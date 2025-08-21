Independiente condenó los incidentes: "La violencia no nos representa"

El Club Atlético Independiente difundió un comunicado oficial en el que repudió los graves hechos de violencia ocurridos en el Estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini, que obligaron a suspender el partido frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

“ El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche ”, expresó la institución en relación a los incidentes registrados en la tribuna visitante.

Según detalló el club, los problemas comenzaron antes del inicio del encuentro. “ En primera instancia, atacaron e inactivaron el sistema cerrado de cámaras de seguridad, y luego, procedieron a destruir las instalaciones sanitarias del sector ”, informaron. Además, denunciaron que la parcialidad visitante “ utilizó los escombros como proyectiles y lanzó pirotecnia hacia los socios locales ”.

La dirigencia también hizo referencia a la reacción de algunos grupos de la hinchada local: “ Posteriormente, se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales ”.

Compromiso con la investigación

Desde la institución aseguraron que se activaron todos los mecanismos previstos para este tipo de situaciones. “Desde el primer momento, el Club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a las personas lesionadas”, afirmaron.

En ese sentido, remarcaron que seguirán a disposición de la Justicia: “Continuaremos colaborando plenamente con la investigación en curso aportando toda la evidencia disponible y nos ponemos a disposición de los heridos y damnificados”.

Reclamos y sanciones

El comunicado fue contundente respecto a la búsqueda de responsabilidades: “El Club trabajará incansablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado”. Además, adelantaron que solicitarán “la aplicación del derecho de admisión a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia” y reclamarán “los daños materiales ocasionados en nuestras instalaciones”.

Mensaje a los socios

La institución envió un mensaje directo a sus hinchas: “A nuestras socias y socios: entendemos la preocupación y el dolor por lo sucedido. Nuestro compromiso es cuidar a nuestra gente”.

Por último, Independiente remarcó que había trabajado con diferentes organismos para garantizar la seguridad: “Para este partido trabajamos en conjunto con CONMEBOL, A.Pre.Vi.De, Policía Bonaerense y Carabineros de Chile poniendo a disposición de la organización un operativo que cumplía en todo con la normativa vigente”.

El comunicado cerró con una definición clara: “Somos Independiente. La violencia no nos representa”.