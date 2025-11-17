Día de la Sanidad: asueto para los trabajadores de la sanidad con guardias garantizadas

Este jueves 20 de noviembre se otorgó asueto administrativo para el personal de todas las unidades de organización dependientes del Ministerio de Salud, en el marco de la conmemoración del Día de la Sanidad Estatal .

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 4289–S–, y marca que se han dispuesto los mecanismos necesarios para garantizar la cobertura de los servicios esenciales, que continuarán funcionando con normalidad durante ese día.

Resaltaron desde el Ministerio, que las áreas de emergencias, urgencias, guardias y atención crítica de los centros provinciales , permanecerán operativas para asegurar la respuesta ante cualquier situación que lo requiera.

Este día de celebración para los trabajadores se celebra tradicionalmente en esta fecha para reconocer y valorar la labor diaria de quienes se desempeñan en el sistema de salud pública, garantizando la atención y el cuidado de la comunidad jujeña.

Se celebra en homenaje al trabajo que realiza todo el personal del sector de la salud. Un 21 de septiembre de 1935, se creó la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares de la Ciudad de Buenos Aires, primer fruto de la lucha por el reconocimiento de derechos laborales de los trabajadores de la salud.

También un 21 de septiembre, pero de 1941, se fundó la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina, declarando oficialmente ese día como el Día de la Sanidad. Luego continuaron creándose filiales a lo largo de todo país como en Salta, Rosario, Córdoba, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Entre Ríos, Mendoza y Jujuy.