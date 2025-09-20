Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja

El hecho sucedió en el Barrio El Chingo de San Salvador de Jujuy. Una vecina alertada por gritos dentro de un domicilio decidió llamar a la Policía. La situación culminó con el arresto de un hombre de 50 años quién agredió físicamente de su esposa.

Mundo. La Justicia de Brasil condenó a Jair Bolsonaro por el intento de golpe a Lula da Silva

El procedimiento por parte de la Policía, se llevó a cabo aproximadamente a las 14:45 del jueves, cuando un móvil policial acudió rápidamente a la avenida Maimará, en cercanías a la escuela República de Italia. Al llegar, los agentes escucharon los gritos de una mujer pidiendo auxilio desde el interior de una vivienda.

La Policía habló con la mujer que sufrió las agresiones: "Tras entrevistarse con la víctima, se confirmó que su pareja la había empujado al suelo, causándole una fuerte dolencia en la muñeca. La agresión se produjo mientras el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad", confirmaron.

Cabe destacar que la mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Pablo Soria, donde el médico de guardia confirmó una fractura que debía ser sometida a una cirugía. La víctima, a pesar de la gravedad de sus lesiones, se encuentra fuera de peligro.

Finalmente, el sujeto quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la justicia.

No dudes pedir ayuda ante casos de violencia de género

Los números para pedir ayuda

El número para llamar y pedir asistencia es el 0800-888-4363 que funciona las 24 horas del día con profesionales que se encuentran atendiendo los 7 días a la semana, los 365 días del año. A nivel nacional, el número es el 144. También es muy importante ante urgencias llamar al 911 o 107 y hacer denuncias en la seccional más cercana al domicilio.

Todos los centros de atención a víctimas de violencia de género