Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.

En la ciudad de San Miguel de Tucumán , la fiesta por la obtención del título de un joven médico tomó un giro inesperado y se volvió viral en redes sociales . Agustín , recién egresado de la carrera de medicina , quiso celebrar su logro rodeado de familiares y amigos en la típica “ recibida ”.

La celebración contó con el clásico cartel cuadrado que mostraba su nombre y profesión , mientras sus allegados lo rodeaban y le lanzaban diversos objetos , recreando una escena tradicional en los actos de graduación universitaria de Argentina .

La escena , llena de entusiasmo y alegría , fue registrada en video y publicada en TikTok desde la cuenta @lucamarocco7 , con la intención de conservar un recuerdo significativo en la vida del recién graduado .

La graduación de un joven médico en Tucumán se vuelve viral tras un accidente inesperado durante la celebración.

Lo que empezó como una celebración habitual se tornó preocupante cuando Agustín , sin calzado y visiblemente emocionado , salió corriendo por la acera para seguir con los festejos . En su recorrido , se encontró con un charco escondido en la calle que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de manera aparatosa .

Se recibió de médico pero su recibida terminó con un fuerte golpe que se volvió viral.

“La recibida casi termina en velorio”

El impacto lo alcanzó en la zona trasera de la cabeza, específicamente en la nuca, y las imágenes evidenciaron la fuerza del golpe, provocando preocupación entre quienes estaban allí.

En el video se observa un texto que resume la tensión del instante: “La recibida casi termina en velorio”. Lo que inicialmente iba a registrar la celebración y felicidad de Agustín terminó captando, además, el peligro imprevisto y el desenlace sorpresivo que nadie esperaba.

El video se propagó velozmente por distintas plataformas sociales y se volvió un fenómeno viral. En menos de un día alcanzó más de 400 mil visualizaciones, cosechó más de 25 mil “me gusta” y generó más de 300 comentarios creativos de los internautas.

El video donde se ve la caída de este joven graduado de médico

Entre la sorpresa y la diversión, los usuarios escribieron cosas como: “Un médico para el médico”, “Él mismo fue su primer paciente jajaja” o “Yo todavía no me recibí porque tengo miedo de que me pase eso jajaja”.

El fenómeno viral se potenció tanto por el dramatismo del accidente como por los comentarios creativos que surgieron alrededor, mostrando cómo este tipo de sucesos se propaga de manera inmediata en TikTok y otras redes sociales. Debido al impacto del episodio y a la inquietud por el bienestar de Agustín, la misma cuenta de TikTok publicó un nuevo video bajo el título “actualización de la caída del hombre viral”.

Se recibió de médico pero en el festejo nada resultó como esperaba y el video se volvió viral.

Al comenzar el video, se escucha a un amigo animando a Agustín a mostrar cómo se encuentra luego de la caída. Frente a la cámara y con las marcas visibles en la cabeza, el joven comenta: “Yo estoy bien, por suerte no me pasó nada”.

Señaló que no presenta dolor, molestias ni secuelas, lo que provocó que su grupo bromease diciendo: “Ese es el parte médico del doctor”. De este modo, se tranquilizó a quienes habían seguido el episodio en redes sociales y se cerró la historia viral con el propio protagonista confirmando que el accidente no tuvo mayores consecuencias, combinando alivio y humor al estilo que caracterizó la repercusión del hecho.