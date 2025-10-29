Así es el truco que nunca falla para ablandar los zapatos y no tener ampollas

Un método sencillo para estrenar calzado sin sufrir dolores ni lastimaduras.
Para muchos, estrenar calzado nuevo genera emoción, pero esa alegría a menudo se convierte en incomodidad tras unas pocas horas de uso. Las rozaduras, ampollas y molestias son comunes cuando los zapatos aún están rígidos y no se ajustan correctamente al pie. No obstante, hay un truco casero que puede hacer la diferencia.
Este método permite suavizar los zapatos antes de estrenarlos. La clave consiste en preparar el calzado con anticipación, de modo que se ablande y adopte la forma del pie, evitando así el malestar.
El paso a paso para ablandar los zapatos nuevos
Una estrategia efectiva es colocarse medias gruesas y caminar por la casa con los zapatos durante unos 30 minutos. Esto permite que el calzado se flexibilice gradualmente, evitando rozaduras y ampollas.
Otra técnica popular consiste en aplicar calor con un secador sobre las partes más duras mientras los zapatos están puestos con las medias. El calorsuaviza el material, adaptándolo mejor a la forma del pie.
Si el calzado sigue rígido, se puede llenar con bolsas de agua y colocarlos en el congelador durante varias horas. Al congelarse, el agua se expande y ayuda a que el material se estire, logrando que los zapatos se amolden sin sufrir daños.
Consejos para evitar lastimaduras
Probá los zapatos primero dentro de casa antes de estrenarlos afuera.
Colocá almohadillas o tiras protectoras en las áreas donde normalmente aparecen rozaduras o ampollas.
Hacé un masaje con crema hidratante en los bordes internos para reducir la fricción.
Con estas recomendaciones, podrás llevar tus zapatos nuevos sin incomodidad ni heridas. La clave es tomarse el tiempo necesario y acondicionar el calzado antes de salir a la calle.