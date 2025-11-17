martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de noviembre de 2025 - 18:32
Historia.

Los mellizos jujeños que nacieron con 27 semanas, estuvieron al borde de morir y desafiaron al destino

La historia de Octavio y Olivia, los mellizos jujeños conmueve y llena de esperanza. Su mamá, Flavia, recuerda entre lágrimas y sonrisas aquel milagro que transformó su vida.

Federico Franco
Por  Federico Franco
La historia de superación de los mellizos jujeños.

La historia de superación de los mellizos jujeños.

Lee además
Pipo Humacata profesor EET 1 Palpalá
Jujuy.

Un adiós emocionante: la historia del profesor "Pipo" que se despidió tras de 37 años en Palpalá
la historia de almita sibila, la santa que cumple favores en jujuy
La Santa Jujeña.

La historia de Almita Sibila, la santa que cumple favores en Jujuy

Fue una sorpresa y doble”, comenzó Flavia entre risas al rememorar el embarazo. “Mi ginecólogo ya me había advertido que no era recomendable volver a quedar embarazada porque mi embarazo anterior había tenido dificultades. Pero bueno, corrí el riesgo igual. Todo marchó bien hasta que un sábado empecé con contracciones y ese día cumplía 27 semanas”.

La historia de superación de los mellizos jujeños.
La historia de superación de los mellizos jujeños.

La historia de superación de los mellizos jujeños.

A pesar de los intentos médicos por frenar el parto, los mellizos llegaron al mundo un lunes. “No había explicación de porque había empezado con el trabajo de parto, no lo pudieron retener. Nacieron por parto normal, primero nació Olivia. Yo sabía que venía un varón, pero no que venía una mujer. Fue una sorpresa hermosa”, contó. “Cuando nacieron, el doctor me dijo: ahora hay que esperar el milagro, porque no había mucha probabilidad de vida. Eran tan pequeñitos…”.

Los bebés fueron trasladados de inmediato a neonatología. “Yo recién los pude ver al día siguiente. Estaban todos cableados, tapaditos… no podía conocerlos porque tenía suero y no me dejaban entrar. Fue muy duro”.

Durante semanas, Flavia vivió entre la esperanza y el miedo. “Había días que estaban bien y días que no sabíamos qué iba a pasar. Yo estaba en shock, pasaba mi duelo sola, no quería estar con nadie y solo dejaba que los días pasen. Pasaron por muchas cosas: transfusiones, derrames cerebrales, muchas. Trato de no recordar porque fue un mecanismo de defensa. Pero gracias a Dios, hoy están sanitos”.

Con el tiempo, los mellizos recibieron atención especializada, continuaron con terapias y seguimiento médico. “Ellos desde chiquitos hacen terapia, y eso fue fundamental”, explicó.

Una asombrosa coincidencia

Octavio, curioso, suele pedirle a su mamá que le cuente cómo fue aquella etapa. “A él le gusta que le diga lo pequeñitos que eran, le encanta ver fotos. En ese entonces no me dejaban sacarles fotos, pero yo lo hice a escondidas, por miedo a no tener recuerdos si no sobrevivían”.

Sobre las coincidencias que marcaron su historia, Flavia reveló un detalle conmovedor: “Tenía fecha de parto para el 11 de febrero, justo el día que falleció mi suegro. Pero ellos se adelantaron tres meses y nacieron un 11 de noviembre, el 11 del 11. Yo creo que no fue casualidad, que se tenía que dar así. Fue la mano de Dios”.

Hoy, Octavio y Olivia son dos adolescentes llenos de vida, y su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas familias. “Fue una lucha enorme, pero también un milagro. Por eso, este día tiene para nosotros un significado muy especial”, concluyó Flavia con emoción.

Embed - FLAVIA MAMÁ DE BEBÉS PREMATUROS - HISTORIA DE VIDA

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un adiós emocionante: la historia del profesor "Pipo" que se despidió tras de 37 años en Palpalá

La historia de Almita Sibila, la santa que cumple favores en Jujuy

La triste historia de Gringo: lo abandonaron, lo adoptó la gente y terminó siendo asesinado

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre

Día de la Sanidad: asueto para los trabajadores de la sanidad con guardias garantizadas

Lo que se lee ahora
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Por  Federico Franco

Las más leídas

Madres de Jujuy video
Comunidad.

Realizan juntadas de madres en Jujuy: ya son más de 270

Bono de fin de año.
Paritarias.

Confirmaron el bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito
Insólito siniestro.

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel