miércoles 29 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2025 - 15:16
Video.

"Estamos en una crisis de Salud Mental"

Cuando hablamos de Salud Mental, nos referimos a un área muy grande que atraviesa diferentes dificultades.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Salud Mental Escucha: ¿Cómo funciona la línea de asistencia?

Salud Mental Escucha: ¿Cómo funciona la línea de asistencia?

En la actualidad se llevan adelante espacios de escucha en diferentes Centro de Atención Primaria de la Salud bajo el nombre de kermés por la Salud Mental ”. Se trata de jornadas organizadas por el equipo psicosocial del CAPS junto a las residentes de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (Risam)

Lee además
Salud mental (foto ilustrativa). video
Ayuda.

Crecen las consultas por salud mental en Jujuy: cuáles son los motivos más comunes
Imagen ilustrativa. 
EJESA.

Este jueves habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

El objetivo de esta actividad es visibilizar la importancia de la salud mental como derecho y promover el trabajo comunitario en red.

“Hay muchísima demanda y la mayoría de los detectores de salud están colapsado. El consumo problemático y la violencia en sus diversas formas, familiares, de género; también en las infancias con el bullying; sin dejar de lado la dificultad de mantener tratamientos psicofarmacológicos en el tiempo” señaló la Lic. Selva Sing.

Embed - Crecen las consultas por salud mental en Jujuy: cuáles son los motivos más comunes

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Ante una situación de riesgo llamar al SAME 107.

-Si tenés problemas de consumo problemático de sustancias o necesidad de trabajar en tu salud mental podés acercarte a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud, Dispositivo de Abordaje Territorial más cercano o el Umbral en capital.

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento. Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Crecen las consultas por salud mental en Jujuy: cuáles son los motivos más comunes

Este jueves habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Dos mujeres se intoxicaron y desmayaron en La Quiaca por un calefón fallado

Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos: horario de servicios y misas en los cementerios

Paritarias en Jujuy: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Lo que se lee ahora
Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Foto ilustrativa. video
Jujuy.

Paritarias: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.
Comercio.

Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

Gimnasia de Jujuy.
Tras el fallo.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy: "Juntos hasta el final"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel