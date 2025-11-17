Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 17 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 6344 - La cárcel

A la cabeza: 0628 - El cerro

Todos los números ganadores:

0628 4106 2628 6143 6743 9472 6920 2373 2001 9328 4303 0221 1096 7802 2455 9131 7163 8281 9062 6146

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 8769 - Los Vicios

Todos los números ganadores:

8769 8985 0873 7639 2093 3853 3030 9834 7987 9041 6572 8030 5899 1429 5490 3794 6993 3976 3778 7207

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 00 - Los Huevos

Todos los números ganadores:

3900 5535 9958 5893 9675 1530 8211 2366 4005 4412 1725 8535 1470 4797 4161 7964 6687 8539 5348 7887

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 6990 - El miedo

Todos los números ganadores:

6990 6756 6683 1776 8519 3308 7103 6724 0662 7032 2788 7830 9386 0139 7914 0300 0776 9788 2705 8088

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs