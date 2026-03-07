domingo 08 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de marzo de 2026 - 19:41
Secuestro.

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera

El operativo fue realizado por Gendarmería en La Quiaca. La mercadería, valuada en unos 170 millones de pesos, estaba distribuida en tres vehículos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
1775 kilos de hojas de coca en Jujuy - 1
Lee además
Tres Cruces:un micro llevaba 200 kilos de hojas de coca oculta 
Anomalías.

Tres Cruces: un micro llevaba 200 kilos de hojas de coca oculta
Fraile Pintado: secuestran 958 kilos de hojas de coca tras evadir un control en la Ruta 34
Narcotráfico.

Fraile Pintado: intentaron escapar de un control con casi 1000 kilos de hojas de coca

En ese sector, los uniformados observaron tres vehículos estacionados en la oscuridad: dos camionetas Ford Ranger y una Renault Oroch. Al acercarse, constataron que cada una estaba ocupada por su conductor y que transportaban bolsas y paquetes similares a los utilizados para el contrabando de mercadería.

1775 kilos de hojas de coca en Jujuy -

Ante esta situación, los gendarmes solicitaron autorización a la Fiscalía Federal de Jujuy para trasladar los vehículos y a sus ocupantes hasta la sede de la unidad.

Una vez en el Escuadrón, los efectivos descargaron los bultos transportados en el interior y en las cajas de carga de las camionetas. Tras el pesaje correspondiente, se determinó que la mercadería alcanzaba un total de 1.775 kilos de hojas de coca en estado natural.

Según estimaciones oficiales, el valor de lo incautado ronda los 170 millones de pesos.

1775 kilos de hojas de coca en Jujuy - 2

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se dispuso el secuestro de las hojas de coca, los vehículos y otros elementos de interés para la causa. En tanto, tres personas de nacionalidad argentina y boliviana quedaron supeditadas a la investigación por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tres Cruces: un micro llevaba 200 kilos de hojas de coca oculta

Fraile Pintado: intentaron escapar de un control con casi 1000 kilos de hojas de coca

Secuestran más de media tonelada de hojas de coca y mercadería de contrabando sobre ruta 9

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner, Raúl Jorge y otros ex funcionarios en la Megacausa

Jujuy: convocan voluntarios para un espacio que cuidará a hijos de trabajadores de bajos recursos

Lo que se lee ahora
La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner en la Megacausa
Jujuy.

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner, Raúl Jorge y otros ex funcionarios en la Megacausa

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Incertidumbre por el debut de Coudet en River
Fútbol.

Incertidumbre por el debut de Coudet en River

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

Escudo de las Américas
Acuerdo.

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

El IUPS abre la inscripción para su convocatoria docente 2026
Seguridad.

El IUPS abre la inscripción para su convocatoria docente 2026

Accidente en Jujuy  video
Accidente.

Motociclista derrapó por la lluvia en avenida General Savio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel