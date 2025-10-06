lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 09:11
Atención.

El truco más efectivo para evitar que los perros hagan pis adentro de la casa

Un truco casero, económico y seguro promete cambiar el comportamiento de las mascotas que marcan territorio o no controlan sus necesidades dentro del hogar.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El truco más efectivo para evitar que los perros hagan pis adentro de la casa

El truco más efectivo para evitar que los perros hagan pis adentro de la casa

Se trata de un repelente natural elaborado con vinagre blanco, un ingrediente que casi todos tienen en casa y que ayuda a mantener alejados a los perros de los lugares donde suelen hacer pis. Además de ser económico, no representa riesgo para la salud de las mascotas ni de las personas.

Cómo preparar el repelente casero

El método es simple y no requiere experiencia previa. Solo se necesita vinagre blanco y agua en partes iguales. La mezcla se coloca en un rociador y se aplica en las zonas donde el perro orina con frecuencia: esquinas, muebles, patas de sillas o rincones del patio.

El olor ácido del vinagre resulta desagradable para los perros, por lo que evita que vuelvan a orinar en el mismo sitio. Para reforzar el hábito, es importante limpiar primero el área afectada con jabón neutro, eliminar por completo los residuos y luego rociar el producto.

Reeducar con paciencia

Los especialistas señalan que el truco funciona mejor si se combina con rutinas de paseo y refuerzo positivo. Llevar al perro a hacer sus necesidades todos los días a la misma hora ayuda a crear un hábito saludable.

Cuando el animal orina afuera, conviene premiarlo con caricias o golosinas. En cambio, si lo hace adentro, se debe limpiar sin retarlo, ya que los gritos o castigos solo generan miedo y ansiedad.

Perro
Es importante generar hábitos de paseo en los perros.

Es importante generar hábitos de paseo en los perros.

Otros aromas que también ayudan

Además del vinagre, existen otros aromas que sirven como repelentes naturales:

  • Cítricos: el jugo de limón o las cáscaras de naranja ahuyentan a los perros por su fragancia intensa.
  • Aceite esencial de eucalipto o citronela: una opción más suave para quienes no toleran el olor del vinagre.

En todos los casos, se recomienda no aplicar directamente sobre la mascota y ventilar bien los ambientes.

