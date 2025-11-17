martes 18 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 21:27
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, lunes 17 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Por  Redacción de TodoJujuy
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 17 de noviembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 6344 - La cárcel

Los números ganadores:

  1. 6344
  2. 2026
  3. 0866
  4. 6473
  5. 9328
  6. 3291
  7. 0408
  8. 5158
  9. 0906
  10. 1143
  11. 3508
  12. 8006
  13. 0259
  14. 0603
  15. 8123
  16. 8663
  17. 7969
  18. 8859
  19. 7941
  20. 0570

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 0628 - El cerro

Todos los números ganadores:

  1. 0628
  2. 4106
  3. 2628
  4. 6143
  5. 6743
  6. 9472
  7. 6920
  8. 2373
  9. 2001
  10. 9328
  11. 4303
  12. 0221
  13. 1096
  14. 7802
  15. 2455
  16. 9131
  17. 7163
  18. 8281
  19. 9062
  20. 6146

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 8769 - Los Vicios

Todos los números ganadores:

  1. 8769
  2. 8985
  3. 0873
  4. 7639
  5. 2093
  6. 3853
  7. 3030
  8. 9834
  9. 7987
  10. 9041
  11. 6572
  12. 8030
  13. 5899
  14. 1429
  15. 5490
  16. 3794
  17. 6993
  18. 3976
  19. 3778
  20. 7207

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 00 - Los Huevos

Todos los números ganadores:

  1. 3900
  2. 5535
  3. 9958
  4. 5893
  5. 9675
  6. 1530
  7. 8211
  8. 2366
  9. 4005
  10. 4412
  11. 1725
  12. 8535
  13. 1470
  14. 4797
  15. 4161
  16. 7964
  17. 6687
  18. 8539
  19. 5348
  20. 7887

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 6990 - El miedo

Todos los números ganadores:

  1. 6990
  2. 6756
  3. 6683
  4. 1776
  5. 8519
  6. 3308
  7. 7103
  8. 6724
  9. 0662
  10. 7032
  11. 2788
  12. 7830
  13. 9386
  14. 0139
  15. 7914
  16. 0300
  17. 0776
  18. 9788
  19. 2705
  20. 8088

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

