Salió de La
Quiaca con 100 kilos de cocaína en el auto y fue detenido en Santa Fe
Un hombre quedó detenido en Santa Fe luego que se le hallará en el auto que manejaba más de 100 kilos de cocaína. El conductor había salido de La Quiaca con la droga oculta en el baúl y también en los zócalos del vehículo.
El hallazgo se dio por efectivos de Gendarmería de Seguridad Vial “Ceres” quienes realizaban controles sobre la Ruta Nacional N° 34. Cuando detuvieron al auto, comenzaron con la inspección con la asistencia del can "Sasha".
Allí observaron que el perro reaccionó de manera exaltada al pasar por la zona trasera del vehículo. Tras la autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, trasladaron la requisa hacia el asiento de la Subunidad.
En presencia de testigos, profundizaron la inspección y detectaron que en el baúl y en los zócalos se ocultaban 100 panes que contenían una sustancia blancuzca, que tras los resultados de las pruebas de campo Narcotest, comprobaron que era cocaína.
Los gendarmes decomisaron un total de 105 kilos 911 gramos de cocaína, el automóvil y otros elementos de interés para la causa que se inició contra el conductor, involucrado que quedó detenido por infracción a la Ley 23.737.
