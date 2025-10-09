El SAME atiende cada día entre 10 y 15 consultas por salud mental

El servicio SAME Salud Mental, desde enero hasta fines de agosto, realizó más de 1.200 atenciones presenciales, 5.000 telefónicas y 150 por trabajo social, alcanzando un promedio de 10 a 15 consultas diarias.
El equipo está integrado por 16 profesionales en psicología y 2 en trabajo social, que brindan contención y acompañamiento ante crisis emocionales o situaciones de vulnerabilidad.
La jefa del servicio, Elisa Vanesa Camacho, explicó que SAME Salud Mental “facilita la atención en urgencias y emergencias en salud mental, recibiendo las llamadas que ingresan por 107 o 0800, y de acuerdo a la complejidad se cursa la atención telefónica en casos leves a moderados, y de forma presencial con ambulancia en los casos de mayor gravedad”.
depresión 23.jpg
Hay que cuidar la salud mental.
Cómo solicitar turnos para la atención gratuita en salud mental
- Salud Mental Escucha las 24 horas: 0800 888 4767
- SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas
- WhatsApp: enviando mensaje escrito al número correspondiente:
- Hospital CES-Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 16 horas
- Hospital Paterson – San Pedro: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas
- Hospital Zabala – Perico: 388 4086794 lunes a viernes 7 a 15 horas
- Hospital Gallardo – Palpalá: 388 3316050 lunes a viernes 7 a 16 horas
- Hospital Orías – Libertador: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas
- Hospital Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas
- Hospital del Carmen – El Carmen: 388 4086794 lunes a viernes 6 a 13 horas
- Gestión de Especialidades: a través de personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde se recibe atención
- Servicio de Salud Digital: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental” de lunes a viernes de 8 a 20 horas
- Todos los Centros de Salud de la provincia. En este link se puede ubicar el más cercano al domicilio http://www.msaludjujuy.gov.ar:8022/CartasServicioWeb/Inicio
- Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud: 388 4245541
- El Umbral: Belgrano N° 1205 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 0388-4249524 – Correo: [email protected] – lunes a viernes de 8 a 20 horas.
Más opciones de forma presencial
- Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá (24 horas de lunes a domingos)
- Hospital Pablo Soria (24 horas de lunes a domingos)
- Hospital Materno Infantil (24 horas de lunes a domingos)
- Hospital San Roque (24 horas de lunes a domingos)
- Centro de Especialistas Norte – CEN (lunes a domingos de 8 a 24 horas)
- CES – Hospital Snopek – Alto Comedero (8 a 24 horas de lunes a domingos)
- Hospital Sequeiros (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría)
- Hospital Zabala – Perico (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
- Hospital Arroyabe (lunes a domingos guardia pasiva de Psiquiatría y guardia activa de psicología)
- Hospital Oscar Orías – Libertador (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
- Hospital Paterson y La Mendieta (24 horas de lunes a domingos)
- Hospital Uro – La Quiaca (sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
- Hospital Salvador Mazza – Tilcara (viernes, sábados, domingos y feriados de 8 a 20 horas)
También se puede acudir a:
- Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San de Jujuy: Jorge Newbery 996 – San Salvador de Jujuy – Teléfono 388 5937187 – Correo: [email protected]
- Fundación Vida: WhatsApp: 388- 4078233 – Facebook: C.A.S CentroatenciónalsuicidaJujuy
- Asociación Civil Apostando a la Vida: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Correo: [email protected]
- Departamento de Apoyo Institucional (DAI) – Secretaría de Equidad Educativa: Avenida Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy – Celular: 388 – 4580834
- Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen 636 – Teléfono: 4235877- 154040927- Correo: [email protected]
- Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0800- 444 – 2010
- Fundación Crear Vale la Pena: Teléfono: 549113211-2041 – Correo: [email protected]
- Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy: Teléfono 388-154570825 – Correo: [email protected]
