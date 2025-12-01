Salió de La Quiaca con 100 kilos de cocaína en el auto y fue detenido en Santa Fe

Un hombre quedó detenido en Santa Fe luego que se le hallará en el auto que manejaba más de 100 kilos de cocaína . El conductor había salido de La Quiaca con la droga oculta en el baúl y también en los zócalos del vehículo.

El hallazgo se dio por efectivos de Gendarmería de Seguridad Vial “Ceres” quienes realizaban controles sobre la Ruta Nacional N° 34. Cuando detuvieron al auto, comenzaron con la inspección con la asistencia del can "Sasha" .

Allí observaron que el perro reaccionó de manera exaltada al pasar por la zona trasera del vehículo . Tras la autorización de la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, trasladaron la requisa hacia el asiento de la Subunidad.

En presencia de testigos, profundizaron la inspección y detectaron que en el baúl y en los zócalos se ocultaban 100 panes que contenían una sustancia blancuzca, que tras los resultados de las pruebas de campo Narcotest, comprobaron que era cocaína.

Los gendarmes decomisaron un total de 105 kilos 911 gramos de cocaína, el automóvil y otros elementos de interés para la causa que se inició contra el conductor, involucrado que quedó detenido por infracción a la Ley 23.737.

Alto Comedero: llevaba 19 envoltorios de cocaína

Un hombre de 43 años fue detenido en el barrio 280 Viviendas de Alto Comedero luego de intentar escapar cuando se desarrollaba un control en la zona. Según se informó, mientras se alejaba del lugar arrojó un pequeño envoltorio de polietileno, lo que generó la intervención inmediata de los efectivos presentes.

Al recuperar el paquete descartado, el personal interviniente detectó que contenía diecinueve envoltorios individuales con una sustancia blanquecina. Posteriormente, la Brigada de Narcotráfico realizó las pruebas químicas de rigor, que confirmaron que se trataba de cocaína y/o pasta base, con un peso total aproximado de diez gramos.

El material quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de una causa vinculada al narcomenudeo. El hombre detenido fue trasladado a la Unidad Regional 7, donde permanece alojado por orden de la Fiscalía con competencia en estos hechos.