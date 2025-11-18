martes 18 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 07:05
Hito.

Hoy se conmemora la Autonomía Política de Jujuy y es "día no laborable"

Jujuy celebra un nuevo aniversario de su Autonomía Política, proclamada en 1834. Cómo funcionarán los servicios.

Autonomía Política de Jujuy.

Autonomía Política de Jujuy.

La lucha por la independencia política de Jujuy había comenzado mucho antes. Desde 1811 y 1816, los jujeños habían presentado solicitudes para obtener el reconocimiento como provincia autónoma, aunque sin éxito.

El punto decisivo llegó el 18 de noviembre de 1834, con la Batalla de Castañares, un enfrentamiento clave donde las tropas jujeñas, bajo el mando del teniente coronel José María Fascio, obtuvieron una victoria fundamental sobre las fuerzas salteñas.

Ese mismo día, se realizó un cabildo abierto en la casa municipal, donde se redactó el acta que formalizó la autonomía política de la provincia. Fascio fue designado gobernador interino, y la decisión fue ratificada luego por la Legislatura de Salta el 2 de diciembre de 1834.

Día no laborable en toda la provincia

Con motivo de la conmemoración, este lunes será día no laborable. No habrá actividad en escuelas de todos los niveles, ni atención en la administración pública provincial, aunque los servicios esenciales funcionarán con guardias mínimas.

La Autonomía Política de Jujuy es un símbolo de identidad y orgullo para los jujeños, una fecha que recuerda la lucha, el coraje y la determinación de un pueblo que decidió forjar su propio destino.

image

Servicios municipales por el Día de la Autonomía Política de Jujuy

En el caso de la recolección de residuos, la Dirección General de Higiene Urbana informó que el servicio que presta el municipio tendrá actividad normal con los residuos domiciliarios y servicios especiales, mientras que la limpieza y barrido tendrá servicio reducido

La empresa Limsa confirmó que el martes trabajará con normalidad en casi todos sus servicios: recolección domiciliaria; recolección comercial; recolección de patógenos; barrido en microcentro y ex Terminal; barrido manual; barrido mecánico; contenedores municipales y recolección de malezas y escombros, normales.

En el caso del transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte detalló que el transporte alternativo prestará servicio con Tarifa 1; el transporte urbano funcionará con unidades reducidas; los Ascensores Urbanos 1 y 2 operarán de 8 a 20 horas y el estacionamiento tarifado será normal.

La Dirección de Mercados informó que los mercados municipales atenderán de manera normal. Los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario funcionarán con horario normal de 8 a 13, mientras que el sector administrativo lo hará de 8 a 18.

