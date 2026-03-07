La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió detectar tres camionetas cargadas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en cercanías del límite internacional fronterizo en la ciudad de La Quiaca.

El procedimiento fue realizado durante la madrugada por efectivos del Escuadrón 21 “La Quiaca”, quienes realizaban patrullajes a pie por el pasaje Buenos Aires , a pocos metros de la frontera.

En ese sector, los uniformados observaron tres vehículos estacionados en la oscuridad: dos camionetas Ford Ranger y una Renault Oroch. Al acercarse, constataron que cada una estaba ocupada por su conductor y que transportaban bolsas y paquetes similares a los utilizados para el contrabando de mercadería.

Ante esta situación, los gendarmes solicitaron autorización a la Fiscalía Federal de Jujuy para trasladar los vehículos y a sus ocupantes hasta la sede de la unidad.

Una vez en el Escuadrón, los efectivos descargaron los bultos transportados en el interior y en las cajas de carga de las camionetas. Tras el pesaje correspondiente, se determinó que la mercadería alcanzaba un total de 1.775 kilos de hojas de coca en estado natural.

Según estimaciones oficiales, el valor de lo incautado ronda los 170 millones de pesos.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se dispuso el secuestro de las hojas de coca, los vehículos y otros elementos de interés para la causa. En tanto, tres personas de nacionalidad argentina y boliviana quedaron supeditadas a la investigación por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).