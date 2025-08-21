Independiente condenó los incidentes: "La violencia no nos representa"

El Club Atlético Independiente difundió un comunicado oficial en el que repudió los graves hechos de violencia ocurridos en el Estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini, que obligaron a suspender el partido frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
“El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche”, expresó la institución en relación a los incidentes registrados en la tribuna visitante.
Según detalló el club, los problemas comenzaron antes del inicio del encuentro. “En primera instancia, atacaron e inactivaron el sistema cerrado de cámaras de seguridad, y luego, procedieron a destruir las instalaciones sanitarias del sector”, informaron. Además, denunciaron que la parcialidad visitante “utilizó los escombros como proyectiles y lanzó pirotecnia hacia los socios locales”.
La dirigencia también hizo referencia a la reacción de algunos grupos de la hinchada local: “Posteriormente, se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales”.
Compromiso con la investigación
Desde la institución aseguraron que se activaron todos los mecanismos previstos para este tipo de situaciones. “Desde el primer momento, el Club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a las personas lesionadas”, afirmaron.
En ese sentido, remarcaron que seguirán a disposición de la Justicia: “Continuaremos colaborando plenamente con la investigación en curso aportando toda la evidencia disponible y nos ponemos a disposición de los heridos y damnificados”.
Reclamos y sanciones
El comunicado fue contundente respecto a la búsqueda de responsabilidades: “El Club trabajará incansablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado”. Además, adelantaron que solicitarán “la aplicación del derecho de admisión a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia” y reclamarán “los daños materiales ocasionados en nuestras instalaciones”.
Mensaje a los socios
La institución envió un mensaje directo a sus hinchas: “A nuestras socias y socios: entendemos la preocupación y el dolor por lo sucedido. Nuestro compromiso es cuidar a nuestra gente”.
Por último, Independiente remarcó que había trabajado con diferentes organismos para garantizar la seguridad: “Para este partido trabajamos en conjunto con CONMEBOL, A.Pre.Vi.De, Policía Bonaerense y Carabineros de Chile poniendo a disposición de la organización un operativo que cumplía en todo con la normativa vigente”.
El comunicado cerró con una definición clara: “Somos Independiente. La violencia no nos representa”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1958559298046271697&partner=&hide_thread=false
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.