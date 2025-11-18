miércoles 19 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 19:00
Fin de semana.

Así se juega la cuarta fecha de la Liga Jujeña de Fútbol

Desde el jueves continúa el torneo "Pajarito Conde" para la rama femenina y masculina. Mirá el fixture.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Nueva fecha del Torneo Pajarito Conde

Nueva fecha del Torneo "Pajarito Conde"

En la última reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol quedó programada la cuarta fecha de este nuevo torneo implementado a final de año tanto en la rama masculina como femenina denominado "Pajarito Conde".

Cuarta fecha de la Liga Jujeña: los partidos

La fecha que comienza el jueves 20 tendrá tres cruces: En La Tablada, Gimnasia se enfrenta a Los Perales, con la división femenina a las 14:30 y la masculina a las 16:30. Simultáneamente en Libero Bravo, Nieva y Luján se cruzan también con sus equipos femenino y masculino en horarios idénticos. Más tarde, en La Tablada, Universitarios y Comercio juegan a las 19:00 y 21:00 respectivamente, completando la jornada.

Liga jujeña (2)

Para el viernes, La Tablada presenta el partido entre La Viña y Malvinas, nuevamente con doble turno: femenino a las 14:30 y masculino a las 16:30. Mientras tanto, en Libero Bravo, Belgrano se mide con Atlético Palpalá, con los mismos horarios. Finalmente, a la noche en La Tablada, Cuyaya y San Francisco cierran el día con partidos a las 19:00 y 21:00.

Culmina el fin de semana

El sábado 22 comenzará la acción en La Tablada con El Cruce enfrentando a Gorriti, femenino y masculino a las 19:00 y 21:00. El domingo 23, en Libero Bravo, Alberdi choca contra Altos Hornos Zapla con encuentros matutinos (9:00 y 11:00). El equipo Lavalle tendrá fecha libre en esta cuarta jornada.

Homenaje a "Gringo" Flores

En la reunión de este lunes se realizó un sentido homenaje a Jesús “El Gringo” Flores, un emblema de la dirigencia del fútbol Jujeño que dejó una enorme huella y que el compromiso de los delegados es que ese fuego sagrado permanezca en la @ljf.oficial es por eso que se están diagramado diversas actividades para rendirle un merecido homenaje al ex-vicepresidente de nuestra entidad en la próxima temporada.

Jesús Gringo Flores (1)
El estadio lleva el nombre de Jesús Gringo Flores.

El estadio lleva el nombre de Jesús Gringo Flores.

