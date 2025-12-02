Cayó un camión con casi 5 toneladas de hojas de coca camuflada

En un operativo realizado en la provincia de Salta, efectivos de Gendarmería Nacional descubrieron 4.779 kilos y medio de hojas de coca en estado natural ocultas dentro de un cargamento de expeller de soja. La maniobra fue detectada sobre un camión que circulaba por la localidad de Urundel, en un corredor clave para el tráfico ilegal de mercadería.

El operativo en Salta y el hallazgo de hojas de coca Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el procedimiento se originó a partir de una investigación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán”, que había alertado sobre el posible traslado de mercadería ilegal. Con esos datos, el Escuadrón 20 “Orán” montó un operativo de seguridad vial y, en horas de la noche, logró interceptar un camión Volvo con semirremolque que había partido desde Pichanal, otra localidad del norte salteño. El vehículo era conducido por un hombre de nacionalidad boliviana.

Una vez detenido el rodado, los gendarmes avanzaron con la inspección y detectaron bultos escondidos entre los 29.000 kilos de expeller de soja que figuraban como carga declarada. Con autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, el camión fue trasladado a la unidad operativa para un registro más minucioso. Allí contabilizaron 217 bultos que contenían, en total, 4.779 kilos 500 gramos de hojas de coca en estado natural, cuidadosamente disimulados entre el producto agrícola.

Camion con coca (2) Valor millonario, Código Aduanero y la situación del chofer La mercadería, que en Argentina solo puede transportarse en cantidades acotadas y bajo condiciones específicas para consumo tradicional, fue considerada en infracción a la Ley 22.415, Código Aduanero. De acuerdo con la valuación oficial, el cargamento de hojas de coca supera los $337 millones, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una estructura organizada de contrabando a gran escala y no de un hecho aislado.

Como resultado del procedimiento, los gendarmes secuestraron la totalidad de la mercadería e incautaron el camión y el semirremolque utilizados para el traslado. El conductor quedó supeditado a la causa y a disposición de la Justicia Federal, mientras se intenta determinar el origen y el destino final del cargamento, así como la posible participación de otros involucrados en la cadena logística y financiera del contrabando. Camion con coca (1)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







