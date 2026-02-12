viernes 13 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 17:05
Cocina.

Cómo destapar cañerías sin gastar: el truco casero que solo requiere dos ingredientes

Con cinco cucharadas de un producto común y agua hirviendo, se pueden limpiar las tuberías y prevenir atascos, malos olores y problemas de higiene.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco casero para limpiar las tuberías sin gastar dinero.

El truco casero para limpiar las tuberías sin gastar dinero.

La bacha es uno de los elementos más utilizados en la cocina. Históricamente se empleaba principalmente para lavar platos, vasos y cubiertos, y hoy sigue cumpliendo esa función, especialmente en hogares que no cuentan con lavavajillas. Por eso, es fundamental prestar atención a las cañerías a su mantenimiento. Y para ello, hay un truco eficaz que no falla.

De lo contrario, pueden aparecer atascos o malos olores, generando riesgos para la higiene y la salud debido a la acumulación de residuos dañinos. Por esta razón, resulta clave conocer las medidas adecuadas para mantener los conductos limpios y en buen estado.

El truco casero para limpiar las tuberías sin gastar dinero.

Si bien lo más habitual es utilizar productos químicos diseñados para destapar tuberías, también existen soluciones caseras y naturales que pueden resultar igual de efectivas.

Más allá del clásico bicarbonato, el sitio Linternaute propone una alternativa considerada más eficiente. Según esta fuente, basta con combinar agua hirviendo con cinco cucharadas de sal para lograr buenos resultados. En estos casos, la sal se convierte en un recurso útil y accesible para solucionar obstrucciones de manera rápida.

Mantener en buen estado las cañerías es fundamental para evitar atascos, malos olores y problemas de higien derivados de ello.

La sal es la gran aliada, pero con cuidado en las dosis y el método

Aunque pueda parecer un recurso inesperado, la sal combinada con agua hirviendo resulta en una solución eficaz y sencilla.

Es importante tener en cuenta que seguir correctamente las proporciones y los pasos es fundamental para que la limpieza funcione y no genere efectos indeseados. Además, esta técnica cuida el medio ambiente, ya que solo emplea dos ingredientes naturales que no dañan el ecosistema.

La bacha es uno de los bienes más empleados en las cocinas de todos los hogares.

Por eso, es necesario respetar estas instrucciones para garantizar que el método sea realmente efectivo:

  • Colocar cinco cucharadas de sal, que actúa como un abrasivo natural y suave.
  • Introducir la sal directamente en el fregadero o desagüe.
  • Agregar dos litros de agua muy caliente, casi hirviendo.
  • Dejar que la mezcla actúe durante varios minutos.

El secreto de este método es que la sal combinada con el agua caliente ayuda a disolver la grasa acumulada, limpia las tuberías y permite que el agua fluya nuevamente sin bloqueos. Se aconseja repetir esta limpieza cada tres o cuatro semanas para mantener las cañerías en buen estado.

Aunque lo más frecuente es recurrir a químicos que ayuden a desatrancar las cañerías, existen otro tipo de remedios naturales y caseros.

Otras alternativas para desatacar y limpiar las tuberías

Si se prefiere evitar el uso de productos químicos, siempre existen métodos alternativos, siendo el más conocido y utilizado el de la ventosa.

Este instrumento genera una presión de aire que empuja los objetos que bloquean la cañería, facilitando su descenso. No obstante, si el objetivo es limpiar profundamente el conducto, su eficacia es limitada: solo elimina los obstáculos más grandes, mientras que los residuos que se adhieren a las paredes del tubo permanecen intactos.

Aunque podría ser uno de los métodos que nunca se llegue a pensar, la sal es un ingrediente que de ser combinado con agua hirviendo hacen una mezcla perfecta.

Por ello, lo más aconsejable es utilizar algún tipo de producto complementario, ya que existen múltiples alternativas disponibles en el mercado.

Eso sí, siempre es importante cuidar el entorno, por lo que se recomienda optar por soluciones ecológicas y biodegradables, evitando sustancias químicas que puedan afectar la fauna y los ecosistemas cercanos a las aguas residuales.

