Alto Comedero, el lugar con más casos de violencia de género

La Directora Provincial de Maternidad e Infancias y Adolescencia, Claudia Castro, confirmó que Alto Comedero es el distrito con mayor cantidad de casos de violencia de género, según los datos registrados durante el año 2024.
Castro dijo que “de todos los lugares de la provincia, en los casos en los que mayores frecuencias se encuentran es Alto Comedero, también porque es la localidad que más población tiene, de mayor cantidad de familias que viven en esta localidad”.
“Nosotros podemos registrar como una alta frecuencia, pero abordamos en toda la provincia, aunque tratamos de priorizar las áreas, es por eso que ahora es la segunda vez que hacemos un taller aquí en Alto Comedero”.
violencia de género
Más casos de violencia de género en Alto Comedero
Un 2024 con casi dos mil atenciones por violencia de género
“Nosotros dentro del sistema de salud en un año entero, si tomamos todos los tipos físicos, psicológicos, damos una respuesta aproximadamente en 1.900 personas en toda la provincia de todos los tipos de violencia, pero la localidad que más incidencia tiene es justamente Alto Comedero”, subrayó Castro.
Sobre cómo se abordan los casos, dijo que el sistema de salud tiene hojas de ruta y “tratamos de afianzar esa información con la capacitación continua a los trabajadores de la salud para identificar con técnicas especiales”.
“Los talleres buscan ver nuestras prácticas, cómo respondemos y tomar herramientas y articular con otros organismos como el Consejo de la Mujer, para trabajar articuladamente para brindar una respuesta adecuada y oportuna”, señaló.
“Nosotros podemos registrar todo aquello que pasa por el sistema de salud”, subrayó Castro. “A veces es muy difícil para una persona que está atravesando una situación por violencia concurrir a este tipo de situaciones”.
Los centros de atención a víctimas
- San Salvador de Jujuy: Belgrano 1182 (barrio Centro) y La Intermedia esquina La Almona (barrio Alto Comedero).
- Palpalá: Río de la Plata 383.
- La Quiaca: Maestro Argentino esquina Puerto Argentino (barrio 70 Viviendas).
- Abra Pampa: Buenos Aires esquina La Rioja.
- Susques: San Martín 110.
- Purmamarca: Municipalidad (calle Belgrano sin número).
- Maimará: Flor de Airampo esquina Sumalawa (barrio Sumaj Pacha).
- Humahuaca: Entre Ríos esquina Buenos Aires.
- San Antonio: Prolongación Belgrano esquina Sargento Cabral (barrio Guillermo Snopek).
- El Carmen: René Favaloro esquina Dr. Dante Cardozo (barrio Los Soles).
- Monterrico: 9 de Julio 581 (barrio Centro).
- Perico: Mariano Moreno esquina Lavalle (barrio Centro).
- Puesto Viejo: Ex Bachillerato 14 "Juan Minetti".
- Santa Clara: Juan José Castro (barrio Kirchner).
- San Pedro: Claveri 437 (barrio Bernachi).
- Libertador General San Martín: Independencia 350.
- Yuto: Santiago del Estero entre Tucumán y Sarmiento (barrio 8 Hectáreas).
- Caimancito: Ejército del Norte (barrio Centro).
- Cómo pedir ayuda
- Línea telefónica gratuita 0800-888-4363, disponible las 24 horas para brindar asistencia confidencial a las mujeres que lo necesiten.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.