingreso a la Quebrada del Yeso exige contar con vehículos 4x4 en óptimas condiciones y la compañía de guías certificados o empresas turísticas especializadas. Aventurarse por cuenta propia no resulta aconsejable, dado que los caminos pueden ser complejos y las condiciones del entorno cambian con rapidez.

El transporte público llega hasta Vinchina, pasando por Villa Castelli, donde se puede hospedar y contratar excursiones guiadas. Otra opción es establecer base en Villa Unión. Para quienes viajen en caravana, se recomienda seguir el mismo procedimiento: desplazarse siempre con asistencia profesional y orientación experta.

La Quebrada del Yeso se destaca como un rincón que impresiona por su soledad, encanto y fuerza cautivante. Es un destino reservado para exploradores auténticos, al que solo se puede llegar con respeto, planificación y disposición para adentrarse en territorios poco conocidos.