viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 18:36
Consejos.

5 Trucos para el hogar: ¿Cómo reducir la factura de luz sin gastar de más?

Modificando algunos hábitos cotidianos y aprovechando mejor los electrodomésticos, la iluminación y la climatización, es posible ahorrar hasta un 60% anual.

Redacción de TodoJujuy
La eficiencia en el uso y la elección de aparatos adecuados reduce el consumo eléctrico del hogar.

Frente al incremento en las tarifas de energía, es posible implementar varios trucos para reducir el consumo energético sin necesidad de gastar grandes sumas ni recurrir a equipos avanzados. La clave está en ajustar los hábitos diarios y ser consciente de los detalles más pequeños, ya que juntos pueden generar un ahorro significativo en el recibo de luz.

Expertos afirman que prestar atención al uso eficiente de los electrodomésticos, regular correctamente la iluminación, manejar de manera adecuada la calefacción y el aire acondicionado, y apostar por energías renovables, puede tener un impacto notable en el presupuesto anual de electricidad.

Estas medidas son accesibles para cualquier hogar y promueven un cambio gradual en los hábitos de consumo, logrando un ahorro significativo a lo largo del año.

Trucos para usar los electrodomésticos y gastar menos energía al mes

Optimizar el funcionamiento de los electrodomésticos se considera un elemento clave para mantener un hogar más eficiente y sostenible. Según especialistas, optar por dispositivos con clasificación energética A+, A++ o A+++ puede reducir de manera significativa el consumo eléctrico, aunque su costo inicial sea más elevado. Con el paso del tiempo, esta inversión resulta rentable, ya que estos aparatos ayudan a disminuir notablemente el monto de la factura de luz.

También se recomienda optimizar el uso de la lavadora y el lavavajillas, ya que llenarlos por completo permite realizar menos ciclos, lo que se traduce en un menor gasto de electricidad. Además, la temperatura de lavado influye directamente en la eficiencia: elegir 40°C en lugar de 60°C puede disminuir el consumo hasta en un 55%.

En cuanto a la heladera, considerado el electrodoméstico que más energía consume, mantenerlo en buen estado, ajustar la temperatura entre 3°C y 7°C y evitar colocar alimentos calientes contribuye significativamente a reducir el consumo eléctrico.

Qué hacer para evitar el gasto oculto de los aparatos en stand by

El consumo energético de los aparatos cuando permanecen en modo de espera suele pasar desapercibido, pero puede sumar una cantidad significativa en la factura. Según los expertos, mantener los dispositivos en stand by puede llegar a representar hasta un 10% del consumo eléctrico de un hogar europeo, lo que se traduce en unos 60 euros al año.

Se señala que muchos de estos equipos, aunque parecen estar apagados, continúan consumiendo electricidad. Este fenómeno, conocido como “falso apagado”, afecta a una amplia variedad de electrodomésticos, desde televisores y computadoras hasta microondas y otros aparatos del hogar.

Por eso, desconectar los cargadores y asegurarse de que los dispositivos estén completamente apagados después de usarlos permite evitar un consumo innecesario de electricidad.

Cómo sacar ventaja de la luz natural para ahorrar energía

Aprovechar la iluminación natural y seleccionar bombillas eficientes son dos estrategias fundamentales para reducir el gasto eléctrico en el hogar. Apagar las luces en los ambientes que no se usan y ajustar la intensidad de acuerdo con la actividad que se realiza ayuda a evitar consumos innecesarios y optimizar la energía disponible.

Actualizar las bombillas convencionales por modelos LED representa un avance notable en términos de eficiencia energética. Cambiar fluorescentes por luces LED permite ahorrar alrededor del 50% del consumo eléctrico, mientras que reemplazar bombillas incandescentes por LED puede reducir hasta un 90% la energía destinada a la iluminación en el hogar.

Cómo mantener el interior del hogar a la temperatura adecuada sin gastar de más

El sistema de climatización es uno de los principales responsables del consumo energético en el hogar. Según la OCU, mantener la temperatura interior alrededor de 20°C durante el invierno y 25°C en verano ayuda a preservar el confort sin que la factura de luz se dispare.

De igual manera, el aislamiento de puertas y ventanas juega un papel fundamental. Revisar que la carpintería esté en buen estado, sellar grietas y ajustar persianas y cortinas según la temporada contribuye a evitar pérdidas de calor en invierno o el ingreso excesivo de calor durante el verano, optimizando así la eficiencia energética del hogar.

Por qué es viable adoptar energías renovables en el hogar para ahorrar energía

Incorporar energías renovables en el hogar se está volviendo cada vez más alcanzable y rentable. De acuerdo con especialistas, la instalación de paneles solares fotovoltaicos puede cubrir hasta la mitad del consumo energético de una vivienda, generando un ahorro promedio de 60% en la factura anual, lo que equivale aproximadamente a 338 euros.

Otra alternativa consiste en emplear sistemas solares térmicos para el calentamiento de agua. Una vez recuperada la inversión inicial, este tipo de tecnología permite reducir los costos en torno al 30%, ofreciendo un beneficio económico sostenido a largo plazo.

