Trucos infalibles para saber si los huevos están en buen estado

Los huevos son una fuente fundamental en la alimentación diaria de muchas personas

Los huevos constituyen un alimento clave en la dieta diaria de muchas personas gracias a su alto contenido de proteínas . No obstante, al ser un producto perecedero , resulta fundamental asegurarse de que estén en buen estado antes de consumirlos, ya que un huevo en mal estado puede causar malestares digestivos o incluso intoxicaciones alimentarias .

Si bien la mayoría de los huevos que se venden en comercios cuentan con fecha de vencimiento en el envase, existe un truco casero muy simple para verificar su frescura en caso de no tener la caja a mano o querer estar completamente seguro: solo se necesita un vaso con agua .

Este truco casero , que ayuda a determinar si un huevo está en mal estado, fue detallado por el portal Nutriendo , dependiente de la Academia Española de Nutrición y Dietética , y se ha convertido en uno de los métodos más utilizados en los hogares antes de cocinar.

Para comprobar la frescura de un huevo , hay que seguir estos pasos:

Llenar un vaso o recipiente con agua fría .

con . Colocar el huevo con cuidado dentro del agua.

En este punto, hay que prestar atención al comportamiento del huevo dentro del agua: si se hunde hasta el fondo, indica que se encuentra fresco y apto para consumir. En cambio, si flota en la superficie, es señal de que se acerca o ha superado su fecha de consumo recomendada.

¿Es seguro consumir un huevo que flota?

Laura Meschede, especialista en seguridad alimentaria de ALDI España, señala que incluso si un huevo flota, podría seguir siendo apto para el consumo. “Siempre que no presente defectos externos, como grietas o fisuras, puede consumirse sin problemas”, explicó.

Desde el portal Nutriendo también advierten que este método del vaso con agua solo debe aplicarse si el huevo se va a utilizar de inmediato. La razón es que mojar los huevos que no se van a cocinar enseguida puede incrementar el riesgo de contaminación, ya que la humedad debilita la cáscara y facilita la entrada de bacterias.

Otros trucos recomendados para conocer el estado de los huevos

Agitar ligeramente el huevo: Acerca el huevo al oído y muévelo con suavidad. Si se percibe un sonido líquido o se nota que algo se desplaza en su interior, es probable que esté pasado. Los huevos recién puestos o frescos no producen ningún ruido al agitarlos.

Observar la yema y la clara: Casca el huevo sobre un plato plano. En los huevos frescos, la yema se mantiene firme y redonda, mientras que la clara se mantiene compacta alrededor de la yema, sin extenderse demasiado.

