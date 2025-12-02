Cayó un camión con casi 5 toneladas de hojas de coca camuflada

El operativo en Salta y el hallazgo de hojas de coca
Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el procedimiento se originó a partir de una investigación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán”, que había alertado sobre el posible traslado de mercadería ilegal. Con esos datos, el Escuadrón 20 “Orán” montó un operativo de seguridad vial y, en horas de la noche, logró interceptar un camión Volvo con semirremolque que había partido desde Pichanal, otra localidad del norte salteño. El vehículo era conducido por un hombre de nacionalidad boliviana.
Una vez detenido el rodado, los gendarmes avanzaron con la inspección y detectaron bultos escondidos entre los 29.000 kilos de expeller de soja que figuraban como carga declarada. Con autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, el camión fue trasladado a la unidad operativa para un registro más minucioso. Allí contabilizaron 217 bultos que contenían, en total, 4.779 kilos 500 gramos de hojas de coca en estado natural, cuidadosamente disimulados entre el producto agrícola.
Valor millonario, Código Aduanero y la situación del chofer
La mercadería, que en Argentina solo puede transportarse en cantidades acotadas y bajo condiciones específicas para consumo tradicional, fue considerada en infracción a la Ley 22.415, Código Aduanero. De acuerdo con la valuación oficial, el cargamento de hojas de coca supera los $337 millones, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una estructura organizada de contrabando a gran escala y no de un hecho aislado.
Como resultado del procedimiento, los gendarmes secuestraron la totalidad de la mercadería e incautaron el camión y el semirremolque utilizados para el traslado. El conductor quedó supeditado a la causa y a disposición de la Justicia Federal, mientras se intenta determinar el origen y el destino final del cargamento, así como la posible participación de otros involucrados en la cadena logística y financiera del contrabando.