Alto Comedero, el lugar con más casos de violencia de género

La Directora Provincial de Maternidad e Infancias y Adolescencia, Claudia Castro , confirmó que Alto Comedero es el distrito con mayor cantidad de casos de violencia de género , según los datos registrados durante el año 2024.

Castro dijo que “ de todos los lugares de la provincia, en los casos en los que mayores frecuencias se encuentran es Alto Comedero , también porque es la localidad que más población tiene, de mayor cantidad de familias que viven en esta localidad”.

“ Nosotros podemos registrar como una alta frecuencia , pero abordamos en toda la provincia, aunque tratamos de priorizar las áreas, es por eso que ahora es la segunda vez que hacemos un taller aquí en Alto Comedero”.

Un 2024 con casi dos mil atenciones por violencia de género

“Nosotros dentro del sistema de salud en un año entero, si tomamos todos los tipos físicos, psicológicos, damos una respuesta aproximadamente en 1.900 personas en toda la provincia de todos los tipos de violencia, pero la localidad que más incidencia tiene es justamente Alto Comedero”, subrayó Castro.

Sobre cómo se abordan los casos, dijo que el sistema de salud tiene hojas de ruta y “tratamos de afianzar esa información con la capacitación continua a los trabajadores de la salud para identificar con técnicas especiales”.

“Los talleres buscan ver nuestras prácticas, cómo respondemos y tomar herramientas y articular con otros organismos como el Consejo de la Mujer, para trabajar articuladamente para brindar una respuesta adecuada y oportuna”, señaló.

“Nosotros podemos registrar todo aquello que pasa por el sistema de salud”, subrayó Castro. “A veces es muy difícil para una persona que está atravesando una situación por violencia concurrir a este tipo de situaciones”.

Los centros de atención a víctimas