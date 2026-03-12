jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 13:35
Psicología.

Cómo hablar con los niños sobre la guerra y noticias violentas: claves para evitar miedo y ansiedad

Una psicóloga advierte sobre el impacto de las imágenes de guerra en los niños y explica cómo hablar del tema con claridad y acompañamiento adulto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo hablar con los niños sobre la guerra y noticias violentas: claves para evitar miedo y ansiedad - Imagen generada con IA

Cómo hablar con los niños sobre la guerra y noticias violentas: claves para evitar miedo y ansiedad - Imagen generada con IA

La circulación constante de imágenes y noticias sobre conflictos armados puede generar temor, ansiedad y confusión en niños y adolescentes. Frente a este escenario, la psicóloga Berenice Ruesjas recomienda a las familias prestar atención al consumo de información dentro del hogar y priorizar el diálogo para ayudar a las infancias a comprender lo que ocurre sin generar angustia innecesaria.

La especialista explica que el primer paso es que los adultos revisen qué tipo de contenido consumen frente a los niños. “Es importante cuestionarnos qué consumimos los adultos como información, porque depende de lo que yo consuma, mi hijo va a ver o va a tener acercamiento hacia lo que ven los adultos”, señaló. En ese sentido, advirtió que la exposición permanente a noticias o imágenes violentas puede resultar abrumadora para las infancias.

Según Ruesjas, los niños interpretan la realidad principalmente a través de lo que observan. “Los niños son muy visuales. Lo que ven es lo que entienden que está pasando”, explicó. Por eso recomienda evitar que las noticias sobre conflictos bélicos estén presentes todo el tiempo en el hogar, especialmente cuando se trata de imágenes explícitas.

niños con redes sociales.gif

Preguntar a los niños, antes de explicar

La psicóloga sugiere que, ante la aparición del tema, los adultos no se apresuren a brindar explicaciones complejas. En cambio, propone comenzar por escuchar. “No es recomendable brindarles información de inmediato, sino preguntarles qué piensan”, indicó.

Esto se vuelve aún más importante porque muchos niños acceden a imágenes de violencia a través de videojuegos o redes sociales. “Pueden ver ese tipo de escenas y malinterpretar lo que está pasando”, explicó la especialista.

Para la profesional, preguntar primero permite conocer qué idea tiene el niño sobre la situación y evitar explicaciones que generen más temor del necesario. “Eso genera miedo y ansiedad, porque el niño no puede procesar la información igual que un adulto”, agregó.

Embed - BERENICE RUESJAS - PSICÓLOGA MP.330 - Cómo hablar con los niños sobre la guerra

¿Ocultar la realidad sirve?

Ante temas difíciles como la guerra, muchas familias optan por evitar la conversación. Sin embargo, Ruesjas advierte que ocultar lo que ocurre no suele ser efectivo.

“El niño de todas maneras sabe que algo está pasando. Si el contenido no lo recibe en casa, lo recibe en la escuela, en los medios o en una sala de espera”, explicó. Para la psicóloga, el silencio puede incluso generar más distancia entre adultos y niños.

“Ocultar no sirve, porque es una forma de mentir que aleja al niño del adulto”, afirmó.

Cómo explicar un conflicto a las infancias

Al momento de abordar el tema, la especialista recomienda utilizar información simple, concreta y adaptada a la edad.

Una estrategia útil es comenzar con preguntas que permitan dimensionar lo que el niño está imaginando. “Primero se pregunta: qué te preocupa, qué entendés, qué pasa o qué significa que caiga una bomba”, señaló.

También aconseja ubicar geográficamente el conflicto para ayudar a comprender que se trata de una situación que ocurre lejos. “Hay que poder graficar dónde estamos nosotros y dónde está el conflicto”, indicó.

La ansiedad en los niños frente a las noticias

El exceso de información es uno de los factores que más impacta en la salud emocional de las infancias. Según Ruesjas, la ansiedad aparece cuando reciben muchas imágenes o datos que no logran procesar.

“La ansiedad de los niños está en recibir mucha información y no saber cómo procesarla”, explicó. Por eso, recomienda equilibrar el contenido que reciben: “ni generar miedo, pero tampoco negar lo que ocurre”.

En el caso de los niños más pequeños, la especialista recuerda que predomina el pensamiento concreto. “Lo que ven y escuchan así lo entienden”, señaló.

Con los adolescentes, en cambio, el desafío es fomentar la reflexión. “Hay que ayudarlos a no tomar el tema a la ligera y a cuidar el lenguaje”, explicó.

La importancia del diálogo en la familia

Para la psicóloga, la clave está en generar espacios de conversación donde niños y adolescentes puedan expresar lo que sienten.

“La presencia del lenguaje y propiciar que hablen es fundamental para que puedan expresar sus miedos y tener el acompañamiento de los adultos”, concluyó.

