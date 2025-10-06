El truco más efectivo para evitar que los perros hagan pis adentro de la casa

Muchos dueños de perros enfrentan el mismo problema: el animal orina adentro, ya sea por ansiedad, falta de entrenamiento o simple costumbre. Este comportamiento puede generar mal olor, dañar muebles y provocar conflictos dentro de la casa. Sin embargo, existe un truco casero que se volvió viral por su eficacia y bajo costo.

Se trata de un repelente natural elaborado con vinagre blanco, un ingrediente que casi todos tienen en casa y que ayuda a mantener alejados a los perros de los lugares donde suelen hacer pis. Además de ser económico, no representa riesgo para la salud de las mascotas ni de las personas.

Cómo preparar el repelente casero El método es simple y no requiere experiencia previa. Solo se necesita vinagre blanco y agua en partes iguales. La mezcla se coloca en un rociador y se aplica en las zonas donde el perro orina con frecuencia: esquinas, muebles, patas de sillas o rincones del patio.

El olor ácido del vinagre resulta desagradable para los perros, por lo que evita que vuelvan a orinar en el mismo sitio. Para reforzar el hábito, es importante limpiar primero el área afectada con jabón neutro, eliminar por completo los residuos y luego rociar el producto.

Reeducar con paciencia Los especialistas señalan que el truco funciona mejor si se combina con rutinas de paseo y refuerzo positivo. Llevar al perro a hacer sus necesidades todos los días a la misma hora ayuda a crear un hábito saludable. Cuando el animal orina afuera, conviene premiarlo con caricias o golosinas. En cambio, si lo hace adentro, se debe limpiar sin retarlo, ya que los gritos o castigos solo generan miedo y ansiedad. Perro Es importante generar hábitos de paseo en los perros. Otros aromas que también ayudan Además del vinagre, existen otros aromas que sirven como repelentes naturales: Cítricos: el jugo de limón o las cáscaras de naranja ahuyentan a los perros por su fragancia intensa.

el jugo de limón o las cáscaras de naranja ahuyentan a los perros por su fragancia intensa. Aceite esencial de eucalipto o citronela: una opción más suave para quienes no toleran el olor del vinagre. En todos los casos, se recomienda no aplicar directamente sobre la mascota y ventilar bien los ambientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







