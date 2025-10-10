Día de la Salud Mental: te contamos dónde pedir ayuda en Jujuy

La Organización Mundial de la Salud dispuso que cada 10 de octubre se conmemore el Día Mundial de la Salud Mental con el fin de concientizar sobre esta problemática que involucra diversos flagelos sociales que golpean duro a la población, entre ellos el suicidio y las adicciones.

Es sumamente importante que la población tome conciencia y estén atentos para poder detectar cuando una persona sufre de esta problemática que tiene consecuencias muy graves.

- Desde casa, desde la escuela, desde cada espacio se debe motivar a las personas para que hablen sobre cómo se sienten.

-Fomentar amistades saludables, para que aprendan a manejar situaciones de estrés y dificultad, para que desarrollen habilidades que permitan para afrontar los problemas.

-Estar atentos es la forma de acompañar, el diálogo no es un interrogatorio, sino una herramienta que nos permite compartir un momento con el otro.

-Si la persona no accede a realizar un tratamiento no hay que obligarla. Seguir acompañando, mientras uno mismo realiza una consulta con un profesional.

-Podés pedir orientación a tus amigos, a tu familia, en el Centro de Salud más cercano a tu casa, en el hospital, en tu escuela, en el club de tu barrio, en la Iglesia, etc.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Ante una situación de riesgo llamar al SAME 107.

-Si tenés problemas de consumo problemático de sustancias o necesidad de trabajar en tu salud mental podés acercarte a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud, Dispositivo de Abordaje Territorial más cercano o el Umbral en capital.

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento. Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

Humahuaca: taller de salud mental para adolescentes Salud mental: la importancia de pedir ayuda.

SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas

Servicio de Salud Digital: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas

https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas Guardia de Salud Mental las 24 horas, los 365 días del año en Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del CEN (lunes a domingos de 8 a 20 horas

(lunes a domingos de 8 a 20 horas Guardia de Salud Mental del CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 20 horas de lunes a domingos)

(8 a 20 horas de lunes a domingos) Guardia de Salud Mental del Hospital Zabala – Perico (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

(viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) Guardia de Salud Mental del Hospital Oscar Orías – Libertador (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)

(viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas) Guardia de Salud Mental del Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)

(24 horas de lunes a domingos) Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio

En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541

388 4245541 El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas

También se puede acudir a:

Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San de Jujuy: Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: [email protected]

Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: Fundación Vida: WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy

WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: [email protected]

Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: Departamento de Apoyo Institucional (DAI) – Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834

Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834 Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: [email protected]

– Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010

– Teléfono: 0800- 444 – 2010 Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Correo: [email protected]

Teléfono: 549113211-2041 – Correo: Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 – Correo: [email protected]