martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 16:49
Hogar.

Cinco trucos con limón para limpiar lugares claves de tu casa y dejarlos brillantes

Se pueden poner en práctica fácilmente y, además, resultan accesibles en cuanto a costo. El limón, por su aroma y efecto desinfectante, es un gran aliado.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Cinco trucos con limón.

Cinco trucos con limón.

Estos trucos de limpieza con limón pueden transformar la rutina del hogar desde el primer intento. La casa es mucho más que el lugar al que regresamos después del trabajo o el estudio: es el escenario de la mayoría de nuestras actividades diarias. Mantenerla en buenas condiciones es esencial, y estos consejos caseros resultan ideales para lograrlo.

Dentro de la vivienda es donde alimentamos nuestro cuerpo, descansamos, nos relajamos y compartimos instantes significativos con nuestros familiares o compañeros de casa. Por esta razón, resulta fundamental mantener el hogar limpio, higienizado y protegido de bacterias y gérmenes que puedan afectar nuestra salud.

Bicarbonato de sodio y limón.

Trucos de limpieza con limón

El limón, por sus cualidades desinfectantes y su fragancia natural fresca, se posiciona como un excelente recurso para mantener el hogar limpio. Para quienes buscan trucos simples y económicas, María Fernández, especialista en limpieza que comparte consejos en TikTok (@marianordichouse), propone cinco técnicas prácticas.

Con el uso frecuente, el horno suele acumular grasa y residuos de alimentos que son complicados de retirar. Un método altamente eficaz consiste en colocar en una bandeja apta para altas temperaturas agua mezclada con jugo de limón recién exprimido.

Cinco trucos de limpieza con limón.

Coloca la mezcla en el horno y prográmalo a 180°C durante media hora. El calor produce vapor que suaviza la grasa pegada, lo que permite retirarla fácilmente después con un paño húmedo. Además, el limón actúa como neutralizador de olores, convirtiéndolo en una opción muy práctica para este tipo de limpieza.

El limón, un gran aliado para limpiar el lavarropas

El lavarropas también se puede desinfectar utilizando limón, evitando así la acumulación de residuos, moho y malos olores. El procedimiento consiste en introducir rodajas de limón junto con un poco de pasta de dientes dentro del tambor y luego ejecutar un ciclo de lavado con agua caliente. Este método limpia profundamente el interior y ayuda a eliminar la suciedad adherida.

Se pueden aplicar de manera muy sencilla y son económicos.

Lavavajillas y microondas: dos lugares para aplicar este truco con limón

Para conservar el lavavajillas limpio y libre de residuos grasos, basta con situar un vaso de vinagre blanco en la bandeja superior y medio limón cortado en el compartimento inferior. Luego, se selecciona un ciclo de lavado con agua caliente.

El microondas también tiende a acumular restos de comida y salpicaduras difíciles de eliminar. Una manera efectiva de limpiarlo es colocar un recipiente con agua y rodajas de limón en su interior, calentar durante 7 minutos a potencia máxima y, posteriormente, pasar un paño para eliminar la suciedad adherida.

Se pueden aplicar de manera muy sencilla y son económicos.

El lavaplatos suele ser uno de los espacios de la cocina donde se concentran más gérmenes. Una manera práctica de mantenerlo higiénico y sin malos olores es cubrir la superficie con un poco de bicarbonato de sodio y frotar con medio limón. Esta combinación funciona como un limpiador natural muy efectivo: remueve la grasa acumulada, desinfecta y deja el fregadero reluciente, con un fresco aroma cítrico.

El hogar es, sin duda, uno de los espacios donde pasamos más tiempo a lo largo del día.

Con estos cinco métodos domésticos, prácticos, económicos y amigables con el entorno, es posible conservar tu cocina y tus aparatos eléctricos en óptimas condiciones usando elementos naturales, accesibles, ecológicos y libres de químicos dañinos.

El limón, más allá de ser un ingrediente esencial en la cocina y un clásico de la despensa, puede transformarse en tu principal aliado para realizar una limpieza completa, rápida, eficiente y sostenible con el medio ambiente.

