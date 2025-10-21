martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 07:02
Consejos.

El truco para quemar calorías mientras dormís: ¿Qué debo beber antes de ir a la cama?

Hay diversas infusiones y bebidas naturales que facilitan el sueño y ayudan a quemar calorías durante la noche. Conoce de cuáles se trata.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
El truco para quemar calorías mientras dormís.

El truco para quemar calorías mientras dormís.

Imaginate acostarte tranquilo después de disfrutar de una comida sabrosa y que, al dormir, tu cuerpo empiece a consumir calorías. Muchas veces se recurre a las llamadas “dietas milagro”, que en realidad no aportan beneficios reales a la salud y suelen provocar el temido efecto rebote al suspenderlas.

Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas y Nutricionistas, estas prácticas “son peligrosas porque favorecen los desequilibrios nutricionales y son insostenibles”. Perder peso es una meta común, pero no todos los métodos son saludables para lograrlo.

Una persona se despierta cansada porque no puede dormir.

No obstante, hay distintas estrategias que facilitan la reducción de peso sin poner en riesgo la salud. Algunas de estas técnicas permiten estimular el metabolismo incluso mientras dormimos. Según el National Cancer Institute, el metabolismo consiste en “los cambios químicos que se producen para generar energía”, lo que a su vez permite gastar calorías.

Durante las horas diurnas, esta actividad metabólica se mantiene elevada para afrontar las tareas cotidianas, mientras que por la noche disminuye, preparando al cuerpo para el descanso.

Unas tazas con infusión de manzanilla.

Importancia de dormir las horas necesarias

Mantener un sueño adecuado es fundamental para la salud, y se recomienda dormir entre 7 y 8 horas cada noche, según el National Institute of Health. Por ello, es esencial aplicar estrategias para adelgazar que no interfieran con el descanso. De lo contrario, descuidar el sueño puede derivar en distintos problemas y enfermedades.

El Hospital Clínic de Barcelona advierte que esto puede provocar dificultades de concentración, cansancio extremo, ansiedad, diabetes tipo 2, exceso de peso u hipertensión.

Infusión de jengibre y limón.

Las bebidas que ayudan a perder calorías por la noche

Para estimular el metabolismo antes de dormir y favorecer la quema de calorías, se aconseja consumir alguna de estas bebidas elaboradas con ingredientes naturales que no alteran el sueño.

  • Infusión de jengibre con limón: Esta bebida contribuye a reducir grasa, eliminar toxinas, fortalecer las defensas del organismo y mejorar la digestión. Solo se necesita añadir rodajas de jengibre y un poco de jugo de limón al agua caliente. Al no contener cafeína, no interfiere con el descanso nocturno.
  • Bebida detox de pepino, jengibre, limón y menta: Perfecta para quienes buscan algo refrescante. Basta con dejar infusionar los cuatro ingredientes en el refrigerador. El pepino aporta hidratación y ácido tartárico, lo que ayuda a quemar grasa de forma natural. Ideal para tomar antes de dormir mientras disfrutas de un libro o tu serie favorita.
Bebida detox con pepino, jengibre, limón y menta.
  • Leche dorada o Golden Milk: Esta preparación se ha popularizado gracias a sus múltiples beneficios para la salud. Se elabora combinando leche (ya sea de vaca, almendras, soja u otras alternativas) con cúrcuma, canela, clavo, cardamomo, jengibre y un toque de miel. Esta mezcla favorece la digestión, ayuda a regular el azúcar en sangre y estimula el metabolismo. Además, si se utiliza leche de soja, puede contribuir a disminuir los niveles de cortisol, la llamada “hormona del estrés”, la cual está relacionada con la acumulación de grasa corporal.
Leche dorada.
  • Infusiones relajantes: manzanilla, melisa y valeriana. Las tisanas tradicionales con efecto calmante son aliadas útiles para favorecer la quema de calorías. La manzanilla, por ejemplo, aporta una cantidad considerable de glicina, un aminoácido que ayuda a relajar la musculatura y a mejorar la calidad del sueño. Dormir bien es fundamental, ya que un descanso insuficiente dificulta la regulación de la glucosa en sangre y aumenta la probabilidad de ganar peso.

