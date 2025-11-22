Salta: caminaban con 46 kilos de cocaína en sus espaldas cerca de Orán

Secuestran cocaína en un operativo cerca de Orán en Salta, durante un patrullaje en la zona de El Murallón sobre la Ruta Nacional 50, donde personal de control detecta a dos hombres que trasladan bultos entre la vegetación.

Cómo fue el operativo por cocaína en Salta En la zona conocida como “El Murallón”, a la vera de la Ruta Nacional 50, una patrulla de la Sección “28 de Julio” del Escuadrón 20 Orán realizaba un recorrido cuando observó a dos personas que caminaban entre la vegetación cargando bultos sobre sus espaldas. Tras dar la voz de alto e interceptarlos, los efectivos revisaron la carga en presencia de testigos y hallaron varios acolchados que ocultaban paquetes rectangulares envueltos en cinta de color amarillo y gris.

Al contabilizarlos, se determinó que eran 44 paquetes acondicionados de manera similar, un método habitual en el transporte de estupefacientes por pasos y caminos secundarios de la región. Todo el material quedó a resguardo para realizar las pericias correspondientes.

Salta: caminaban con 46 kilos de cocaína en sus espaldas cerca de Orán Salta: caminaban con 46 kilos de cocaína en sus espaldas cerca de Orán Investigación judicial tras el secuestro Personal de Criminalística efectuó la prueba de campo Narcotest sobre el contenido de los paquetes, que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 46 kilos 295 gramos. A partir de ese informe, la Sede Fiscal Descentralizada de Orán tomó intervención en el caso, dispuso el secuestro de la sustancia y ordenó la detención de los dos sospechosos.

La Fiscalía continuará ahora con la investigación para determinar el origen de la droga, el posible destino de la cocaína y si existen otras personas vinculadas a la logística del traslado, en una causa que se suma a otros procedimientos recientes en el norte del país.

