jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 11:35
¡Imperdible!

Los precios de las entradas para Los Kjarkas en Jujuy y cómo acceder al descuento

La reconocida agrupación boliviana Los Kjarkas agregó una segunda función en Jujuy y ya se conocieron los valores de las entradas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Los Kjarkas en Jujuy.

Los Kjarkas en Jujuy.

Precios de las entradas para Los Kjarkas en Palpalá

Las entradas ya están a la venta en Vivaticket.com.ar con los siguientes valores:

  • Platino (sillas numeradas): $60.000
  • Oro (sillas numeradas): $50.000
  • Central (gradas sin numerar): $40.000
  • Lateral (gradas sin numerar): $30.000

El recital tendrá lugar el 23 de agosto a las 23 horas en el Estadio Olímpico de Palpalá y promete una noche llena de clásicos como Llorando se fue, Imillitay y Al final.

Los Kjarkas
Los Kjarkas en Jujuy.

Los Kjarkas en Jujuy.

Beneficios para clientes de El Cuatro

Quienes sean clientes de El Cuatro podrán acceder a un 20% de descuento en la compra de entradas. Para obtener el beneficio es necesario llamar al 0810-444-5900, solicitar el código correspondiente, ingresarlo en el momento de la compra y listo.

Los Kjarkas, la banda que llena en todos lados

Los Kjarkas son una de las bandas más importantes de música andina y folclore boliviano. Se formaron en Cochabamba, Bolivia, en 1965, y desde entonces se consolidaron como referentes de la región andina por su aporte a la difusión de los ritmos tradicionales con arreglos modernos.

La banda está liderada por Gonzalo Hermosa, junto a los hermanos Hermosa y otros músicos que se han sumado a lo largo de los años. Su estilo combina música andina, ritmos autóctonos y melodías contemporáneas, con instrumentos como charangos, quenas, zampoñas y guitarras.

A lo largo de su trayectoria, Los Kjarkas han compuesto más de 300 canciones, muchas de ellas convertidas en clásicos, como Llorando se fue (base del hit internacional Lambada), Imillitay, Al final, y Wayayay.

La banda lleva la música boliviana a escenarios internacionales, recorriendo América, Europa y Asia, y fue reconocida por su papel en preservar y difundir la cultura andina a nivel mundial.

