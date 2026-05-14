Los increíbles trucos para reutilizar las cajas de zapatos

Entre los trucos de organización del hogar , las cajas de zapatos suelen aparecer como uno de los recursos más prácticos , aunque no siempre alcanzan para resolver el problema general del orden dentro de la casa. Mantener la organización suele resultar una tarea difícil , especialmente cuando no se dispone de los elementos adecuados .

Pocos elementos de embalaje generan tanto acumulamiento y desorden como la clásica caja de zapatos . Este tipo de envases parece multiplicarse sin control, apilándose dentro de los placares y ocupando un volumen desproporcionado que termina dificultando la organización general de los espacios .

Aunque somos conscientes de que resultan muy simples de reciclar , solemos conservarlas y resistirnos a tirarlas, ya que una parte de nosotros siente que podrían ser de utilidad en algún momento. La buena noticia es que, efectivamente, lo son.

Según Ella Duggan , en un artículo publicado en la revista Good Housekeeping UK , el secreto del éxito está en pasar a la acción y convertir el desorden en soluciones de guardado prácticas , sin necesidad de realizar trabajos de bricolaje o con un esfuerzo mínimo .

A continuación, se presentan siete maneras eficaces de reutilizar estas cajas y optimizar la organización del hogar en apenas unos minutos.

Un armario lleno de cajas de zapatos para dividir los cajones y tener una organización perfecta.

Por qué no tenés que tirar la caja de tus zapatos

Pocas sensaciones resultan tan agradables a la vista como abrir un cajón y encontrarlo perfectamente ordenado. Para lograr ese efecto no es imprescindible invertir en separadores plásticos costosos.

En cambio, se pueden reutilizar cajas antiguas colocándolas directamente dentro del cajón, de modo que funcionen como divisores internos de mayor tamaño. Otra opción es tomarlas como base, medirlas, recortarlas y adaptarlas para crear compartimentos que permitan clasificar distintos tipos de objetos de manera prolija, ubicándolas de forma contigua.

También es posible aprovechar la tapa de la caja, recortándola para fabricar pequeñas separaciones adicionales que encajen dentro del mismo sistema organizador. Estas piezas resultan especialmente prácticas en el cajón de la ropa interior, ya que permiten clasificar de manera prolija sujetadores, medias y prendas íntimas, evitando que se mezclen y formen un conjunto desordenado.

Una mujer usa una caja para crear un baúl de recuerdos.

Uno de los focos de desorden más habituales y sencillos de generar son los cargadores y cables que se enredan entre sí. Por eso, como alternativa, estas cajas pueden utilizarse para almacenar cada cargador por separado.

Para lograrlo, se pueden recortar tubos de cartón de rollos de papel higiénico o de cocina hasta ajustarlos a la altura de la caja de zapatos. Luego, se colocan de forma bien ajustada dentro del contenedor, en posición vertical, y se introduce cada cable enrollado dentro de un tubo. Finalmente, se pueden rotular para identificar con precisión a qué dispositivo corresponde cada uno.

De residuo a recurso: ideas simples para reorganizar el hogar

Si lo que buscas es montar una estación de carga más ordenada y sin cables a la vista, puedes realizar pequeñas perforaciones en el lateral más extenso de la caja, destinando una para cada dispositivo. A continuación, abre un orificio de mayor tamaño en uno de los extremos para permitir el paso del cable de la regleta principal.

Siete trucos prácticos para reutilizar las cajas de zapatos.

Después, coloca la regleta dentro de la caja, conecta allí los cargadores, introduce los cables por las aberturas correspondientes y cierra la tapa. Si además forras el recipiente con papel decorativo, lograrás un acabado más prolijo y estético, que ayuda a evitar enredos y disimula los cables, manteniendo todo más ordenado.

Otra alternativa consiste en transformarlo en un joyero hecho a medida y con un toque decorativo, ideal para evitar que la bijouterie se deteriore o se enrede. Se pueden incorporar soportes para pulseras y brazaletes colocando pequeñas varillas de un extremo al otro de la caja, y sumar compartimentos diseñados para anillos mediante tiras de cartón.

Organización práctica en cajones

También es posible aprovechar la tapa como un panel expositor para colgar collares y aros. Para lograr un acabado más elegante y pensado, se puede revestir el exterior con papel decorativo o una capa de pintura, y recubrir el interior con una tela suave que proteja y amortigüe las piezas, manteniendo así tus accesorios cuidados y organizados.

Normalmente luchamos contra los plásticos y los cartones que se generan en casa.

Probablemente, una vez que transformes la primera caja para usarla en la despensa de la cocina, ya no querrás deshacerte del resto. Este sistema permite mejorar el orden tanto en los armarios como en la alacena sin necesidad de invertir grandes sumas en soluciones de almacenamiento sofisticadas.

Las cajas de zapatos completamente limpias resultan ideales para organizar snacks o clasificar sobres de especias, contribuyendo a reducir el desorden en las repisas. Incluso pueden funcionar como cajones improvisados que se deslizan hacia adentro y hacia afuera, facilitando así el acceso a su contenido.

Si lo que quieres es darle un destino más emocional, puedes convertirla en una caja de recuerdos. Se trata de una alternativa clásica, tradicional y sustentable que sigue vigente a lo largo del tiempo.

A menudo nos encontramos lidiando con plásticos o cartones voluminosos y pesados que ocupan demasiado espacio.

Usos para almacenamiento, decoración y conservación

Estas cajas ofrecen un entorno cerrado y protegido, ideal para resguardar objetos frágiles o con valor afectivo. Por eso, transformarlas en un proyecto artesanal, recubriéndolas con tela o papel decorativo, puede resultar una actividad gratificante y reconfortante.

Para asegurar una conservación prolongada y prevenir deterioros, se puede incorporar en el interior un pequeño sobre de gel de sílice, que ayuda a controlar la humedad. Asimismo, es recomendable utilizar papel de seda de archivo o sobres libres de ácido para almacenar fotografías y documentos antiguos, evitando su amarillamiento con el paso del tiempo, y mantener todo en un lugar fresco y seco, como una repisa del armario o el espacio bajo la cama.

Estas cajas parecen multiplicarse por sí solas, apilándose en nuestros armarios y ocupando una cantidad de espacio desmesurada.

Otra posibilidad es emplearla simplemente como un organizador de papeles. De este modo, se puede reducir el desorden visual del área de trabajo creando un soporte casero para documentos. La forma más simple de realizarlo consiste en abrir la caja, retirar la tapa y practicar cortes paralelos en los lados más cortos del recipiente.

Se puede aprovechar esas ranuras como separadores para colocar cartas o documentos en posición horizontal. Otra alternativa es utilizar piezas recortadas de la tapa para fabricar divisores verticales dentro de la caja, lo que facilita ordenar revistas y papeles y permite identificarlos de manera mucho más rápida y visual.

Del orden en casa al compostaje ecológico

Como opción final, también es posible reutilizar este material en procesos de compostaje ecológico para favorecer el desarrollo del jardín. El cartón, en este sentido, es un recurso muy útil para el compost, ya que aporta materia “marrón” rica en carbono, necesaria para equilibrar los residuos orgánicos de cocina, que son ricos en nitrógeno, dentro de la mezcla del compost.

7 trucos prácticos para reutilizar las cajas de zapatos.

Para llevarlo a cabo de forma adecuada, primero verifica que el cartón no tenga acabado brillante ni esté cubierto con cera. Luego elimina cualquier resto de cinta adhesiva o grapas, y desarma la caja en fragmentos pequeños y fáciles de manipular para favorecer una descomposición más rápida.

Por último, incorpora estos trozos desmenuzados directamente a la pila de compost, mezclándolos correctamente con materiales “verdes” como restos de césped o desechos orgánicos de cocina.