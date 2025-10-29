miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 07:12
Ayuda.

Crecen las consultas por salud mental en Jujuy: cuáles son los motivos más comunes

Profesionales y residentes del área de salud mental realizaron una kermés comunitaria y hablaron sobre flagelos relacionados a este tema.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Salud mental (foto ilustrativa).

Salud mental (foto ilustrativa).

En el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio San Cayetano se llevó a cabo la kermés por la Salud Mental, una jornada organizada por el equipo psicosocial del CAPS junto a las residentes de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (Risam) y diferentes instituciones barriales.

El objetivo de esta actividad fue visibilizar la importancia de la salud mental como derecho y promover el trabajo comunitario en red. “Invitamos a otros centros de salud y a la comunidad para mostrar lo fundamental que es la salud mental. Esta quermés es el resultado de un proceso de trabajo conjunto con parroquias, capillas, centros vecinales y organizaciones sociales”, explicó la Lic. Patricia Centeno.

Consumo problemático.
Consumo problemático.

Consumo problemático.

Por su parte, la Lic. Selva Sing destacó que en los distintos barrios “se observa un aumento de casos vinculados a consumo problemático, violencias de género, violencia familiar y dificultades en la continuidad de tratamientos psicofarmacológicos. En las infancias, predomina el bullying”. Señaló también que “la demanda crece año a año y los recursos humanos y materiales no siempre alcanzan para responder adecuadamente”.

En tanto, la Lic. Cristina Flores subrayó que “la salud mental atraviesa todos los ámbitos de la vida y está profundamente condicionada por la situación económica y social. Cuando un padre no tiene trabajo o una madre debe sostener varios empleos, eso repercute directamente en la organización familiar y en el cuidado de los niños, adultos mayores o personas con discapacidad”.

Finalmente, la Lic. Marcela Garzón resaltó que la salud mental no se aborda desde una sola disciplina: “No se trata solo de psicólogos o psiquiatras; somos un equipo interdisciplinario que trabaja con la comunidad, construyendo lazos y promoviendo la solidaridad, porque sin comunidad no hay salud mental posible”.

La quermés contó con la participación de la Parroquia Sagrado Corazón del barrio Mariano Moreno, la Capilla San Cayetano, la Capilla San Pantaleón, el Centro Vecinal 18 de Noviembre, el Centro Vecinal San Cayetano y el Centro de Participación Vecinal Kennedy.

Tener un sólido apoyo social combate la soledad y el aislamiento, factores asociados a riesgos significativos para la salud física y mental.
Salud mental: la importancia de pedir ayuda.

Salud mental: la importancia de pedir ayuda.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Ante una situación de riesgo llamar al SAME 107.

-Si tenés problemas de consumo problemático de sustancias o necesidad de trabajar en tu salud mental podés acercarte a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud, Dispositivo de Abordaje Territorial más cercano o el Umbral en capital.

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento. Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

Embed - Kermés salud mental

