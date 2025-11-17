Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 17 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 17 de noviembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 6344 - La cárcel
- 6344
- 2026
- 0866
- 6473
- 9328
- 3291
- 0408
- 5158
- 0906
- 1143
- 3508
- 8006
- 0259
- 0603
- 8123
- 8663
- 7969
- 8859
- 7941
- 0570
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 0628 - El cerro
Todos los números ganadores:
- 0628
- 4106
- 2628
- 6143
- 6743
- 9472
- 6920
- 2373
- 2001
- 9328
- 4303
- 0221
- 1096
- 7802
- 2455
- 9131
- 7163
- 8281
- 9062
- 6146
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 8769 - Los Vicios
Todos los números ganadores:
- 8769
- 8985
- 0873
- 7639
- 2093
- 3853
- 3030
- 9834
- 7987
- 9041
- 6572
- 8030
- 5899
- 1429
- 5490
- 3794
- 6993
- 3976
- 3778
- 7207
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza: 00 - Los Huevos
Todos los números ganadores:
- 3900
- 5535
- 9958
- 5893
- 9675
- 1530
- 8211
- 2366
- 4005
- 4412
- 1725
- 8535
- 1470
- 4797
- 4161
- 7964
- 6687
- 8539
- 5348
- 7887
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 6990 - El miedo
Todos los números ganadores:
- 6990
- 6756
- 6683
- 1776
- 8519
- 3308
- 7103
- 6724
- 0662
- 7032
- 2788
- 7830
- 9386
- 0139
- 7914
- 0300
- 0776
- 9788
- 2705
- 8088
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
