Adiós al fútbol: debutó en Gimnasia de Jujuy y fue ídolo en Salta

Debutó en Gimnasia de Jujuy, fue ídolo en Salta y le dijo adiós al fútbol

Un futbolista de extensa trayectoria que debutó en Gimnasia de Jujuy y pasó por varios clubes del país y decidió ponerle punto final a su carrera en el fútbol tras finalizar en torneo de la Primera Nacional con un club de Salta .

Se trata de Walter Busse , el mediocampista que nació en Güemes el 3 de marzo de 1987. Con 38 años y tras la eliminación de Gimnasia y Tiro de Salta del torneo reducido, anunció que cuelga los botines. "Fue un orgullo defender esta camiseta y cerrar mi carrera donde me siento en casa" , expresó en redes sociales.

El hábil volante no venía teniendo muchos minutos en el Albo durante el último año, y si bien fue figura del ascenso del Federal a la segunda categoría, el entrenador no lo tenía en sus planes. Algunos problemas físicos lo alejaron de su mejor versión.

De sus comienzos de Jujuy a su final en Salta

Busse debutó en Gimnasia en la primera división. Fue en la temporada 2006/2007, jugando solo dos partidos. Con poco lugar, se fue a Juventud Antoniana de la vecina provincia. De allí pasó por el club Atlético Minero en el 2008.

Walter Busse debutó en Gimnasia de Jujuy Walter Busse debutó en Gimnasia de Jujuy

Ese mismo año volvió al Lobo en la máxima categoría, donde jugó 26 partidos y convirtió dos goles. Sus buenas actuaciones como mediocampista ofensivo lo pusieron en la vidriera del fútbol argentino, y fue Independiente quien lo contrató.

En el equipo de Avellaneda jugó tres temporadas, desde el 2009 al 2012, donde disputó 41 partidos entre el torneo local y las copas, pero no pudo convertir goles. Luego se fue a Huracán, Defensa y Justicia, Manta, Sarmiento, San Martín de Tucumán y Ferro.

Walter Busse en Independiente Walter Busse en Independiente

En el 2019 tuvo un nuevo retorno a Gimnasia de Jujuy para jugar en la Primera Nacional, donde estuvo en 9 encuentros y no marcó goles. En el 2021 llegó a Gimnasia y Tiro, donde jugó cuatro temporadas con 128 partidos y 19 goles. En total jugó en su carrera 459 encuentros con 33 conquistas.