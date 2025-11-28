El pueblo del norte con nombre europeo que tiene paisajes soñados y sorprende al mundo

El pueblo del norte que tiene paisajes soñados y nadie conoce.
Londres, un pequeño pueblo en Catamarca cuyo nombre llama la atención de turistas y locales por igual, se ubicó como un atractivo emergenteen el norte de Argentina. Con orígenes que se remontan a 1558, este antiguo asentamiento se encuentra entre los sitios más antiguos del país y conserva un legado colonial singular. Agendalo entre sus escapadas.
Su historia está vinculada a un tributo a la reina María Tudor de Inglaterra, esposa de Felipe II de España, y hoy ofrece a quienes lo recorren una combinación de tradiciones autóctonas y paisajes montañosos que no pasan desapercibidos.
Uno de los principales atractivos de la zona es el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, apodado la "Machu Picchu argentina", que funcionó como un destacado centro administrativo incaico con plazas, senderos y restos de construcciones ceremoniales.
La localidad está rodeada por la cordillera del Ambato y cruzada por ríos y arroyos, creando un paisaje ideal tanto para relajarse como para explorar su entorno natural.
Para quienes buscan rincones poco concurridos que combinen historia y naturaleza, Londres propone una experiencia única con su gastronomía tradicional catamarqueña, actividades al aire libre y un patrimonio cultural que lo distingue entre los pueblos argentinos.
Aquí los visitantes pueden recorrer senderos a pie, cabalgar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de la calma que ofrece el río Quimivil.
Dónde queda Londres, Catamarca
Londres se sitúa en la provincia de Catamarca, a corta distancia de la ciudad de Belén. Su fundación data de 1558, a cargo de Juan Pérez de Zurita, y el nombre del pueblo rinde homenaje a la reina María Tudor de Inglaterra, esposa de Felipe II de España, de ahí que comparta la denominación con la reconocida capital europea.
A pesar de su apelativo inglés, este es uno de los poblados más antiguos de Argentina. Rodeado por la cordillera del Ambato y surcado por ríos y arroyos, combina un entorno montañoso con un rico legado histórico, ofreciendo un escenario atractivo tanto para quienes buscan paz y descanso como para quienes disfrutan de la aventura al aire libre.
Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Londres, Catamarca?
Londres presenta múltiples opciones para quienes desean explorar su patrimonio histórico, sus paisajes naturales y su riqueza cultural.
Visitar el yacimiento arqueológico de El Shincal de Quimivil, apodado la "Machu Picchu argentina", donde se conservan plazas, senderos y vestigios de construcciones ceremoniales de un antiguo centro administrativo inca.
Recorrer a pie los caminos que circundan la localidad, disfrutando de las vistas que ofrece la cordillera del Ambato.
Participar en paseos a caballo que permiten explorar los alrededores del pueblo en plena conexión con la naturaleza.
Descubrir los rincones más pintorescos de la región montando bicicleta por sus senderos y caminos rurales.
Relajarse junto al río Quimivil, un espacio ideal para refrescarse y compartir momentos con la familia.
Probar la cocina tradicional catamarqueña, con especialidades como tamales, empanadas y cabrito.
Cómo llegar a Londres, Catamarca
Se puede llegar a Londres partiendo desde San Fernando del Valle de Catamarca, situada a unos 280 kilómetros de distancia. En auto, el recorrido dura aproximadamente cuatro horas, atravesando la Ruta Nacional 38 y la Ruta Nacional 40, que ofrecen paisajes panorámicos de los cerros de la región.
Otra opción es iniciar el viaje desde Belén, ubicado a apenas 15 kilómetros de Londres, que funciona como un punto de conexión clave para quienes llegan en colectivo desde diferentes localidades del país. El camino está completamente asfaltado y garantiza un traslado seguro.