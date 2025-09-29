El truco que nunca falla para limpiar las persianas en solo cinco minutos

Al ordenar y limpiar la vivienda, siempre hay rincones del hogar que solemos ignorar , aunque merecen especial atención. Las persianas , por ejemplo, acumulan polvo rápidamente , generando no solo una sensación de descuido, sino que además comprometen la calidad del aire. Por esta razón, hay un truco que ayuda a combatir la suciedad en esta parte de la casa.

Mantenerlas limpias de forma frecuente contribuye a prolongar su durabilidad , evita problemas como pérdida de color o deterioro del material y disminuye la presencia de alérgenos.

Aun sabiendo lo importante que es mantenerlas impecables, solemos postergar esta tarea , creyendo que resulta complicada. Sin embargo, varios especialistas han compartido la técnica más efectiva para limpiarlas de manera sencilla y eficiente.

Cómo limpiar las persianas

Según detallan los especialistas de English Blinds, citados por el diario británico Daily Express, cualquier producto que genere un “efecto antiestático” ayudará a mantener las persianas libres de polvo, además de disminuir la rapidez con la que se acumula.

Aunque pasar un paño o plumero suele ser suficiente para retirar el polvo superficial, en poco tiempo las partículas vuelven a aparecer. Por esta razón, los expertos recomiendan utilizar toallitas para la lavadora, ya que no solo eliminan la suciedad, sino que también crean un efecto antiestático que mantiene las persianas limpias durante meses.

El truco para limpiar las persianas en cinco minutos.

Los expertos aconsejan emplear estas toallitas en persianas de madera, madera sintética y PVC. Es fundamental permitir que actúen “durante cinco minutos para reducir la estática y ahuyentar el polvo”. Para una limpieza más profunda, sugieren ponerse “un par de guantes de tela viejos” y recorrer las láminas con los dedos, previamente humedecidos en agua con jabón. No obstante, enfatizan que nunca se debe verter agua directamente sobre persianas de madera.

Además, mantener las persianas limpias y manipularlas con frecuencia —abrirlas y cerrarlas regularmente— ayuda a reducir la acumulación de polvo, lo que permite espaciar las limpiezas. Aun así, es recomendable pasar un paño húmedo de vez en cuando para mantenerlas en buen estado.

Una persona limpiando una persiana.

Otros métodos para limpiar las persianas

Para mantener las persianas impecables, lo más efectivo es recorrer cada lama con un plumero o paño de microfibra de arriba hacia abajo al menos una vez por semana. En el caso de persianas muy sucias, se puede preparar una solución de agua tibia con unas gotas de jabón neutro. Un truco práctico consiste en envolver con paños de microfibra ambos lados de una pinza de cocina, de manera que se limpien simultáneamente las dos caras de cada lama.

En persianas de aluminio o PVC, se puede emplear vinagre blanco diluido como desinfectante y desengrasante. Para que el polvo se adhiera con menos facilidad, se recomienda aplicar un spray antiestático después de la limpieza. Si se trata de persianas exteriores que no se pueden desmontar, lo más cómodo es utilizar una aspiradora con cepillo suave.

Otra opción útil es un cepillo de dientes de cerdas blandas para llegar a las esquinas y ranuras donde el polvo se acumula y que resultan difíciles de limpiar con paños tradicionales.