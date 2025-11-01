sábado 01 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de noviembre de 2025 - 10:12
Hogar.

El truco para aprovechar el agua del aire acondicionado en minutos y sin ensuciar

Modificar un pequeño comportamiento cotidiano puede tener un impacto significativo durante el verano que viene del año 2026.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco para aprovechar el agua del aire acondicionado en minutos y sin ensuciar.

El truco para aprovechar el agua del aire acondicionado en minutos y sin ensuciar.

Durante los meses más calurosos, el aire acondicionado se vuelve imprescindible para sobrellevar las altas temperaturas. Sin embargo, existe un detalle poco difundido: estos equipos producen varios litros de agua limpia cada día, un recurso que la mayoría deja perder en la calle o en el desagüe sin darle ningún uso.

Lee además
Cinco trucos de longevidad para gente ocupada.
Salud.

5 trucos que ayudan a la longevidad para tener en cuenta si sos una persona ocupada
Siempre es importante seguir las recomendaciones y tener precaución con vidrios especiales.
Hogar.

El truco eficaz para sacar los rayones de los vidrios de tu casa: solo necesitas 2 ingredientes

El técnico en climatización Luis Martín lo resumió de forma contundente: “Poca gente imagina cuánta agua genera un solo aparato. En mi casa recojo casi diez litros diarios sin gastar nada”. Con solo modificar un pequeño hábito, es posible reducir el desperdicio y contribuir al cuidado ambiental.

Aire acondicionado.
Aire acondicionado.

Aire acondicionado.

¿De dónde sale el agua del aire acondicionado?

El proceso es bastante simple: al pasar el aire cargado de humedad por los conductos fríos del equipo, el vapor se condensa y se convierte en agua líquida. Este líquido, que normalmente se desperdicia, puede aprovecharse fácilmente con un poco de planificación.

Conviene tener en cuenta que el agua proveniente del aire acondicionado no es apta para consumo, aunque sí es blanda y libre de cal y cloro. Por esa razón, resulta perfecta para riego de plantas, limpieza del hogar o uso en aparatos domésticos donde no se requiere agua potable.

Consejos para recolectar y conservar el agua.

El truco para aprovechar el agua del aire acondicionado

Un uso muy habitual de este agua es regar plantas de interior y macetas de balcón. Helechos, begonias y ficus se benefician, ya que no deja sedimentos en la tierra ni en los recipientes. En localidades con escasez de agua, esta estrategia contribuye a mantener los espacios verdes sin malgastar recursos.

Además, resulta excelente para llenar planchas de vapor o humidificadores. Al carecer de minerales, previene la formación de sarro y extiende la vida útil de los aparatos eléctricos, convirtiéndose en una alternativa práctica al agua destilada que se compra en el supermercado.

Un simple cambio de hábito puede marcar la diferencia en el verano 2026.

El agua que se obtiene de la condensación también resulta muy útil para limpiar cristales, espejos y ventanas, ya que su baja concentración de minerales evita que queden manchas o velos al secarse. Incluso es apropiada para enjuagar vehículos, especialmente los de colores oscuros, porque provoca menos marcas que el agua corriente.

Asimismo, puede emplearse para fregar suelos o diluir detergentes y productos de limpieza. Cada litro que se reutiliza representa un litro de agua potable que no se desperdicia, sumando pequeños gestos que contribuyen al ahorro y a un estilo de vida más sostenible.

Consejos para recolectar y conservar el agua

Aunque provenga del propio aire, el agua de condensación puede contaminarse si no se guarda correctamente. Lo recomendable es utilizar un envase cerrado, mantenerla en un sitio fresco y consumirla en un máximo de tres días.

No tires el agua del aire acondicionado.

Si se observan partículas flotantes, conviene colarla antes de emplearla. No es apta para beber, cocinar ni lavar alimentos. Cuando el aire acondicionado no se encuentra bien mantenido o el filtro está sucio, este líquido solo debería destinarse a tareas externas.

Un consejo fundamental: limpiar regularmente la bandeja del aire acondicionado evita la proliferación de bacterias y hongos, y asegura que el agua recolectada sea segura para usos domésticos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

5 trucos que ayudan a la longevidad para tener en cuenta si sos una persona ocupada

El truco eficaz para sacar los rayones de los vidrios de tu casa: solo necesitas 2 ingredientes

Así es el truco que nunca falla para ablandar los zapatos y no tener ampollas

La bermuda más cómoda para usar en esta primavera-verano

Descubrió que aparecía junto a Diego Maradona en una foto y ahora pide ayuda para encontrarla

Lo que se lee ahora
la bermuda mas comoda para usar en esta primavera-verano
Tendencias y estilos.

La bermuda más cómoda para usar en esta primavera-verano

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

JuanArraya
Historias.

Del potrero de Cuyaya a San Pablo: la vida futbolera de Juan Arraya

Multitudinario banderazo de hinchas en apoyo a Gimnasia de Jujuy video
Pasión.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy hicieron un banderazo histórico de apoyo al plantel

La historia de Almita Sibila, la santa que cumple favores en Jujuy
La Santa Jujeña.

La historia de Almita Sibila, la santa que cumple favores en Jujuy

Halloween en Jujuy. video
Celebración.

Mirá las mejores fotos y videos del festejo de Halloween en Jujuy

lince ibérico blanco video
España.

Impactante: registran por primera vez un lince ibérico blanco en Jaén

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel