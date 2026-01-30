viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 17:05
Hogar.

Trucos caseros: ¿Cómo eliminar los malos olores del aire acondicionado en casa?

Bacterias, hongos y residuos de polvo o humedad pueden generar malos olores; estos cuatro consejos prácticos ayudan a mantener el sistema limpio y fresco.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La revisión del sistema de desagüe debe hacerla un profesional.

La revisión del sistema de desagüe debe hacerla un profesional.

Los olores desagradables que emanan de los equipos de aire acondicionado figuran entre los inconvenientes más frecuentes en ambientes cerrados, tanto en hogares como en ámbitos laborales. Esta situación suele estar vinculada a la acumulación de suciedad, la ausencia de mantenimiento adecuado y desperfectos en el sistema de drenaje.

Estos factores deterioran la calidad del aire y afectan el bienestar general. Las consecuencias de este inconveniente van más allá de una simple incomodidad. Cuando el mantenimiento es deficiente, los equipos pueden convertirse en focos de bacterias y otros microorganismos, lo que representa un riesgo potencial para la salud de quienes permanecen en esos espacios.

Cuatro trucos para eliminar el mal olor del aire acondicionado.

En ese contexto, la falta de higiene adecuada y el deterioro de los filtros aparecen como causas centrales de la propagación de olores desagradables, que terminan dispersándose por todos los ambientes del inmueble.

El rol de los filtros en la aparición de aromas indeseados

Los filtros cumplen una función clave en la pureza del aire que circula por el sistema. Cuando no se los limpia con regularidad o presentan signos de desgaste, pasan a acumular suciedad, microorganismos y diversas partículas, convirtiéndose en focos generadores de malos olores.

Cada vez que el equipo entra en funcionamiento, esas partículas acumuladas se liberan en el aire interior, provocando aromas desagradables que suelen asociarse al olor a humedad o a vinagre. El problema se intensifica cuando los filtros no reciben la limpieza periódica recomendada.

Los filtros sucios o deteriorados pueden convertirse en focos de polvo y microorganismos.

En ese marco, los expertos aconsejan realizar el mantenimiento de los filtros cada quince días durante el invierno y con una frecuencia semanal en los meses de verano. El procedimiento debe incluir el lavado con agua tibia y jabón neutro, y es fundamental dejarlos secar por completo antes de volver a colocarlos en el equipo.

Por qué la limpieza de la unidad interior del aire acondicionado es esencial

El módulo interno del equipo de aire acondicionado es especialmente propenso a acumular suciedad, tanto en las partes visibles como en sus mecanismos internos. El polvo y otras partículas que ingresan desde el exterior suelen asentarse en sectores poco accesibles, favoreciendo la generación de aromas desagradables.

La acumulación de residuos en la unidad interior favorece la aparición de bacterias y hongos, factores directamente relacionados con la emisión de olores desagradables.

Además, el sistema de climatización puede convertirse en un medio de transporte de contaminantes, dispersándolos por todo el ambiente y afectando a quienes lo habitan. Por esa razón, realizar una limpieza periódica de la unidad interior resulta clave para eliminar residuos que funcionan como sustrato para bacterias y hongos.

Para llevar a cabo esta tarea, es necesario desconectar el equipo, retirar los componentes desmontables y limpiar las superficies con un trapo húmedo o un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad acumulada.

Se recomienda no emplear sustancias agresivas que puedan deteriorar los materiales y verificar que cada pieza esté totalmente seca antes de volver a colocarla en su lugar.

La revisión del sistema de desagüe debe hacerla un profesional.

Qué rol tiene el sistema de desagüe del aire acondicionado

El mecanismo de drenaje resulta fundamental para el correcto desempeño del equipo, ya que permite eliminar el líquido que se produce como consecuencia del proceso de enfriamiento.

Si este conducto presenta obstrucciones o la bandeja recolectora deja de cumplir su función, la humedad queda atrapada dentro del sistema, creando un ambiente propicio para el desarrollo de hongos y bacterias. Esta acumulación favorece la degradación de residuos orgánicos y la aparición de malos olores persistentes, que incluso pueden afectar la salud de quienes utilizan el ambiente.

El control regular y la sanitización del circuito de drenaje son claves para prevenir la aparición de olores desagradables. En ese sentido, es aconsejable verificar el estado del recipiente donde se acumula el agua de condensación y confirmar que las cañerías permitan un paso fluido, sin bloqueos.

El polvo y la suciedad en la unidad exterior pueden afectar tanto el rendimiento del aire acondicionado como la calidad del aire en los espacios cerrados.

Si se advierte la presencia de suciedad o depósitos, lo más adecuado es higienizar el sector con limpiadores específicos, que sean compatibles con los componentes del equipo y no los deterioren.

Cuál es la mejor forma de limpiar la unidad exterior del aire acondicionado

El módulo externo del equipo de climatización, pese a estar fuera de la vista, también necesita mantenimiento regular, al igual que los elementos ubicados en el interior. La exposición constante al entorno provoca la acumulación de polvo, partículas y restos del ambiente sobre el serpentín, lo que puede comprometer el funcionamiento del sistema.

La higienización de esta parte resulta clave para mejorar el desempeño del equipo y reducir la posibilidad de que se generen olores que luego ingresen al ambiente. Para llevar adelante esta tarea, se recomienda emplear aire comprimido o cepillos de textura blanda, actuando con cuidado para no afectar piezas delicadas.

Cuatro trucos para eliminar el mal olor del aire acondicionado.

El desmontaje o acercamiento a la batería debe hacerse respetando las indicaciones del fabricante y, ante cualquier incertidumbre, lo más prudente es solicitar la intervención de un técnico especializado y habilitado.

