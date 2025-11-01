El truco para aprovechar el agua del aire acondicionado en minutos y sin ensuciar.

Durante los meses más calurosos, el aire acondicionado se vuelve imprescindible para sobrellevar las altas temperaturas. Sin embargo, existe un detalle poco difundido: estos equipos producen varios litros de agua limpia cada día , un recurso que la mayoría deja perder en la calle o en el desagüe sin darle ningún uso.

El técnico en climatización Luis Martín lo resumió de forma contundente: “Poca gente imagina cuánta agua genera un solo aparato. En mi casa recojo casi diez litros diarios sin gastar nada”. Con solo modificar un pequeño hábito, es posible reducir el desperdicio y contribuir al cuidado ambiental .

El proceso es bastante simple: al pasar el aire cargado de humedad por los conductos fríos del equipo , el vapor se condensa y se convierte en agua líquida. Este líquido, que normalmente se desperdicia, puede aprovecharse fácilmente con un poco de planificación.

Conviene tener en cuenta que el agua proveniente del aire acondicionado no es apta para consumo , aunque sí es blanda y libre de cal y cloro . Por esa razón, resulta perfecta para riego de plantas, limpieza del hogar o uso en aparatos domésticos donde no se requiere agua potable.

Consejos para recolectar y conservar el agua.

Un uso muy habitual de este agua es regar plantas de interior y macetas de balcón. Helechos, begonias y ficus se benefician, ya que no deja sedimentos en la tierra ni en los recipientes. En localidades con escasez de agua, esta estrategia contribuye a mantener los espacios verdes sin malgastar recursos.

Además, resulta excelente para llenar planchas de vapor o humidificadores. Al carecer de minerales, previene la formación de sarro y extiende la vida útil de los aparatos eléctricos, convirtiéndose en una alternativa práctica al agua destilada que se compra en el supermercado.

Un simple cambio de hábito puede marcar la diferencia en el verano 2026.

El agua que se obtiene de la condensación también resulta muy útil para limpiar cristales, espejos y ventanas, ya que su baja concentración de minerales evita que queden manchas o velos al secarse. Incluso es apropiada para enjuagar vehículos, especialmente los de colores oscuros, porque provoca menos marcas que el agua corriente.

Asimismo, puede emplearse para fregar suelos o diluir detergentes y productos de limpieza. Cada litro que se reutiliza representa un litro de agua potable que no se desperdicia, sumando pequeños gestos que contribuyen al ahorro y a un estilo de vida más sostenible.

Aunque provenga del propio aire, el agua de condensación puede contaminarse si no se guarda correctamente. Lo recomendable es utilizar un envase cerrado, mantenerla en un sitio fresco y consumirla en un máximo de tres días.

No tires el agua del aire acondicionado.

Si se observan partículas flotantes, conviene colarla antes de emplearla. No es apta para beber, cocinar ni lavar alimentos. Cuando el aire acondicionado no se encuentra bien mantenido o el filtro está sucio, este líquido solo debería destinarse a tareas externas.

Un consejo fundamental: limpiar regularmente la bandeja del aire acondicionado evita la proliferación de bacterias y hongos, y asegura que el agua recolectada sea segura para usos domésticos.