Chau insomnio: el truco viral de un experto para poder dormir sin problemas

El especialista del sueño recomienda no hacer otras actividades en laca, como leer o mirar el celular, antes de dormir.

“Empieza relajando los músculos de la frente. Relaja los ojos, las mejillas y la mandíbula, y concéntrate en la respiración. Ahora, baja hasta el cuello y los hombros. Asegúrate de que los hombros no estén tensos. Bájalos lo más que puedas y mantén los brazos sueltos a los costados, incluyendo las manos y los dedos”, guio en el video.

A continuación, sugirió visualizar una sensación de calor que se desplaza lentamente desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de las manos, relajando el pecho, y luego se extiende desde el corazón hacia los pies.

Este proceso debe combinarse con respiraciones profundas y constantes, tanto al inhalar como al exhalar, manteniendo la mente libre de pensamientos negativos. “Mientras haces esto, es fundamental que despejes tu mente de cualquier estrés”, enfatizó.

El truco viral para dormir, explicado por un especialista del sueño.

Además, el influencer aconsejó visualizar dos imágenes mentales: estar recostado en una canoa, rodeado únicamente por las aguas claras de un lago, o descansar en una hamaca de terciopelo dentro de una habitación completamente a oscuras. “En cualquier momento en que empieces a pensar en otra cosa o te distraigas, repite estas palabras durante diez segundos: ‘No pienses. No pienses. No pienses’”, indicó.

Agustín afirmó que quienes practiquen esta técnica de manera constante durante seis semanas deberían lograr quedarse dormidos en apenas dos minutos tras cerrar los ojos.

Las claves están en la relajación y la respiración.

Truco viral: la opinión de un especialista del sueño de Nueva York sobre la técnica

Aunque algunos usuarios afirmaron que esta técnica no les resultaba efectiva, el doctor Sanjiv Kothare, experto en trastornos del sueño y director de neurología pediátrica en el Centro Médico Infantil Cohen de Nueva York, aclaró que este método popular es útil para entrenar el hábito de dormir.

“Es terapia cognitiva conductual y lo que se muestra en ese video es exactamente lo que hago con mis pacientes”, señaló el especialista en una entrevista para Today. Además de destacar la importancia de un ambiente cómodo para el descanso, Kothare sugirió dos recomendaciones clave para quienes tienen dificultades para quedarse dormidos:

Evitar acostarse si no se siente cansancio : el experto aconseja ir a la cama únicamente cuando el cuerpo está realmente agotado o con ganas de dormir, sin forzar el descanso.

: el experto aconseja ir a la cama únicamente cuando el cuerpo está realmente agotado o con ganas de dormir, sin forzar el descanso. Limitar el tiempo en la cama: Kothare sugiere a quienes padecen insomnio que no se acuesten demasiado temprano ni realicen otras actividades como leer o ver televisión en la cama antes de dormir. “La cama debe asociarse únicamente con el sueño”, enfatizó.

Un especialista de Nueva York aprobó el truco viral del influencer Justin Agustin para conciliar el sueño.

“Una vez que estés listo para dormir, baja la intensidad de las luces para que la melatonina empiece a fluir, cierra los ojos, respira por la boca, concéntrate en el abdomen y haz exactamente lo que se muestra en el video”, aconsejó Kothare sobre la técnica viral. El experto coincidió con el influencer en la importancia de mantener únicamente pensamientos positivos o repetir un mantra como “No pienses, no pienses” para silenciar esas ideas que distraen o aceleran la mente durante la relajación.

“Necesitas programar tu cerebro para que se relaje y, con el tiempo, aprenderá a relajarse”, explicó. No obstante, diferenció su opinión respecto al tiempo requerido, señalando que seis semanas podrían ser demasiado prolongadas. “En dos semanas empezarás a ver el efecto”, afirmó, y advirtió: “Si lo haces sin motivación, no funcionará”.