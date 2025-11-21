Secuestran decenas de cubiertas ilegales en Jujuy y Salta

Decomisaron casi 100 cubiertas sin aval legal en Jujuy y Salta

Gendarmería Nacional secuestró casi 100 cubiertas de origen extranjero que eran transportados sin la documentación correspondiente. Los operativos ocurrieron en las provincias de Jujuy y Salta, y la mercadería quedó incautada por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Operativo en Jujuy: 57 cubiertas secuestradas en Ruta 34 En la madrugada de este miércoles, efectivos de la Sección Chalicán, dependiente del Escuadrón 60 San Pedro, realizaban controles rutinarios sobre la Ruta Nacional N.º 34, cuando detuvieron la marcha de un vehículo que circulaba por la zona.

Durante la inspección, los uniformados constataron la presencia de 57 cubiertas de origen extranjero, todas sin aval aduanero. Ante la evidente infracción a la normativa vigente, intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy junto a ARCA-DGA (Jujuy), que dispusieron el secuestro inmediato de la mercadería.

Procedimiento en Salta: dos autos transportaban 40 cubiertas El día anterior, alrededor del mediodía, personal de la Sección Seguridad Vial “Orán”, perteneciente al Escuadrón 20, realizaba controles sobre la Ruta Nacional N.º 50, a la altura del kilómetro 10.

Allí detuvieron dos vehículos, un Toyota Corolla y un Fiat Cronos, cuyos ocupantes trasladaban un total de 40 neumáticos de distintas marcas y medidas, sin ningún tipo de documentación que acreditara su legal ingreso al país. En este caso intervino ARCA delegación Orán, que ordenó el secuestro de la mercadería en infracción al Código Aduanero. Decomiso de cubiertas en Salta Decomiso de cubiertas en Salta

