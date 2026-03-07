domingo 08 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de marzo de 2026 - 19:41
Solidaridad.

Jujuy: convocan voluntarios para un espacio que cuidará a hijos de trabajadores de bajos recursos

Una asociación civil de Jujuy busca voluntarios que quieran sumarse a un proyecto que brindará cuidado a niños mientras sus padres trabajan fines de semana y feriados.

La AUH busca garantizar los derechos a la educación, salud y vacunación de los niños menores de 18 años.

La Asociación Civil Cuidando Infancias lanzó una convocatoria a voluntarios para retomar un proyecto solidario destinado a cuidar a niños de familias de escasos recursos que deben trabajar los fines de semana, feriados o días no laborables.

Lee además
Foto ilustrativa.
Solidaridad.

Un espacio para cuidar y acompañar a niños: convocan voluntarios en Jujuy
Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntariosLa Cruz Roja Argentina cumple 143 años
Sociedad.

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

La iniciativa busca brindar un espacio seguro donde los chicos puedan permanecer mientras sus padres cumplen con sus jornadas laborales, evitando que queden solos en sus casas. “Queremos invitar a personas de la comunidad que tengan interés en apoyar este trabajo solidario”, explicó Estela Neder, integrante de la comisión directiva de la organización.

Un servicio que vuelve tras una pausa

El espacio de cuidado ya había funcionado entre 2022 y 2024, pero debió suspenderse por dificultades económicas. Ahora la asociación decidió retomarlo y volver a ofrecer el servicio para las familias que más lo necesitan.

La propuesta está orientada especialmente a trabajadores que no tienen alternativas de cuidado para sus hijos durante jornadas laborales atípicas, como los fines de semana o feriados. “La idea es proporcionar cuidado a los niños de personas vulnerables económicamente que tienen que trabajar los sábados o feriados”, señaló Neder.

Embed - STELLA NEDER DIRECTORA DE ASOC CIVIL CUIDANDO INFANCIAS TODOJUJUY

Cuidar a los chicos mientras los padres trabajan

Desde la organización explicaron que el objetivo principal es brindar tranquilidad a las familias y prevenir situaciones de riesgo. “La idea es que los padres trabajen y nosotros les cuidamos los niños, evitando muchos accidentes que se producen en casas cuando los chicos quedan solos”, agregó la referente.

El espacio podría funcionar, según la demanda, entre las 7:30 de la mañana y las 19:30, con capacidad para recibir hasta 20 niños.

Cómo sumarse como voluntarios o solicitar el servicio

La asociación convoca a voluntarios que quieran colaborar con el cuidado de los chicos y también invita a las familias que necesiten el servicio a comunicarse. Quienes quieran participar o recibir más información pueden contactarse al 388 596 4444.

Desde la organización remarcaron que el objetivo es fortalecer una red de apoyo comunitario para acompañar a familias trabajadoras que muchas veces no cuentan con alternativas de cuidado para sus hijos.

Día del Niño
Hoy se celebra el Día del Niño.

Hoy se celebra el Día del Niño.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un espacio para cuidar y acompañar a niños: convocan voluntarios en Jujuy

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner, Raúl Jorge y otros ex funcionarios en la Megacausa

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera

Argentina presentó una moción de emergencia en EE.UU. por el juicio de YPF

Lo que se lee ahora
la quiaca: hallaron tres camionetas con mas de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera
Secuestro.

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Incertidumbre por el debut de Coudet en River
Fútbol.

Incertidumbre por el debut de Coudet en River

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

Escudo de las Américas
Acuerdo.

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

El IUPS abre la inscripción para su convocatoria docente 2026
Seguridad.

El IUPS abre la inscripción para su convocatoria docente 2026

Accidente en Jujuy  video
Accidente.

Motociclista derrapó por la lluvia en avenida General Savio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel