Tres Cruces: un micro llevaba 200 kilos de hojas de coca oculta 

Un micro fue detenido en la localidad de Tres Cruces con decenas de kilos de hojas de coca escondida en el piso del vehículo de transporte. Fue tras la inspección, que detectaron anomalías en una tapa que estaba en la parte de abajo del ómnibus.

Fue durante un procedimiento del personal del Escuadrón 21 “La Quiaca”, que cuando realizaba la inspección y registro notaron irregularidades en los tornillos, ya que habían sido removidos de una tapa , que estaba ubicada en el piso .

Con autorización y con la marcación positiva del can de la Fuerza profundizaron la requisa y con la utilización de herramientas, lograron sacar varios paquetes de un compartimiento, que emanaban un fuerte olor a hojas de coca.

El procedimiento culminó con la incautación de 200 kilos de hojas de coca en estado natural como así también dos ciudadanos quedaron supeditados a la causa iniciada por infracción a la Infracción a la Ley 22.415.

Para la OMS, la hoja de coca es una sustancia peligrosa

La Organización Mundial de la Salud decidió mantener a la hoja de coca en la Lista 1 de sustancias más peligrosas, rechazando el pedido de Bolivia apoyado por Colombia para bajarla de categoría. Esto le produce un revés al país vecino, productor y comerciante de esta planta.

El informe del Comité de Expertos en Drogadicción destaca que la mayoría de la hoja de coca cultivada en países andinos se usa para fabricar cocaína, droga cuya producción mundial aumentó un 34% en 2023, alcanzando niveles récord.

En el mismo texto de la organización, agrega y resalta que convertir la hoja de coca en pasta y luego en cocaína es un proceso sencillo, sin necesidad de conocimientos especializados, lo que influyó en mantener controles estrictos.