Los mellizos jujeños que nacieron con 27 semanas, estuvieron al borde de morir y desafiaron al destino

“Fue una sorpresa y doble”, comenzó Flavia entre risas al rememorar el embarazo. “Mi ginecólogo ya me había advertido que no era recomendable volver a quedar embarazada porque mi embarazo anterior había tenido dificultades. Pero bueno, corrí el riesgo igual. Todo marchó bien hasta que un sábado empecé con contracciones y ese día cumplía 27 semanas”.
A pesar de los intentos médicos por frenar el parto, los mellizos llegaron al mundo un lunes. “No había explicación de porque había empezado con el trabajo de parto, no lo pudieron retener. Nacieron por parto normal, primero nació Olivia. Yo sabía que venía un varón, pero no que venía una mujer. Fue una sorpresa hermosa”, contó. “Cuando nacieron, el doctor me dijo: ahora hay que esperar el milagro, porque no había mucha probabilidad de vida. Eran tan pequeñitos…”.
Los bebés fueron trasladados de inmediato a neonatología. “Yo recién los pude ver al día siguiente. Estaban todos cableados, tapaditos… no podía conocerlos porque tenía suero y no me dejaban entrar. Fue muy duro”.
Durante semanas, Flavia vivió entre la esperanza y el miedo. “Había días que estaban bien y días que no sabíamos qué iba a pasar. Yo estaba en shock, pasaba mi duelo sola, no quería estar con nadie y solo dejaba que los días pasen. Pasaron por muchas cosas: transfusiones, derrames cerebrales, muchas. Trato de no recordar porque fue un mecanismo de defensa. Pero gracias a Dios, hoy están sanitos”.
Con el tiempo, los mellizos recibieron atención especializada, continuaron con terapias y seguimiento médico. “Ellos desde chiquitos hacen terapia, y eso fue fundamental”, explicó.
Una asombrosa coincidencia
Octavio, curioso, suele pedirle a su mamá que le cuente cómo fue aquella etapa. “A él le gusta que le diga lo pequeñitos que eran, le encanta ver fotos. En ese entonces no me dejaban sacarles fotos, pero yo lo hice a escondidas, por miedo a no tener recuerdos si no sobrevivían”.
Hoy, Octavio y Olivia son dos adolescentes llenos de vida, y su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas familias. “Fue una lucha enorme, pero también un milagro. Por eso, este día tiene para nosotros un significado muy especial”, concluyó Flavia con emoción.
Embed - FLAVIA MAMÁ DE BEBÉS PREMATUROS - HISTORIA DE VIDA