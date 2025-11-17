Los mellizos jujeños que nacieron con 27 semanas, estuvieron al borde de morir y desafiaron al destino

En el marco del Día Mundial del Niño Prematuro, te contamos la historia de Octavio y Olivia , dos mellizos jujeños que nacieron con apenas 27 semanas de gestación y hoy, con 12 años, disfrutan de una vida saludable. Su mamá, Flavia , recordó en una emotiva entrevista con Canal 4 el duro camino que atravesaron desde aquel parto inesperado hasta su recuperación.

“ Fue una sorpresa y doble ”, comenzó Flavia entre risas al rememorar el embarazo. “Mi ginecólogo ya me había advertido que no era recomendable volver a quedar embarazada porque mi embarazo anterior había tenido dificultades . Pero bueno, corrí el riesgo igual. Todo marchó bien hasta que un sábado empecé con contracciones y ese día cumplía 27 semanas”.

A pesar de los intentos médicos por frenar el parto, los mellizos llegaron al mundo un lunes. “No había explicación de porque había empezado con el trabajo de parto, no lo pudieron retener. Nacieron por parto normal, primero nació Olivia. Yo sabía que venía un varón, pero no que venía una mujer. Fue una sorpresa hermosa”, contó. “Cuando nacieron, el doctor me dijo: ahora hay que esperar el milagro, porque no había mucha probabilidad de vida. Eran tan pequeñitos…”.

Los bebés fueron trasladados de inmediato a neonatología. “Yo recién los pude ver al día siguiente. Estaban todos cableados, tapaditos… no podía conocerlos porque tenía suero y no me dejaban entrar. Fue muy duro”.

Durante semanas, Flavia vivió entre la esperanza y el miedo. “Había días que estaban bien y días que no sabíamos qué iba a pasar. Yo estaba en shock, pasaba mi duelo sola, no quería estar con nadie y solo dejaba que los días pasen. Pasaron por muchas cosas: transfusiones, derrames cerebrales, muchas. Trato de no recordar porque fue un mecanismo de defensa. Pero gracias a Dios, hoy están sanitos”.

Con el tiempo, los mellizos recibieron atención especializada, continuaron con terapias y seguimiento médico. “Ellos desde chiquitos hacen terapia, y eso fue fundamental”, explicó.

Una asombrosa coincidencia

Octavio, curioso, suele pedirle a su mamá que le cuente cómo fue aquella etapa. “A él le gusta que le diga lo pequeñitos que eran, le encanta ver fotos. En ese entonces no me dejaban sacarles fotos, pero yo lo hice a escondidas, por miedo a no tener recuerdos si no sobrevivían”.

Sobre las coincidencias que marcaron su historia, Flavia reveló un detalle conmovedor: “Tenía fecha de parto para el 11 de febrero, justo el día que falleció mi suegro. Pero ellos se adelantaron tres meses y nacieron un 11 de noviembre, el 11 del 11. Yo creo que no fue casualidad, que se tenía que dar así. Fue la mano de Dios”.

Hoy, Octavio y Olivia son dos adolescentes llenos de vida, y su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas familias. “Fue una lucha enorme, pero también un milagro. Por eso, este día tiene para nosotros un significado muy especial”, concluyó Flavia con emoción.