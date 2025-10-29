"Estamos en una crisis de Salud Mental"

Salud Mental Escucha: ¿Cómo funciona la línea de asistencia?

En la actualidad se llevan adelante espacios de escucha en diferentes Centro de Atención Primaria de la Salud bajo el nombre de “kermés por la Salud Mental ”. Se trata de jornadas organizadas por el equipo psicosocial del CAPS junto a las residentes de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (Risam)

El objetivo de esta actividad es visibilizar la importancia de la salud mental como derecho y promover el trabajo comunitario en red.

“Hay muchísima demanda y la mayoría de los detectores de salud están colapsado. El consumo problemático y la violencia en sus diversas formas, familiares, de género; también en las infancias con el bullying; sin dejar de lado la dificultad de mantener tratamientos psicofarmacológicos en el tiempo” señaló la Lic. Selva Sing.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy -Ante una situación de riesgo llamar al SAME 107.

-Si tenés problemas de consumo problemático de sustancias o necesidad de trabajar en tu salud mental podés acercarte a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud, Dispositivo de Abordaje Territorial más cercano o el Umbral en capital. -Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento. Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

