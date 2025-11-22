sábado 22 de noviembre de 2025

22 de noviembre de 2025 - 11:46
Trabajo.

Reforma laboral: qué cambia en vacaciones, licencias e indemnización por despido

El borrador de reforma laboral del Gobierno redefine vacaciones, licencias por enfermedad e indemnización por despido y abre una fuerte pulseada con la CGT.

Malka Alvarenga Miranda
Malka Alvarenga Miranda
Reforma laboral: qué cambia en vacaciones, licencias e indemnización por despido

Reforma laboral: qué cambia en vacaciones, licencias e indemnización por despido

La reforma laboral oficial avanza en medio de tensiones. El documento que discute el Consejo de Mayo, redefine reglas centrales del empleo y suma nuevos mecanismos para ordenar vínculos del trabajo.

El borrador que discute el Consejo de Mayo fija un calendario más estricto para otorgar las vacaciones, entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con aviso escrito con 45 días de anticipación. Permite fraccionarlas en tramos de al menos una semana y exige que cada empleado pueda tomarse parte del descanso en verano, al menos una vez cada tres años. También ordena qué ocurre si las vacaciones se superponen con una licencia médica y obliga a reprogramar los días pendientes.

En materia de licencias por enfermedad o accidente no laboral, la propuesta crea una prestación del 80% del salario neto, no remunerativa, cuyo plazo varía según la antigüedad y si el trabajador tiene cargas de familia. Además, detalla requisitos del certificado médico y mantiene las facultades de control de las empresas, aun cuando haya suspensiones económicas o disciplinarias. Este punto es seguido de cerca por sindicatos y cámaras empresarias, que advierten posibles cambios en los costos y en la cobertura real de los trabajadores.

Indemnización y nuevo fondo de cese con la nueva reforma laboral

El proyecto redefine el cálculo de la indemnización por despido sin causa: un sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año, con topes y pisos atados al convenio. También abre la puerta a que, vía convenio colectivo, se reemplace la indemnización tradicional por un fondo o seguro de cese laboral financiado por los empleadores. Según sus defensores, ese esquema daría previsibilidad a las empresas y alentaría la contratación formal, mientras que sus críticos temen una reducción efectiva de las compensaciones y una pérdida de protección ante el despido.

En paralelo, la reforma laboral es parte del paquete más amplio que el Gobierno busca consensuar con empresarios, gobernadores y solo una parte del sindicalismo. El texto aún puede modificarse antes de llegar al Congreso, pero ya disparó una disputa abierta con la CGT, que denuncia un recorte de derechos y amenaza con medidas de fuerza si el oficialismo intenta acelerar su aprobación.

