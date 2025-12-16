Un bosque energético y cascadas únicas: así es el pueblo norteño que deslumbra a los turistas

Villa Batiruana, situada en la zona de La Cocha , en Tucumán , se distingue como un paraíso montañoso perfecto para quienes desean alejarse del bullicio de la ciudad y disfrutar de un entorno natural intacto . A unos 125 kilómetros de San Miguel de Tucumán , este pueblo permaneció durante mucho tiempo poco explorado. Agendalo para tus escapadas.

Turismo. Hace una visita a este pueblo del norte con una vegetación impactante, lagunas y montañas

Turismo. Así es el pueblo catamarqueño que sorprende a todos con su naturaleza y tranquilidad

Esto es debido a su acceso complicado y la falta de señalización adecuada . Sin embargo, gracias a distintas iniciativas turísticas , en los últimos años ha comenzado a consolidarse como un refugio natural de creciente popularidad .

Entre sus atracciones más destacadas se encuentra el célebre “Bosque energético” , un camino accesible y pintoresco que se ha vuelto la elección predilecta de los visitantes. También sobresalen las cascadas del río Marpa , con áreas acondicionadas para disfrutar de refrescantes baños naturales , y la Estación Biológica Batiruana , donde científicos del Conicet y expertos de la Fundación Miguel Lillo llevan a cabo investigaciones sobre la flora y fauna autóctona .

La fundación de esta villa está relacionada con la construcción del dique Escaba , concebido para la generación de energía hidroeléctrica . Para quienes desean escapar del ajetreo diario y sumergirse en un entorno natural auténtico , Villa Batiruana propone una experiencia única: piletas naturales intactas , alojamientos turísticos a la orilla del río, espectáculos culturales y folklóricos y platos típicos de la región .

Los visitantes pueden caminar por senderos, explorar la vegetación autóctona, contemplar vistas montañosas impresionantes o simplemente relajarse en hospedajes económicos, mientras conocen las tradiciones y costumbres de una comunidad que preserva su identidad cultural.

Los visitantes pueden realizar senderismo, explorar la selva, admirar paisajes de montaña o simplemente descansar en alojamientos económicos.

Escapadas: ¿Dónde queda Villa Batiruana?

Villa Batiruana se ubica en la zona de La Cocha, dentro de la provincia de Tucumán, a unos 125 kilómetros de la capital provincial, San Miguel de Tucumán. Este pueblo de montaña, nacido alrededor del dique Escaba —construido para generar energía hidroeléctrica—, pertenece a la Comuna de Yánima. Con el tiempo se transformó en un refugio natural, ideal para quienes buscan conectarse con el entorno y explorar las tradiciones de una comunidad que ha conservado su identidad cultural.

Su aislamiento geográfico hizo que el lugar permaneciera casi ignorado por muchos durante años, aunque en la actualidad ha comenzado a destacarse como destino turístico, impulsado por el apoyo institucional de la municipalidad de La Cocha, el Ente Tucumán Turismo y la iniciativa de emprendedores locales.

Cómo llegar a Villa Batiruana.

Qué puedo hacer en Villa Batiruana: desde cascadas hasta eventos

Villa Batiruana brinda diversas alternativas para quienes desean vivir una experiencia inmersa en la naturaleza y disfrutar de actividades llenas de aventura.

Caminar por el famoso “Bosque energético” , un sendero accesible que se ha transformado en la atracción favorita de los visitantes.

, un sendero accesible que se ha transformado en la atracción favorita de los visitantes. Descubrir las cascadas del río Marpa , con sectores acondicionados para disfrutar de un refrescante baño.

, con sectores acondicionados para disfrutar de un refrescante baño. Relajarse en los complejos turísticos a orillas del río , ideales para descansar y conectarse con el entorno.

, ideales para descansar y conectarse con el entorno. Practicar senderismo por los distintos caminos que permiten adentrarse en paisajes naturales.

por los distintos caminos que permiten adentrarse en paisajes naturales. Aventurarse en la selva y sus zonas más recónditas , perfecto para quienes buscan experiencias extremas.

, perfecto para quienes buscan experiencias extremas. Participar en eventos culturales y folklóricos organizados en fechas especiales.

organizados en fechas especiales. Adquirir artesanías locales , realizadas por la comunidad del lugar.

, realizadas por la comunidad del lugar. Saborear la gastronomía tradicional tucumana en los restaurantes y puestos del pueblo.

en los restaurantes y puestos del pueblo. Conocer la Estación Biológica Batiruana, donde científicos del Conicet y de la Fundación Miguel Lillo estudian la flora y fauna local, dictan talleres y reciben estudiantes de la región.

El pueblo argentino con bosques energéticos y cascadas refrescantes.

Cómo llegar a Villa Batiruana

Para llegar a Villa Batiruana, desde San Miguel de Tucumán se debe tomar la Ruta Nacional 38 en dirección a Juan Bautista Alberdi. Luego, se continúa por la Ruta Escaba y, al terminar el tramo pavimentado, se sigue por un camino de tierra ascendente que conduce directamente hasta esta comunidad enclavada en la montaña.

Embed

Hay que tener presente que el acceso no es sencillo: la ruta asfaltada presenta baches y grietas que dificultan la conducción, mientras que el tramo de tierra está cubierto de ripio.

La falta de señalización también puede complicar la llegada de quienes visitan por primera vez. Por ello, se aconseja trasladarse en un vehículo alto y preparado para terrenos montañosos, sobre todo para enfrentar el último tramo de ripio que conduce a la villa tucumana.