miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 10:41
Cómo serán las vacaciones con la reforma laboral de Javier Milei

La Ley de Promoción de Inversiones y Empleo propone que las vacaciones se puedan fraccionar y otorgar en cualquier momento del año con aviso previo.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Cómo serían las vacaciones de los empleados con la reforma laboral de Milei.

El plan llamado “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, promovido por el Gobierno de Javier Milei, propone cambios significativos en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que afectarán cómo los empleados podrán disfrutar de sus vacaciones. Figuran la posibilidad de dividir los períodos de descanso, más flexibilidad para los empleadores y la introducción de nuevos plazos de notificación.

En particular, el artículo 10 del proyecto reemplaza al artículo 154 de la LCT, estableciendo un marco más amplio sobre la concesión de la licencia anual. De ser aprobado, el sistema vigente —que exige que las vacaciones se tomen de forma continua durante el período estival— sufriría un cambio profundo en su estructura.

Cómo serían las vacaciones de los empleados con la reforma laboral de Milei.

Se podrán fraccionar en semanas

La modificación más destacada consiste en que los períodos de vacaciones podrán fraccionarse, algo que la legislación vigente restringía de manera estricta. Según el proyecto, cada tramo no podrá ser inferior a una semana, lo que permitiría a los trabajadores repartir sus días de descanso en bloques más cortos a lo largo del año.

Las vacaciones podrán fraccionarse en períodos mínimos de una semana y otorgarse en cualquier momento del año.

Desde la perspectiva del Gobierno, la medida pretende actualizar la normativa frente a los nuevos formatos laborales y ofrecer mayor flexibilidad para organizar la jornada laboral. No obstante, algunos expertos alertan que esto podría incrementar la discrecionalidad de los empleadores y dificultar que los trabajadores logren una desconexión completa durante sus vacaciones.

Otro aspecto central de la propuesta establece que el empleador tendrá la facultad de fijar las vacaciones en cualquier época del año, sin restringirse únicamente al período estival. Sin embargo, estará obligado a informar por escrito la fecha de inicio con al menos 21 días corridos de anticipación.

Se introduce una serie de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Por otro lado, el proyecto conserva el derecho de los cónyuges o familiares que laboren en la misma compañía a disfrutar sus vacaciones de forma simultánea, siempre que lo soliciten, y esta disposición no ha sido alterada en la versión oficial de la ley.

Verano cada dos períodos

La propuesta legislativa mantiene cierta garantía para disfrutar de las vacaciones en el verano. De acuerdo con el proyecto, el empleador está obligado a asegurar que el trabajador pueda tomar la totalidad de sus días de descanso en al menos un período estival cada dos años, a menos que el propio empleado decida programarlos en otra fecha.

