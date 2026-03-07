Jujuy: convocan voluntarios para un espacio que cuidará a hijos de trabajadores de bajos recursos

La Asociación Civil Cuidando Infancias lanzó una convocatoria a voluntarios para retomar un proyecto solidario destinado a cuidar a niños de familias de escasos recursos que deben trabajar los fines de semana, feriados o días no laborables.

Solidaridad. Un espacio para cuidar y acompañar a niños: convocan voluntarios en Jujuy

La iniciativa busca brindar un espacio seguro donde los chicos puedan permanecer mientras sus padres cumplen con sus jornadas laborales, evitando que queden solos en sus casas. “Queremos invitar a personas de la comunidad que tengan interés en apoyar este trabajo solidario” , explicó Estela Neder, integrante de la comisión directiva de la organización.

El espacio de cuidado ya había funcionado entre 2022 y 2024, pero debió suspenderse por dificultades económicas. Ahora la asociación decidió retomarlo y volver a ofrecer el servicio para las familias que más lo necesitan.

La propuesta está orientada especialmente a trabajadores que no tienen alternativas de cuidado para sus hijos durante jornadas laborales atípicas, como los fines de semana o feriados. “La idea es proporcionar cuidado a los niños de personas vulnerables económicamente que tienen que trabajar los sábados o feriados”, señaló Neder.

Cuidar a los chicos mientras los padres trabajan

Desde la organización explicaron que el objetivo principal es brindar tranquilidad a las familias y prevenir situaciones de riesgo. “La idea es que los padres trabajen y nosotros les cuidamos los niños, evitando muchos accidentes que se producen en casas cuando los chicos quedan solos”, agregó la referente.

El espacio podría funcionar, según la demanda, entre las 7:30 de la mañana y las 19:30, con capacidad para recibir hasta 20 niños.

Cómo sumarse como voluntarios o solicitar el servicio

La asociación convoca a voluntarios que quieran colaborar con el cuidado de los chicos y también invita a las familias que necesiten el servicio a comunicarse. Quienes quieran participar o recibir más información pueden contactarse al 388 596 4444.

Desde la organización remarcaron que el objetivo es fortalecer una red de apoyo comunitario para acompañar a familias trabajadoras que muchas veces no cuentan con alternativas de cuidado para sus hijos.