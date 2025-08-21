Los precios de las entradas para Los Kjarkas en Jujuy y cómo acceder al descuento

La expectativa por el regreso de Los Kjarkas a la provincia obligó a sumar una nueva presentación. El público jujeño tendrá así una segunda oportunidad para disfrutar del grupo que marcó la historia de la música andina.

Las entradas ya están a la venta en Vivaticket.com.ar con los siguientes valores:

El recital tendrá lugar el 23 de agosto a las 23 horas en el Estadio Olímpico de Palpalá y promete una noche llena de clásicos como Llorando se fue, Imillitay y Al final.

Los Kjarkas Los Kjarkas en Jujuy.

Beneficios para clientes de El Cuatro

Quienes sean clientes de El Cuatro podrán acceder a un 20% de descuento en la compra de entradas. Para obtener el beneficio es necesario llamar al 0810-444-5900, solicitar el código correspondiente, ingresarlo en el momento de la compra y listo.

Los Kjarkas, la banda que llena en todos lados

Los Kjarkas son una de las bandas más importantes de música andina y folclore boliviano. Se formaron en Cochabamba, Bolivia, en 1965, y desde entonces se consolidaron como referentes de la región andina por su aporte a la difusión de los ritmos tradicionales con arreglos modernos.

La banda está liderada por Gonzalo Hermosa, junto a los hermanos Hermosa y otros músicos que se han sumado a lo largo de los años. Su estilo combina música andina, ritmos autóctonos y melodías contemporáneas, con instrumentos como charangos, quenas, zampoñas y guitarras.

A lo largo de su trayectoria, Los Kjarkas han compuesto más de 300 canciones, muchas de ellas convertidas en clásicos, como Llorando se fue (base del hit internacional Lambada), Imillitay, Al final, y Wayayay.

La banda lleva la música boliviana a escenarios internacionales, recorriendo América, Europa y Asia, y fue reconocida por su papel en preservar y difundir la cultura andina a nivel mundial.