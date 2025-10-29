miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 17:59
Hogar.

Así es el truco que nunca falla para ablandar los zapatos y no tener ampollas

Una forma práctica de usar zapatos nuevos evitando molestias y ampollas. El secreto está en preparar el calzado antes de usarlo.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Un método sencillo para estrenar calzado sin sufrir dolores ni lastimaduras.

Un método sencillo para estrenar calzado sin sufrir dolores ni lastimaduras.

Para muchos, estrenar calzado nuevo genera emoción, pero esa alegría a menudo se convierte en incomodidad tras unas pocas horas de uso. Las rozaduras, ampollas y molestias son comunes cuando los zapatos aún están rígidos y no se ajustan correctamente al pie. No obstante, hay un truco casero que puede hacer la diferencia.

Este método permite suavizar los zapatos antes de estrenarlos. La clave consiste en preparar el calzado con anticipación, de modo que se ablande y adopte la forma del pie, evitando así el malestar.

El truco infalible para ablandar los zapatos nuevos y evitar ampollas.

El paso a paso para ablandar los zapatos nuevos

Una estrategia efectiva es colocarse medias gruesas y caminar por la casa con los zapatos durante unos 30 minutos. Esto permite que el calzado se flexibilice gradualmente, evitando rozaduras y ampollas.

Otra técnica popular consiste en aplicar calor con un secador sobre las partes más duras mientras los zapatos están puestos con las medias. El calor suaviza el material, adaptándolo mejor a la forma del pie.

Un método sencillo para estrenar calzado sin sufrir dolores ni lastimaduras.

Si el calzado sigue rígido, se puede llenar con bolsas de agua y colocarlos en el congelador durante varias horas. Al congelarse, el agua se expande y ayuda a que el material se estire, logrando que los zapatos se amolden sin sufrir daños.

Consejos para evitar lastimaduras

  • Probá los zapatos primero dentro de casa antes de estrenarlos afuera.
  • Colocá almohadillas o tiras protectoras en las áreas donde normalmente aparecen rozaduras o ampollas.
  • Hacé un masaje con crema hidratante en los bordes internos para reducir la fricción.
Otra opción muy utilizada es aplicar calor con un secador de pelo sobre las zonas más rígidas del zapato.

Con estas recomendaciones, podrás llevar tus zapatos nuevos sin incomodidad ni heridas. La clave es tomarse el tiempo necesario y acondicionar el calzado antes de salir a la calle.

