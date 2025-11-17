martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de noviembre de 2025 - 19:37
Jueves.

Día de la Sanidad: asueto para los trabajadores de la sanidad con guardias garantizadas

Por el Día de la Sanidad Estatal, este jueves habrá asueto, pero con continuidad de los servicios esenciales.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Asueto por el Díade la Sanidad Estatal

Asueto por el Día de la Sanidad Estatal

Este jueves 20 de noviembre se otorgó asueto administrativo para el personal de todas las unidades de organización dependientes del Ministerio de Salud, en el marco de la conmemoración del Día de la Sanidad Estatal.

Lee además
Salud mental.
Encuesta.

¿Los jujeños cuidan su salud mental?
banarse mal puede afectar la piel, el cabello y la salud: 7 errores comunes y sus soluciones
Salud.

Bañarse mal puede afectar la piel, el cabello y la salud: 7 errores comunes y sus soluciones

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 4289–S–, y marca que se han dispuesto los mecanismos necesarios para garantizar la cobertura de los servicios esenciales, que continuarán funcionando con normalidad durante ese día.

Resaltaron desde el Ministerio, que las áreas de emergencias, urgencias, guardias y atención crítica de los centros provinciales, permanecerán operativas para asegurar la respuesta ante cualquier situación que lo requiera.

Inauguraron la nueva guardia del hospital Pablo Soria
Inauguraron la nueva guardia del hospital Pablo Soria

Inauguraron la nueva guardia del hospital Pablo Soria

Día de la Sanidad Estatal

Este día de celebración para los trabajadores se celebra tradicionalmente en esta fecha para reconocer y valorar la labor diaria de quienes se desempeñan en el sistema de salud pública, garantizando la atención y el cuidado de la comunidad jujeña.

Se celebra en homenaje al trabajo que realiza todo el personal del sector de la salud. Un 21 de septiembre de 1935, se creó la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares de la Ciudad de Buenos Aires, primer fruto de la lucha por el reconocimiento de derechos laborales de los trabajadores de la salud.

También un 21 de septiembre, pero de 1941, se fundó la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina, declarando oficialmente ese día como el Día de la Sanidad. Luego continuaron creándose filiales a lo largo de todo país como en Salta, Rosario, Córdoba, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Entre Ríos, Mendoza y Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Los jujeños cuidan su salud mental?

Bañarse mal puede afectar la piel, el cabello y la salud: 7 errores comunes y sus soluciones

Crecen las consultas por salud mental en Jujuy: cuáles son los motivos más comunes

"Estamos en una crisis de Salud Mental"

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 17 de noviembre

Lo que se lee ahora
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Por  Federico Franco

Las más leídas

Madres de Jujuy video
Comunidad.

Realizan juntadas de madres en Jujuy: ya son más de 270

Bono de fin de año.
Paritarias.

Confirmaron el bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito
Insólito siniestro.

Una bombacha casi provoca una tragedia de tránsito

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel