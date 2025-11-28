El pueblo del norte con nombre europeo que tiene paisajes soñados y sorprende al mundo

Londres , un pequeño pueblo en Catamarca cuyo nombre llama la atención de turistas y locales por igual, se ubicó como un atractivo emergente en el norte de Argentina . Con orígenes que se remontan a 1558 , este antiguo asentamiento se encuentra entre los sitios más antiguos del país y conserva un legado colonial singular . Agendalo entre sus escapadas.

Turismo. El pueblo argentino con 190 vecinos que ofrece cultura, naturaleza y una ruta del vino única

Su historia está vinculada a un tributo a la reina María Tudor de Inglaterra , esposa de Felipe II de España , y hoy ofrece a quienes lo recorren una combinación de tradiciones autóctonas y paisajes montañosos que no pasan desapercibidos.

Uno de los principales atractivos de la zona es el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil , apodado la "Machu Picchu argentina" , que funcionó como un destacado centro administrativo incaico con plazas, senderos y restos de construcciones ceremoniales .

Este lugar en Catamarca se convirtió en una opción nueva para el turismo en el norte del país.

La localidad está rodeada por la cordillera del Ambato y cruzada por ríos y arroyos , creando un paisaje ideal tanto para relajarse como para explorar su entorno natural .

Para quienes buscan rincones poco concurridos que combinen historia y naturaleza, Londres propone una experiencia única con su gastronomía tradicional catamarqueña, actividades al aire libre y un patrimonio cultural que lo distingue entre los pueblos argentinos.

Rodeado por la cordillera del Ambato y atravesado por ríos y arroyos, Londres combina naturaleza e historia.

Aquí los visitantes pueden recorrer senderos a pie, cabalgar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de la calma que ofrece el río Quimivil.

Dónde queda Londres, Catamarca

Londres se sitúa en la provincia de Catamarca, a corta distancia de la ciudad de Belén. Su fundación data de 1558, a cargo de Juan Pérez de Zurita, y el nombre del pueblo rinde homenaje a la reina María Tudor de Inglaterra, esposa de Felipe II de España, de ahí que comparta la denominación con la reconocida capital europea.

A pesar de su apelativo inglés, este es uno de los poblados más antiguos de Argentina. Rodeado por la cordillera del Ambato y surcado por ríos y arroyos, combina un entorno montañoso con un rico legado histórico, ofreciendo un escenario atractivo tanto para quienes buscan paz y descanso como para quienes disfrutan de la aventura al aire libre.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Londres, Catamarca?

Londres presenta múltiples opciones para quienes desean explorar su patrimonio histórico, sus paisajes naturales y su riqueza cultural.

Visitar el yacimiento arqueológico de El Shincal de Quimivil , apodado la "Machu Picchu argentina" , donde se conservan plazas, senderos y vestigios de construcciones ceremoniales de un antiguo centro administrativo inca .

, apodado la , donde se conservan y de un . Recorrer a pie los caminos que circundan la localidad , disfrutando de las vistas que ofrece la cordillera del Ambato .

los , disfrutando de las que ofrece la . Participar en paseos a caballo que permiten explorar los alrededores del pueblo en plena conexión con la naturaleza .

que permiten explorar los en plena conexión con la . Descubrir los rincones más pintorescos de la región montando bicicleta por sus senderos y caminos rurales .

de la región montando por sus . Relajarse junto al río Quimivil , un espacio ideal para refrescarse y compartir momentos con la familia .

, un espacio ideal para y compartir . Probar la cocina tradicional catamarqueña, con especialidades como tamales, empanadas y cabrito.

Cómo llegar a Londres, Catamarca

Se puede llegar a Londres partiendo desde San Fernando del Valle de Catamarca, situada a unos 280 kilómetros de distancia. En auto, el recorrido dura aproximadamente cuatro horas, atravesando la Ruta Nacional 38 y la Ruta Nacional 40, que ofrecen paisajes panorámicos de los cerros de la región.

Otra opción es iniciar el viaje desde Belén, ubicado a apenas 15 kilómetros de Londres, que funciona como un punto de conexión clave para quienes llegan en colectivo desde diferentes localidades del país. El camino está completamente asfaltado y garantiza un traslado seguro.