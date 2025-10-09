jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 09:19
Casa y Jardín.

Trucos para aromatizar tu casa: 7 ideas fáciles con hierbas frescas

Sin velas ni aerosoles; este truco con con hierbas frescas como romero, lavanda o menta podés crear aromas caseros que purifican el aire y relajan cada rincón.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Para potenciar el aroma, integrá cáscaras cítricas (limón, naranja), clavos de olor, o rollitos de canela en la mezcla.

Transformar tu casa en un espacio perfumado, cálido y saludable no requiere compras costosas, ni velas ni ambientadores industriales. Con hierbas frescas y unos cuantos trucos sencillos podés aromatizar ambientes de forma natural, económica y amigable. Acá van ideas prácticas para que tu hogar huela como te imaginás —sin complicaciones.

1. Hervir romero: vapor aromático que purifica

Una de las técnicas más antiguas (y efectivas) es hervir ramas de romero en agua: con solo 10 minutos alcanza para liberar sus aceites esenciales y llenar el ambiente de aroma fresco.

El vapor actúa como una suerte de purificador casero: neutraliza olores, reduce microorganismos presentes en el aire y funciona como repelente suave de insectos.

Cuando apagues el fuego, dejá la olla descubierta para que el vapor continúe impregnando las estancias.

2. Infusión concentrada + atomizador

Si no te gusta tener ollas al fuego, esto es para vos.

  1. Podés hacer una infusión concentrada de hierbas frescas (romero, menta, lavanda)
  2. Cuando esté fría podés colarla
  3. Vertela en un frasco con atomizador
  4. Listo para usarla como spray para cortinas, tapizados, sábanas o ambientes cerrados.

Este recurso prolonga el aroma sin necesidad de mantener calor ni vigilancia constante.

3. Combinar hierbas con cítricos o especias

Para potenciar el aroma, integrá cáscaras cítricas (limón, naranja), clavos de olor, o rollitos de canela en la mezcla.

Estas combinaciones enriquecen el perfume natural y ofrecen matices cálidos y reconfortantes al ambiente.

image

4. Ramos secos en estanterías y habitaciones

Si pensás en algo más permanente, crear ramilletes de hierbas secas (romero, lavanda, orégano) y ubicarlos en jarrones o esquinas estratégicas es una gran opción.

Al pasar el aire o con algo tan simple como abrir una ventana, liberan su fragancia lentamente. Además decoran con encanto natural.

5. Pochettes perfumadas para cajones y placares

Tomá tela de algodón fina, rellenala con hojas secas de hierbas (romero, lavanda, menta) mezcladas con unas gotas de aceite esencial, y cerrá en bolsitas pequeñas.

Estas pochettes funcionan perfecto dentro de roperos, cajones o zonas cerradas donde no hay circulación de aire —mantienen frescura por semanas.

image

6. Mantenimiento de las plantas aromáticas

Es clave que tengas tus hierbas frescas a mano. Cultivá romero, menta, lavanda o hierbas similares, asegurando buena luz solar y drenaje del suelo.

Riega con moderación: demasiado agua puede ser dañino. Podá puntas y renová las plantas para que siempre tengas hojas accesibles para usar.

image

7. Consejos de uso seguro y máximo provecho

  • No dejés ollas hirviendo desatendidas: siempre es mejor apagar a tiempo.

  • Reponé agua si ves que se evapora antes de usar completamente.

  • En casas con niños o mascotas, evitá aromas muy intensos o concentraciones fuertes.

  • Variá las combinaciones: los olores se “acostumbran” a vos, por lo que rotar hierbas o mezclas revela siempre nuevas notas.

