El pueblo argentino con 190 vecinos que ofrece cultura, naturaleza y una ruta del vino única

En el centro mismo de los Valles Calchaquíes , entre cerros majestuosos y un entorno que transmite quietud , se ubica Seclantás , un pueblo salteño que reúne cerca de 190 vecinos en su área principal . Aunque su dimensión es reducida, este punto del noroeste argentino guarda un patrimonio ambiental y cultural notable, ideal para unas escapadas.

Esto es lo que lo vuelve una opción perfecta para viajeros que desean gastar poco sin perder atractivo ni experiencias genuinas . A diferencia de otros destinos del Noroeste que suelen colmarse de visitantes y aumentar sus tarifas en los meses de mayor demanda , Seclantás aparece como una opción económica y llena de identidad local .

Tanto los alojamientos como las comidas mantienen valores accesibles , y el entorno invita a una vivencia cultural profunda: caminos de tierra , construcciones de adobe , templos de estilo colonial y espacios donde todavía se elabora de manera artesanal el emblemático poncho salteño , motivo por el cual la localidad es conocida como la “Cuna del Poncho” .

Reconocido como Lugar Histórico Nacional , Seclantás funciona además como un punto de acceso privilegiado a entornos naturales. Se ubica a poca distancia de la Ruta del Vino de altura y de senderos que serpentean entre montes colorados, viñedos y rincones prácticamente intactos.

En la temporada actual fue elegido para competir en el certamen internacional Best Tourism Villages, una distinción que resalta su carácter sustentable, su identidad cultural y su singularidad. El pueblo confirma que es posible disfrutar de un viaje de gran calidad sin gastar demasiado.

Cómo llegar a Seclantás desde Buenos Aires

Para acceder a Seclantás en vehículo desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto parte por la Ruta Nacional 9 rumbo al norte.

El itinerario cruza centros urbanos como Rosario, Córdoba y San Miguel de Tucumán antes de arribar a la capital salteña. Este viaje ronda los 1.400 kilómetros y suele demandar entre 14 y 16 horas, según la velocidad, el tráfico y las detenciones que se realicen durante el recorrido.

Al llegar a la ciudad de Salta, se abren dos alternativas para continuar hasta Seclantás. La opción más atractiva por su entorno natural es seguir por la Ruta Nacional 68 en dirección a Cafayate y, desde esa localidad, enlazar con la Ruta Nacional 40 rumbo al norte.

Este trayecto —aproximadamente 324 kilómetros entre la capital salteña y el pueblo— combina sectores pavimentados con otros de ripio y conduce a través de escenarios sobresalientes como la Quebrada de las Conchas, Angastaco, Molinos y la singular Quebrada de las Flechas.

En conjunto, el tramo que separa la ciudad de Salta de Seclantás suele requerir entre seis y siete horas al volante, aunque el tiempo final varía según cómo se encuentre la ruta y el clima del día.

Existe además una alternativa diferente: avanzar por la Ruta Provincial 33, cruzando la emblemática Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones. Este camino acorta la distancia a cerca de 184 kilómetros y, en condiciones normales, puede completarse en alrededor de cuatro horas.