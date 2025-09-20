Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja

El hecho sucedió en el Barrio El Chingo de San Salvador de Jujuy. Una vecina alertada por gritos dentro de un domicilio decidió llamar a la Policía. La situación culminó con el arresto de un hombre de 50 años quién agredió físicamente de su esposa.
Seccional Barrio El Chingo
El procedimiento por parte de la Policía, se llevó a cabo aproximadamente a las 14:45 del jueves, cuando un móvil policial acudió rápidamente a la avenida Maimará, en cercanías a la escuela República de Italia. Al llegar, los agentes escucharon los gritos de una mujer pidiendo auxilio desde el interior de una vivienda.
Las palabras de la víctima
La Policía habló con la mujer que sufrió las agresiones: "Tras entrevistarse con la víctima, se confirmó que su pareja la había empujado al suelo, causándole una fuerte dolencia en la muñeca. La agresión se produjo mientras el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad", confirmaron.
Cabe destacar que la mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Pablo Soria, donde el médico de guardia confirmó una fractura que debía ser sometida a una cirugía. La víctima, a pesar de la gravedad de sus lesiones, se encuentra fuera de peligro.
Finalmente, el sujeto quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la justicia.
No dudes pedir ayuda ante casos de violencia de género
Los números para pedir ayuda
El número para llamar y pedir asistencia es el 0800-888-4363 que funciona las 24 horas del día con profesionales que se encuentran atendiendo los 7 días a la semana, los 365 días del año. A nivel nacional, el número es el 144. También es muy importante ante urgencias llamar al 911 o 107 y hacer denuncias en la seccional más cercana al domicilio.
Todos los centros de atención a víctimas de violencia de género
- Centro de atención integral de la Violencia de Género (Consejo Provincial de la Mujer) - 0800 888 4363.
- Número de emergencia para víctimas de violencia de género, Ministerio Público de la Acusación - 3884391361.
- Centro N°1 Centro de Atención a la Víctima de Violencia Familiar y de Género - 3884056881 (Soldado Aguirre esq. Teniente Farías. Alto Comedero).
- Centro N°2 Centro de Atención a la Víctima de Género - 3884311781 -Calle Padilla N°545 Barrio Ciudad de Nieva, San Salvador de Jujuy.
- Centro N°3 Centro de Atención a la Víctima de Género - 3884049594 - Sarmiento N°400 Abra Pampa.
- Centro N°4 Centro de Atención a la Víctima de Género - 3886857657 - Martín Fierro y José Hernández, barrio Providencia, San Pedro.
- Juzgado especializado en Violencia de Género - Canónigo Gorriti N°360, San Salvador de Jujuy.
- Dirección de Paridad y Género (Municipalidad de Palpalá) - 3884199057 -Lunes a Viernes de 07:30 a 13:00 hs.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.