viernes 28 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de noviembre de 2025 - 16:56
Turismo.

El pueblo del norte con nombre europeo que tiene paisajes soñados y sorprende al mundo

Este lugar tiene orígenes que lo remontan al año 1958 y figura entre los poblados más antiguos que existen en el territorio argentino.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo del norte que tiene paisajes soñados y nadie conoce.

El pueblo del norte que tiene paisajes soñados y nadie conoce.

Londres, un pequeño pueblo en Catamarca cuyo nombre llama la atención de turistas y locales por igual, se ubicó como un atractivo emergente en el norte de Argentina. Con orígenes que se remontan a 1558, este antiguo asentamiento se encuentra entre los sitios más antiguos del país y conserva un legado colonial singular. Agendalo entre sus escapadas.

Lee además
Qué se puede hacer en El puente del Diablo.
Turismo.

Así es el pueblo del norte que ofrece aventura, geología y senderos imperdibles
Los hospedajes y las propuestas gastronómicas son accesibles.
Turismo.

El pueblo argentino con 190 vecinos que ofrece cultura, naturaleza y una ruta del vino única

Su historia está vinculada a un tributo a la reina María Tudor de Inglaterra, esposa de Felipe II de España, y hoy ofrece a quienes lo recorren una combinación de tradiciones autóctonas y paisajes montañosos que no pasan desapercibidos.

Londres se encuentra en la provincia de Catamarca.
Este lugar en Catamarca se convirtió en una opción nueva para el turismo en el norte del país.

Este lugar en Catamarca se convirtió en una opción nueva para el turismo en el norte del país.

Uno de los principales atractivos de la zona es el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, apodado la "Machu Picchu argentina", que funcionó como un destacado centro administrativo incaico con plazas, senderos y restos de construcciones ceremoniales.

La localidad está rodeada por la cordillera del Ambato y cruzada por ríos y arroyos, creando un paisaje ideal tanto para relajarse como para explorar su entorno natural.

Para quienes buscan rincones poco concurridos que combinen historia y naturaleza, Londres propone una experiencia única con su gastronomía tradicional catamarqueña, actividades al aire libre y un patrimonio cultural que lo distingue entre los pueblos argentinos.

Rodeado por la cordillera del Ambato y atravesado por ríos y arroyos, Londres combina naturaleza e historia.

Aquí los visitantes pueden recorrer senderos a pie, cabalgar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de la calma que ofrece el río Quimivil.

Dónde queda Londres, Catamarca

Londres se sitúa en la provincia de Catamarca, a corta distancia de la ciudad de Belén. Su fundación data de 1558, a cargo de Juan Pérez de Zurita, y el nombre del pueblo rinde homenaje a la reina María Tudor de Inglaterra, esposa de Felipe II de España, de ahí que comparta la denominación con la reconocida capital europea.

A pesar de su apelativo inglés, este es uno de los poblados más antiguos de Argentina. Rodeado por la cordillera del Ambato y surcado por ríos y arroyos, combina un entorno montañoso con un rico legado histórico, ofreciendo un escenario atractivo tanto para quienes buscan paz y descanso como para quienes disfrutan de la aventura al aire libre.

Londres, Catamarca.
Londres, Catamarca.

Londres, Catamarca.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Londres, Catamarca?

Londres presenta múltiples opciones para quienes desean explorar su patrimonio histórico, sus paisajes naturales y su riqueza cultural.

  • Visitar el yacimiento arqueológico de El Shincal de Quimivil, apodado la "Machu Picchu argentina", donde se conservan plazas, senderos y vestigios de construcciones ceremoniales de un antiguo centro administrativo inca.
  • Recorrer a pie los caminos que circundan la localidad, disfrutando de las vistas que ofrece la cordillera del Ambato.
  • Participar en paseos a caballo que permiten explorar los alrededores del pueblo en plena conexión con la naturaleza.
  • Descubrir los rincones más pintorescos de la región montando bicicleta por sus senderos y caminos rurales.
  • Relajarse junto al río Quimivil, un espacio ideal para refrescarse y compartir momentos con la familia.
  • Probar la cocina tradicional catamarqueña, con especialidades como tamales, empanadas y cabrito.
Embed

Cómo llegar a Londres, Catamarca

Se puede llegar a Londres partiendo desde San Fernando del Valle de Catamarca, situada a unos 280 kilómetros de distancia. En auto, el recorrido dura aproximadamente cuatro horas, atravesando la Ruta Nacional 38 y la Ruta Nacional 40, que ofrecen paisajes panorámicos de los cerros de la región.

Otra opción es iniciar el viaje desde Belén, ubicado a apenas 15 kilómetros de Londres, que funciona como un punto de conexión clave para quienes llegan en colectivo desde diferentes localidades del país. El camino está completamente asfaltado y garantiza un traslado seguro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así es el pueblo del norte que ofrece aventura, geología y senderos imperdibles

El pueblo argentino con 190 vecinos que ofrece cultura, naturaleza y una ruta del vino única

El pueblo con un paisaje único por sus pimientos que permite hace trekking y mountain bike

El pueblo del centro del país que sorprende a los turistas con su estilo colonial

El pueblo del norte con solo 2 habitantes que está en las alturas y ofrece vistas únicas

Lo que se lee ahora
Oficializaron un nuevo aumento para las tarifas de luz y cambiaron la medición del consumo.
Economía.

Cómo serán los cambios en las tarifas de luz y gas en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta amarilla en Jujuy por temperaturas altas.
Advertencia.

Hay una nueva alerta por calor extremo en Jujuy: las zonas afectadas

Nieve en la Puna. video
Tiempo.

Increíble: cae nieve en el Norte en medio de la ola de calor que afecta a gran parte de Jujuy

Red de trata (foto ilustrativa). video
Alarmante.

Preocupación y dolor: así funcionaba la red de trata de alumnas en Salta

Reunión de padres (imagen ilustrativa con IA)
Sociedad.

Violencia en una escuela de Maimará: discusión entre madres terminó con golpes y denuncia policial

Imagen ilustrativa (Foto: Poder Judicial)
Justicia.

Monterrico: mató a su hijo de dos meses para vengarse de su ex, y recibió prisión perpetua

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel