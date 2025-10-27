lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 17:58
Hogar.

El truco eficaz para sacar los rayones de los vidrios de tu casa: solo necesitas 2 ingredientes

Si bien este método resulta eficaz para marcas superficiales, es fundamental actuar con cuidado y respetar las indicaciones marcadas.

Redacción de TodoJujuy
Siempre es importante seguir las recomendaciones y tener precaución con vidrios especiales.

Los rayones en los vidrios del hogar representan una molestia habitual, ya que en ocasiones parecen irreparables. No obstante, hay un truco casero que facilita eliminarlos cuando son superficiales, devolviendo al vidrio su claridad original. Lo más destacado es que se trata de una alternativa económica y sencilla, ideal para cualquier casa.

La fórmula casera para eliminar los rayones de tus vidrios

Adiós a los rayones en vidrios del hogar.

Este método emplea únicamente dos elementos habituales que, al mezclarse adecuadamente, permiten borrar las pequeñas imperfecciones y restaurar el resplandor original del cristal, sin recurrir a lijas ni pulidoras.

La preparación resulta delicada pero eficaz y se aplica fácilmente con un paño de microfibra. Es perfecta para rayones superficiales en vidrios convencionales, manteniendo intacta su claridad en la mayoría de las situaciones. La receta se basa en combinar pasta dental blanca (evitando las versiones en gel) con bicarbonato de sodio común de cocina.

Se sugiere emplear una cucharadita de cada componente, obteniendo así una pasta densa y cremosa que no gotee. Antes de usarla sobre la superficie, conviene probarla en un sector poco visible del vidrio para verificar que no provoque ningún deterioro.

Siempre es importante seguir las recomendaciones y tener precaución con vidrios especiales.

Pasos para eliminar los rayones de tus vidrios

  • Preparación inicial: antes de empezar, limpiá el vidrio con agua y jabón suave para eliminar restos de polvo o suciedad, y luego secalo utilizando un paño de microfibra.
  • Colocación de la pasta: con un paño limpio de microfibra o un trozo de algodón, depositá una pequeña cantidad de la mezcla directamente sobre la zona rayada.
  • Pulido delicado: frotá suavemente la pasta sobre el rayón haciendo movimientos circulares durante 2 a 4 minutos. Es fundamental no presionar demasiado, para no causar daños adicionales al vidrio.
Con este truco casero, podés decirle adiós a los rayones superficiales en los vidrios de tu hogar de manera económica y sencilla.
  • Acabado y limpieza: retirá los restos de la pasta usando un paño húmedo, y luego secá cuidadosamente la superficie con un paño suave. Si el rayón continúa siendo visible, podés repetir el procedimiento, pero máximo tres veces consecutivas para no dañar el vidrio.
  • Restauración de la claridad: para completar, aplicá un limpiavidrios común o una solución de vinagre diluido, y secá nuevamente con un paño suave, devolviendo así al vidrio su transparencia original.

Precauciones y recomendaciones

Si bien este método resulta útil para borrar marcas superficiales, conviene seguir ciertas precauciones y consejos para asegurar un resultado óptimo:

  • Rayones profundos: cuando la marca es profunda y se percibe al pasar la uña, es probable que el remedio casero no alcance. En estos casos, podría ser necesario recurrir a un pulido profesional con abrasivos específicos, como óxido de cerio, o incluso reemplazar el vidrio.
  • Vidrios con tratamientos especiales: no apliques la mezcla sobre vidrios con recubrimientos antirreflectantes o películas de protección sin asegurarte previamente de que no sufrirán daños, ya que la fricción podría deteriorarlos.
Una solución económica y accesible, perfecta para cualquier hogar.
  • Evitar materiales agresivos: siempre empleá paños de microfibra para frotar y abrillantar la superficie. No uses esponjas abrasivas ni estropajos metálicos, porque pueden empeorar los rayones.
  • Movimientos delicados: es esencial aplicar la pasta con gestos suaves y controlar la duración del frotado para no deteriorar ni desgastar la superficie del vidrio.
  • Seguridad y aireación: al trabajar en ventanas altas o puertas de ducha, conviene proteger las manos con guantes y mantener el área bien ventilada para evitar respirar productos de limpieza.
  • Prueba en zonas ocultas: en espejos y mesas de vidrio, siempre realizá una prueba en un sector poco visible, ya que ciertos vidrios pueden opacarse con técnicas demasiado agresivas. En caso de que esto ocurra, será necesario pulir con limpiavidrios y un paño seco.

