Esta tarde desde las 15 llega el Carnaval de las Infancias a Alto Comedero

Este sábado 21, el barrio Alto Comedero será escenario de una jornada pensada especialmente para los más chicos. Desde las 15 y hasta las 18 horas se realizará el “Carnaval de las Infancias” en el Multiespacio El Alto, con una propuesta recreativa, gratuita e inclusiva organizada por el municipio capitalino.

La invitación está dirigida a todas las familias de la ciudad que deseen sumarse a una tarde colmada de juegos, música y color, en un espacio preparado para garantizar la participación y el disfrute de niños y niñas en un entorno seguro.

El evento se desarrollará en el Multiespacio de Alto Comedero, donde se desplegará una variada agenda de actividades lúdicas, espectáculos y sorpresas. Durante la jornada habrá juegos, peloteros, espuma y entrega de golosinas para los más pequeños.

Además, el cronograma incluye música en vivo y la presentación de grupos infantiles, con el objetivo de ofrecer una experiencia festiva que celebre el derecho al juego y la recreación.

Desde la organización destacaron que será una oportunidad ideal para compartir en familia, fortalecer los lazos comunitarios y disfrutar del espíritu del carnaval en un ambiente de alegría y participación.

Entradas y puntos de retiro

La entrada será libre y gratuita, aunque deberá retirarse previamente en los puntos habilitados por el municipio. Los tickets podrán obtenerse en los CPV y CIC, en el edificio municipal de calle El Éxodo 215, en la Dirección de Deporte del Parque San Martín, en las oficinas de calle Jorge Newbery 996 y en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune”.

Con la entrada, los niños podrán canjear un kit y recibir las golosinas previstas para la jornada.

De esta manera, la ciudad se prepara para vivir una nueva edición del Carnaval de las Infancias, con una propuesta pensada para celebrar, jugar y compartir en comunidad.